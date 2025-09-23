Ungewollt schwanger: Tübinger Studentin über Druck, Tabus und Abtreibung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REGION. Luzie B. gehen Tabus gegen den Strich. So sagt die Tübinger Studentin ohne Umschweife: »Ich hatte eine Abtreibung.« Die Schwangerschaft traf sie unerwartet. Schließlich verhüteten sie und ihr Freund mittels Kupferspirale. Nur bei einer von 1.000 Frauen niste sich dennoch ein Ei in der Gebärmutter ein. Da sie ihre Periode häufig zu spät bekommt, machte sie sich erst keine Sorgen, als im Juni 2024 die Monatsblutung eine knappe Woche überfällig war. Nur um sicher zu gehen machte sie einen Schwangerschaftstest - »dann hab’ ich das weg und muss nicht drüber nachdenken«. Doch diesmal waren alle Tests positiv und ihre Frauenärztin bestätigte: Luzie war schwanger.

Ihr Partner, mit dem sie eine Fernbeziehung führt, war gerade zu Besuch und »wahnsinnig unterstützend«. Die damals 23-Jährige war bis dahin der Vorstellung, mal Mutter zu werden, nicht abgeneigt. Doch nun war da nur innere Panik. »Ich hab' direkt Schnappatmung bekommen, als ich auf dem Ultraschall sah, dass sich dieses freche Ding einfach direkt neben die Kupferspirale gesetzt hat.« Die war intakt, betont sie, nichts verschoben. Sie wusste: »Ich will dieses Kind auf gar keinen Fall!«

Das führte sie tags darauf zur Beratungsstelle von Pro Familia in Reutlingen. Um »dieser Besprechungspflicht« nachzukommen. Der Name irritierte sie, erinnert sich die 24-Jährige. So war sie zunächst in der Defensive, bereit, der Beraterin zu sagen, »versuchen Sie nicht, mir meinen Entschluss auszureden!« Doch die war »mega verständnisvoll« und signalisierte: Sie müssen nichts tun, was Sie nicht wollen. Wir können hier über alles reden. Auch darüber, dass Luzie B. ihrer Familie nichts davon erzählt hatte - und nicht vorhatte, das vor der Abtreibung zu tun.

Geschäftsführerin und Beraterin Grit Heideker mit Beraterin Linda Schucker in den Räumen von Pro Familia in der Reutlinger Schillerstraße 16. Foto: Claudia Reicherter Geschäftsführerin und Beraterin Grit Heideker mit Beraterin Linda Schucker in den Räumen von Pro Familia in der Reutlinger Schillerstraße 16. Foto: Claudia Reicherter

Denn noch bevor Luzie B. Gewissheit hatte, spürte sie Druck von Außen. Durch eine Freundin, die sagte, »Du würdest doch nicht abtreiben, oder?« Die Tabuisierung des Themas und damit Stigmatisierung - aus Angst vor Anfeindungen ihrer Familie tritt die junge Frau hier mit abgeändertem und abgekürztem Namen auf - erfahren viele ungewollt Schwangere: »Frauen werden in solch einer Ausnahmesituation häufig mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert«, erklärt Grit Heideker, die Geschäftsführerin des Vereins Pro Familia Reutlingen-Tübingen. Selbst vermeintlich tröstende, unterstützende Argumente wie »Du bist doch in einer glücklichen Partnerschaft« und »Du hast eine Familie, die hinter Dir stehen würde« erhöhen den Stress, unter dem Betroffene stehen - zusätzlich zur innerlichen Ambivalenz und zum Zeitdruck.

»Selbst Menschen, die das Beste für Dich wollen, sind in solchen Situationen oft bevormundend«

"Noch schlimmer ist es, wenn Bekannte mit religiösem Hintergrund Einfluss nehmen", sagt Pro-Familia-Beraterin Linda Schucker. Luzie B. hat an diesem Punkt das Gespräch mit ihrer christlichen Freundin beendet. »Selbst Menschen, die das Beste für Dich wollen, sind in solchen Situationen oft bevormundend«, sagt sie. Da sich ihre Mutter Enkelkinder wünscht und generell die Einstellung vertritt, "das kriegen wir hin", fürchtete sie auch von deren Seite Einflussnahme. Selbst wenn jemand sage, "du hast das Richtige getan", werde man beurteilt, findet sie.

Weshalb es für Luzie kein Thema war, das Kind auszutragen: Sie könne sich vorstellen, was für eine physische Belastung eine Schwangerschaft darstellt. Und welch’ Riesenverantwortung es ist, ein Kind zu haben. Umso mehr möchte sie selbst entscheiden, »wann ich meinen Körper durch diese Erfahrung durchzwinge«, und ein Kind auf keinen Fall »als Opfer der Umstände sehen«. Nach der Devise, »muss es halt damit leben, dass die Mutter nie da ist, weil sie noch’n Studium hat und eine Arbeit«.

