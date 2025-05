Trocknet die Region aus?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sonne satt, kurze Hose, jeden Tag ein Eis. Das klingt nach Urlaub und ist Balsam für die geschundene, von vielen Wintermonaten ausgemergelte Seele. In letzter Zeit gab es davon en masse. Doch was unsereins frohlocken lässt, artet für Mutter Natur irgendwann in Stress aus. Und den hat sie so langsam nach der langen Trockenperiode, die die Region nun schon Wochen im Griff hat. Gerade jetzt, wenn im Frühjahr das Wachstum der Pflanzen Fahrt aufnehmen will. Da kommen langsam Sorgen auf, ob die Trockenheit größere Auswirkungen hat. Wie ist die Lage in der Region?

»Ziemlich trocken«, beschreibt der Engstinger Meteorologe Roland Hummel das aktuelle Wetter. Verantwortlich dafür sei ein Hoch über dem Atlantik, das sich immer wieder neu aufgebaut habe. »Das gab es aber die vergangenen Jahre auch schon. Es ist immer nur die Frage, wann es sich aufbaut.« Die Wetterlage sei deshalb momentan nicht ungewöhnlich, »obwohl sie jetzt schon längere Zeit vorherrscht«. Und die bisherigen Niederschläge seien ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Von einer Dürre sind wir aber noch weit entfernt, sagt Hummel. »Da müsste es die nächsten sechs Wochen trocken bleiben.«

Boden profitiert noch vom Winter

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht für die Region aktuell keine dramatische Lage. Andreas Pfaffenzeller vom DWD sagt: »Insgesamt ist die aktuelle Lage entspannter als in den vergangenen Jahren.« Der Boden profitiere immer noch vom vergangenen, sehr feuchten Winter. »Aber man kann einen leichten Trockenstress erkennen, lokal auch extremer.« Vor allem in den oberen Bodenschichten sei die Trockenheit erkennbar. Zu den Niederschlägen sagt sein Kollege Marco Puckert: »Beim Regen sind wir überall im Mai im Defizit, am ausgeprägtesten in Norddeutschland.« Baden-Württemberg habe Glück, da es hier schon ein paar Regentage mit vereinzelten Niederschlägen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter gab. »Aber es hilft alles nichts: Der Regen fehlt.« Die Niederschlagsmenge wird aller Voraussicht nach bis Ende Mai in Baden-Württemberg nur 50 Prozent des Durchschnitts erreichen.

Glücklicherweise ist das Grundwasser noch nicht betroffen. »Das Grundwasser liegt im langjährigen Mittel, da das vergangene Jahr feucht war«, sagt Bernhard Röhrle von der Landeswasserversorgung. Länderbezogen habe man es zwar mit Trockenheit zu tun und auch Bäche und Flüsse führen erstaunlich wenig Wasser, aber bisher habe man dieses Jahr keine großen Probleme. Um Wasserknappheit muss man sich also noch keine Sorgen machen. Dennoch sei die Tendenz erkennbar. »Es wird immer wärmer, wir sind in Richtung mediterranes Klima unterwegs«, mahnt Röhrle. »Das Grundwasser wird zurückgehen, in 30 Jahren ungefähr um 15 Prozent.« Deshalb betont er: »Sorgsamer Umgang mit der Ressource ist immer angesagt.« Das gelte auch für das Gewerbe und die Landwirtschaft.

Nur eine Momentaufnahme

Apropos Landwirtschaft. Dominik Mordzejwski vom Landesbauernverband Baden-Württemberg sagt: »Dieses Jahr ist seit Februar deutlich zu trocken. Trotzdem sehen die Bestände größtenteils noch recht ordentlich aus. Extrem wichtig waren vereinzelte Niederschläge Anfang Mai für die Entwicklung der Kulturen.« Besonders Sommerkulturen, wie Mais oder Zuckerrübe, die noch kein ausgebildetes Wurzelwerk haben, benötigten diese Feuchtigkeit aus den oberen Bodenschichten. Er gibt zu bedenken: »Das ist eine Momentaufnahme. Sollte es trocken bleiben, kann sich die Situation schnell zuspitzen.«

Das könne auch zur Folge haben, dass die Landwirte im kommenden Jahr mit nicht so viel Wasser im Boden starten und damit nicht vom Vorjahr profitieren können. Gegen die Trockenheit setzen die Bauern Direkt- und Mulchsaatverfahren ein, um die Verdunstung zu reduzieren. »Oder Humusaufbau, der wie ein Schwamm wirkt und Wasser gut halten kann.«

Die Vegetationszeit hat erst angefangen

Wasser halten will auch der Forst Baden-Württemberg. Zumindest gebe es »Überlegungen, Niederschlagswasser im Wald zu halten und Grundwasserneubildung zu nutzen«, wie Paul Mann, stellvertretender Forstleiter des Bezirks Mittlere Schwäbische Alb, erzählt. Denn in akuten Trockenphasen kann man im Wald nicht wässern. Die aktuelle Lage unter den Bäumen verhält sich dagegen ähnlich wie auf den Feldern. »Aus dem Winter brachten die Böden eine gewisse Sättigung mit, die nun allerdings rasch schwindet«, berichtet Mann. Im Vergleich zu den Vorjahren sei die Situation nicht schlimmer, »wobei die Vegetationszeit auch erst angefangen hat«.

Und wenn man aus dem Fenster schaut oder in den eigenen Garten geht, sieht man von der sich vielleicht weiter zuspitzenden Trockenheit auch noch wenig. »Es grünt und blüht und wächst«, sagt Elke Munz vom Obst- und Gartenbauverein Reutlingen. »Nachts sind wir nahe am Frost, der entstehende Tau reicht den Pflanzen«, erklärt sie. Die Region am Fuße der Alb liege zudem günstig, weil es hier weniger windig sei und das die Verdunstung gering halte.

Aussicht auf Niederschlag

Die Lage scheint aktuell also noch nicht dramatisch. Dennoch sind sich die Experten einig: So langsam sollte es wieder regnen. Erste Landkreise wie Esslingen oder der Enzkreis haben derweil schon über niedrige Wasserstände in Bächen und Flüssen informiert. Und gleichzeitig auf die Regeln für die Gartenbewässerung hingewiesen. Schlimmer wird es aber wohl nicht werden, stellt zumindest der Engstinger Roland Hummel in Aussicht. »In der letzten Maidekade wird das Hoch immer schwächer und von Westen kommen Regenpakete.« Er meint: »Ende Mai ist vieles wieder normal.« (GEA)