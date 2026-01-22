Um zu sparen: Reicheneck stellt zukunftsweisendes Projekt zurück

Der Sanierungsfall Herzog-Ulrich-Halle sollte eigentlich dringend in Angriff genommen werden. Mit Rücksicht auf die angespannte Reutlinger Haushaltslage haben Reichenecks Räte dennoch auf einen Haushaltsantrag verzichtet.

REUTLINGEN-REICHENECK. Auf die leichte Schulter haben Reichenecks Bezirksgemeinderäte Haushaltsanträge noch nie genommen. Schon immer wurde im Gremium sorgfältig abgewogen, was absolut notwendig oder eher drittrangig ist. Diesmal freilich war es ein regelrechtes Ringen, das Beobachter der jüngsten Ortschaftsratssitzung miterlebten - nachdem Schultes Ulrich Altmann die höchst angespannte Reutlinger Finanzsituation schlaglichtartig beleuchtet und darum geworben hatte, »heute ganz besonders verantwortungsbewusst« mit knappen Kommunalmitteln umzugehen. Damit Reutlingen das Kunststück gelingt, einen genehmigungsfähigen Doppel-Etat 2026/27 zu verabschieden. Andernfalls, so Altmann sinngemäß, sehe es zappenduster aus. Denn dann würde Stillstand herrschen.

Altmanns Worten folgt beklommenes Schweigen. Allen Räten ist klar, dass Reichenecks Dorfgemeinschaft ihr Scherflein dazu beitragen muss, wenn es nicht zum Worst Case kommen soll. Und deshalb stellen sie schweren Herzens das für den Flecken derzeit wichtigste und zukunftsweisendste Projekt hintan: die Herzog-Ulrich-Halle (HUH), die den Bedürfnissen der Dorfgemeinschaft schon seit langen Jahren nicht mehr gerecht wird.

Starkes Signal ans Rathaus

Auch die Reutlinger Stadtverwaltung weiß - infolge wiederholter und ein ums andere Mal abschlägig beschiedener Anträge -, dass sich die Reichenecker einen zeitgemäßen Umbau der fürs gesellschaftliche Miteinander unentbehrlichen Mehrzweckimmobilie wünschen. Zumal die Turn- und Festhalle wegen zu geringer Deckenhöhe und betonierter Böden für viele Sportarten schlichtweg untauglich ist. Außerdem krankt das Gebäude an fehlender Barrierefreiheit im Obergeschoss. Weshalb die unterm Dach liegenden Gruppenräume für Jugendarbeit, Vereinsleben und Volkshochschulkurse von Menschen mit Gehbehinderung nicht oder nur mit Hilfestellung genutzt werden können. Was umso schwerer wiegt, als der Flecken über keinerlei Ausweichräumlichkeiten verfügt: Die HUH ist alternativlos.

Dass sie vor diesem Hintergrund vom Gremium trotzdem nicht vorrangig behandelt wird, ist ein starkes Signal ans Reutlinger Rathaus - aber garantiert keine Kapitulation. Baut man in Reicheneck doch darauf, dass das größte Anliegen des kleinsten Reutlinger Teilorts ohne Murren und Knurren bewilligt wird, sobald sich die finanzielle Situation der Stadt wieder entspannt hat. Dafür ist man bereit, einstweilen auf Sparflamme zu kochen und stellt lediglich drei überschaubare Anträge.

Ehemalige Spielanlage: Das kleine Areal bei der HUH, das einst als Spielplatz genutzt wurde, liegt seit vielen Jahren brach. Jetzt soll es einer neuen Nutzung für Jung und Alt zugeführt werden. Der Reichenecker Narrenverein hat bereits angekündigt, eine Bank spendieren zu wollen. Außerdem ist eine witterungsbeständige Tischtennisplatte erwünscht, vielleicht noch ein paar andere Outdoor-Accessoires, die die Aufenthaltsqualität erhöhen. Da die für die Neugestaltung des Terrains nötigen Planungsarbeiten seitens des kommunalen Grünflächenamts bereits 2025 abgeschlossen wurden, erwartet das Gremium nun Vollzug. Reicheneck wünscht sich die - großteils in Eigenleistung gestemmte - Umsetzung des Projekts fürs laufende Jahr 2026, damit der Sport- und Entspannungsbereich spätestens 2027 für die Bürger freigegeben werden kann. Kostenschätzung: knapp 12.000 Euro.

Neubelebung der Jugendarbeit: Für sie beantragt das Gremium zwischen 1.000 und 2.000 Euro, um im direkten Dialog mit Reichenecks Teenagern ein sinnvolles Freizeitprogramm auf die Beine zu stellen. Persönlich angeschrieben wurde die Jugend bereits im Dezember 2025. Jetzt gilt es, konkrete Bedürfnisse abzufragen und Ideen zu sammeln - im Rahmen eines moderierten Brainstormings, dem sich spätestens im dritten Quartal die Planung erster kleiner Projekte anschließen soll.

BMX-Bahn: Sie wurde 2014 in Betrieb genommen, ist momentan verwaist und soll neu modelliert werden, um für Kinder und Jugendliche wieder attraktiv zu sein. Damit das gelingt, sollen Vertreter von Ortschaftsrat, Amt für Schulen, Jugend und Sport, Förderverein, Dorfjugend und Sozialarbeit an einem Strang ziehen und ein Konzept erarbeiten. Die Projektplanung soll vom Grünflächenamt übernommen werden. Kostenschätzung: um die 10.000 Euro. (GEA)