Rund 2.500 Abtreibungsgegner nahmen am vergangenen Wochenende in Berlin an einem »Marsch für das Leben« teil, während mehr als 250 Personen bei Gegendemonstrationen protestierten. Foto: Manuel Genolet/dpa Rund 2.500 Abtreibungsgegner nahmen am vergangenen Wochenende in Berlin an einem »Marsch für das Leben« teil, während mehr als 250 Personen bei Gegendemonstrationen protestierten. Foto: Manuel Genolet/dpa

Was Luzie schockiert hat: »Ich hab alles richtig gemacht, und es ist trotzdem passiert.« Zuvor dachte sie, so etwas passiere nur Menschen, die nicht aufpassen, nachlässig sind oder auf unsichere Verhütungsmethoden vertrauen. Deren Zahl nimmt aktuell wieder zu, wie das im Juli vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) vorgestellte Forschungsprojekt »frauen leben 4« zeigt: Nur noch 25 Prozent der befragten Frauen nehmen die Pille, 50 Prozent setzen auf Kondome. Deshalb sei Aufklärung gerade heute so wichtig, betont Linda Schucker. »Es geht darum, wie viel Ahnung hab’ ich überhaupt?«

»Wenn man das Kind nicht möchte, wird man plötzlich wahnsinnig einsam im eigenen Körper«

Luzie hingegen »war es schon immer wahnsinnig wichtig, dass alles geregelt abläuft«. Dass die Krankenversicherung die Kosten nur übernahm, weil sie Studentin ist, ohne festes Einkommen oder Vermögen, empört sie bis heute.

Als sie schließlich den benötigten Beratungsschein vorweisen konnte und sich auch nach drei Tagen nicht umentschieden hatte, stand die Abtreibung an. Da sie die Entscheidung gegen das Kind schon früh traf, war statt einer OP noch ein medikamentöser Abbruch möglich. Doch die Einnahme von zwei Tabletten im Abstand von 48 Stunden gehörte zur »wahrscheinlich schlimmsten Woche in meinem Leben bis heute«. Zu physischen Belastungen - Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, starke Blutungen - kam das Gefühl, »wenn man das Kind nicht möchte, wird man plötzlich wahnsinnig einsam in seinem eigenen Körper. Obwohl Leute um einen herum da sind.« Auch den Mann betreffe und belaste das, »aber es ist nicht sein Körper«. Er müsse die Konsequenzen nicht auf dieselbe Weise tragen.

»Obwohl der Entschluss in der Situation damals tragfähig war, darf ich traurig, wütend oder verzweifelt sein«

Sie weiß: »Es gibt viele Frauen, die viel marginalisierter sind als ich, eine Doppelbelastung haben, vielleicht weil sie sowieso schon alleinerziehend oder häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, aus einem christlichen oder anders religiös gedrillten Umfeld kommen. Die gehen da komplett allein durch.« Grit Heideker zufolge ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche seit 2022 im Durchschnitt um zehn Prozent gestiegen. Das gehe nicht zuletzt einher mit internationalen Krisen, Lebensunsicherheit und allgemeiner Zukunftsangst. Luzie sieht ihr Privileg - »doch selbst ich hatte das Gefühl, ich werde von der Gesellschaft in einer sehr schwierigen Situation alleingelassen. Verurteilt für etwas, das einfach nur ein Akt der Selbstbestimmung und eine verantwortungsvolle Entscheidung ist.«

Die Debatte um Paragraf 218 des deutschen Strafgesetzbuchs hat eine lange Geschichte, wie das Archivbild vom Mai 1993 zeigt. Nach der Verkündung eines Bundesverfassungsgerichtsurteils haben damals rund 150 Frauen in der Karlsruher Innenstadt für ein Recht auf Abtreibung demonstriert. Das Gericht hatte die vom Bundestag beschlossene Fristenregelung mit Beratungspflicht verworfen. Damit müssen Schwangerschaftsabbrüche in den ersten drei Monaten weiterhin als rechtswidrig eingestuft werden, auch wenn sie straflos bleiben. Die Konsequenz: Abtreibungen auf Krankenschein sind seitdem nur bei Vergewaltigung oder bei Gefahr für Mutter oder Kind. Damit hatte die Klage von 249 Unionsabgeordneten in wesentlichen Punkten Erfolg. Foto: Sungu/dpa Die Debatte um Paragraf 218 des deutschen Strafgesetzbuchs hat eine lange Geschichte, wie das Archivbild vom Mai 1993 zeigt. Nach der Verkündung eines Bundesverfassungsgerichtsurteils haben damals rund 150 Frauen in der Karlsruher Innenstadt für ein Recht auf Abtreibung demonstriert. Das Gericht hatte die vom Bundestag beschlossene Fristenregelung mit Beratungspflicht verworfen. Damit müssen Schwangerschaftsabbrüche in den ersten drei Monaten weiterhin als rechtswidrig eingestuft werden, auch wenn sie straflos bleiben. Die Konsequenz: Abtreibungen auf Krankenschein sind seitdem nur bei Vergewaltigung oder bei Gefahr für Mutter oder Kind. Damit hatte die Klage von 249 Unionsabgeordneten in wesentlichen Punkten Erfolg. Foto: Sungu/dpa

