Trockenheit: Reutlinger Expertin gibt Tipps für den Garten

REUTLINGEN. Dem Hobbygärtner stehen so langsam die Schweißperlen auf der Stirn. Nicht nur aufgrund der prallen Sonne, sondern auch wegen der Unsicherheit: Wie schütze ich meine Pflanzen vor der anhaltenden Trockenheit? Elke Munz vom Obst- und Gartenbauverein Reutlingen kennt sich aus. Und hat wichtige Tipps, um auch niederschlagsarme Zeiten in den gärtnerischen Griff zu bekommen.

1. Boden lockern

»Zweimal gehackt ist einmal gegossen«, sagt Munz. Ein lockerer Boden kann Wasser schneller aufnehmen und in tiefere Schichten leiten, wo es weniger schnell verdunstet. »Auch die Nachtfeuchte kann so besser verwertet werden.« Zusätzlich wird der Gasaustausch im Boden verbessert. Außerdem können sich in einem lockeren Boden die Wurzeln besser ausbreiten.

2. Mulchen

Mulchen ist eine effektive Möglichkeit, um Pflanzen bei Trockenheit zu unterstützen. Dabei wird der Boden mit organischen Materialien wie Laub, Rasenschnitt oder Rindenmulch bedeckt. Es reduziert die Verdunstung aus dem Boden und hält ihn kühl. Allerdings ist beim Mulchen Vorsicht geboten. »Da kann man sich schnell Schimmel oder Pilze holen«, meint Munz. Sie empfiehlt, mit Rasenschnitt zu mulchen. »Der stinkt nicht so.«

3. Beschatten

Auch Pflanzen schwitzen. Und verlieren dadurch Wasser. Um das zu verhindern, ist es wichtig, seine Pflanzen zu beschatten. Das reduziert die Transpiration der Pflanzen durch Herabsenken der Blatttemperatur. Verlieren Pflanzen über Transpiration mehr Wasser, als sie über die Wurzeln aufnehmen können, geraten sie in Wasserstress. Das Beschatten schützt die Pflanzen zudem vor Sonnenbrand, der sich in braunen oder weißen Flächen äußert.

4. Zurückschneiden

Bei extremer Trockenheit kann das Zurückschneiden der Pflanze vor dem Vertrocknen schützen. »Wenn die Pflanze weniger Blattmasse hat, gibt es weniger Verdunstung«, erklärt die Expertin. »Aufpassen muss man allerdings, dass man Veredelungen nicht erwischt.« Vorsicht ist also geboten, dass man die Pflanze nicht zu stark beschneidet. Idealerweise erfolgt zudem der Rückschnitt, bevor die Trockenheit zu stark wird.

5. Im Fachhandel kaufen

Will man sich eine neue Pflanze anschaffen, soll man diese im Fachhandel - und nicht im Discounter - erwerben, so Munz. Im Fachhandel werden die Pflanzen in aller Regel unter optimalen Bedingungen kultiviert, was zu gesünderen und widerstandsfähigeren Pflanzen führt. Weiterer Vorteil: Im Fachgeschäft wird man fachkundig beraten und kann viele Fragen gleich vor Ort klären, was einen optimalen Anbau im eigenen Garten begünstigt.

6. Standort wählen

Hat man seine neuen Pflanzen schließlich erworben, ist es wichtig, den richtigen Standort zu wählen. »Auf der Ostseite ist es für viele Pflanzen besser«, sagt Munz. Hier erhält die Pflanze morgens sanfte bis volle Sonneneinstrahlung, die kräftige Mittagssonne wird vermieden.

7. Richtig bewässern

Nicht zu vergessen: Die richtige Bewässerung schützt die Pflanze vor Trockenheit. »Haus- und Kleingärten müssen regelmäßig durchdringend bewässert werden«, erklärt Munz. Dafür reicht die Gießkanne oder der Gartenschlauch, großflächiger helfen Bewässerungsanlagen oder Bewässerungssäcke für gepflanzte Bäume.

Mit diesen sieben einfachen Tipps ist man für die nächste Trockenheit in seinem Garten gut gerüstet. Und um alle Restzweifel aufzulösen, beruhigt Munz alle Grünliebhaber: »In der Regel sind Pflanzen in der Trockenheit sehr geduldig.« (GEA)