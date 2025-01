Umfrage in der Region: Sind zwei Staaten die Lösung?

Ist eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten ein Schritt in Richtung Frieden - oder vielmehr die Grundlage für ein Kalifat? Menschen in Reutlingen und Umgebung haben viele offene Fragen bezüglich einer möglichen Anerkennung eines palästinensischen Staates. Auch ein Nahost-Experte und VHS-Dozent sieht dies kritisch.

Regelmäßig organisieren Engagierte seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 auf dem Reutlinger Marktplatz Mahnwachen als Zeichen der Solidarität mit Israel. Foto: Frank Pieth Regelmäßig organisieren Engagierte seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 auf dem Reutlinger Marktplatz Mahnwachen als Zeichen der Solidarität mit Israel. Foto: Frank Pieth