Denn sonst wäre sie abhängig von ihren Eltern gewesen, vom Partner, von Sozialhilfe, hätte ihr Studium abbrechen müssen. »Es hätte mir jede Freiheit genommen.« Auch für ihren Freund, damals 21 und ebenfalls Student, wäre es aus ihrer Sicht viel zu früh gewesen. Und sie dachte an das Kind: In welchem Umfeld würde es aufwachsen? Auswirkungen hat eine solche Entscheidung zudem auf den Arbeitgeber, auf die Wohnsituation, auf Freundschaften und den Familienkreis, sagt die 57-jährige Grit Heideker, die auf 27 Jahre Erfahrung in der Schwangerenberatung zurückblickt. Deshalb bietet Pro Familia in den Beratungsstellen in Reutlingen und Tübingen neben der - stets ergebnisoffenen - Pflichtberatung vor einem Abbruch auch danach noch vielfältige weitergehende Informationen an. Denn: »Selbst die beste Entscheidung kann Spuren hinterlassen.« Obwohl der Entschluss »in der Situation damals tragfähig war, darf ich trotzdem traurig sein«, betont die 28-jährige Sozialarbeiterin Linda Schucker. »Oder wütend, auch verzweifelt.«

»Mir wär’ es viel schlechter gegangen, wenn ich dieses Kind ausgetragen hätte, obwohl ich nicht wollte«

Luzie B. lehnt sich gegen das Verschweigen auf: "Es kann nicht sein, dass ich das wie ein Geheimnis vor mir hertrage. Ich schäme mich nicht. Das war etwas, das ich machen musste. Mir wär’ es viel schlechter gegangen, wenn ich dieses Kind ausgetragen hätte, obwohl ich nicht wollte." Sie habe kein Problem damit, mit Konsequenzen zu leben, "aber ich hab ein Problem damit, wenn mir andere ein schlechtes Gewissen machen wollen." Ein Kind zu bekommen, "das kann man nur für sich selber machen. Als Frau."

Deshalb fordert die 24-Jährige, dass »dieses Gesetz abgeschafft wird« - Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs. Viele mit dem Thema beschäftigte Verbände sowie Grünen-, SPD- und Linken-Politiker stehen diesem kritisch gegenüber. Die ehemalige Ampelregierung hatte eine Expertenkommission zum Thema eingesetzt: Die empfahl im April 2024, Abtreibungen zu entkriminalisieren. Befürworter einer Reform des Abtreibungsrechts hatten auf eine Parlamentsabstimmung über einen entsprechenden Gesetzentwurf noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 gehofft. Vergebens. »Mit der Konstituierung des neuen Bundestags am 25. März wurden alle noch offenen Gesetzentwürfe hinfällig. Nun muss sich die aktuelle Bundesregierung aus Union und SPD mit dem Thema beschäftigen. Eine Formulierung im Koalitionsvertrag sorgt bereits für Streit«, berichtete der Deutschlandfunk im Juli.

Dass sich schwangere Frauen vor einem Abbruch beraten lassen müssen und danach drei Tage warten, sei eine »zusätzliche psychische Belastung«, erklärt die Tübinger Studentin. Auch wenn sie froh ist, dass Pro Familia vor dem Abbruch und auch im Jahr darauf noch für sie da war. Sie findet, Frauen sollten sich nicht über eine Rolle in der Gesellschaft definieren. »Was war ich dann die 23 Jahre zuvor? Prä-Mutter?«, fragt Luzie. »Mein Einfach-Sein-Dürfen ist nicht gegeben, wenn ich nicht die Freiheit habe zu entscheiden, ob ich im Fall einer ungewollten Schwangerschaft abtreibe oder nicht.« Und es könne ja offensichtlich jeder passieren. Umso mehr wünscht sie sich, dass Frauen zueinanderstehen - »schließlich könnten sie ja selber in solch eine Situation kommen«.

Luzie B. hat im vergangenen Jahr erkannt: »Obwohl mir Frauenrechte und Gleichstellung schon immer wichtig waren, bin ich drauf getrimmt, den Mund zu halten, wenn ich leide.« Für sie ist klar: »Solange eine Abtreibung hier illegalisiert ist und als Mord gilt, so lange sind Frauen auch in Deutschland unterdrückt. Solange ist der Körper der Frau ein Teil des Staates.« (GEA)