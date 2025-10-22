Trauer um Hans-Jürgen Stede

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. »Das Leben ist oft schwer, und ich setze gerne Kontrapunkte«: Beim Pressegespräch vor seiner Verabschiedung aus dem Landratsamt im Juli 2024 verriet Hans-Jürgen Stede den Grund für seinen steten Hang zu farbenfrohen Anzügen und Hemden. Schwer war sein langer Kampf gegen die Krankheit, den der 64-Jährige am vergangenen Donnerstag verloren hat.

»Es war ein Privileg, meine Heimat mitgestalten zu können«

Als Erster Landesbeamter wirkte der Metzinger eher im Hintergrund. Sein Herzensthema in den 24 Jahren Tätigkeit im Landratsamt: Nachhaltigkeit. Als Leiter des gleichnamigen Dezernats hat er den oft strapazierten Begriff im Landkreis mit Leben gefüllt: von der Entwicklung des Biosphärengebiets bis hin zur Etablierung der Klimaschutz-Agentur. Er kämpfte für besseren ÖPNV im Kreis, für den Flughafenschnellbus. Mit dem Streuobstwiesensaft-Projekt machte er die Region schmeckbar. Heimat sei ihm »total wichtig«, sagte der gelernte Jurist über sich. Und: »Es war ein Privileg, meine Heimat mitgestalten zu können.«

Ein Ausdruck der Wertschätzung seines Wirkens und seiner Person war 2024 die bewegte und bewegende Verabschiedung aus dem Amt, die die Eninger Grieshaberhalle füllte.

Nun wird Abschied genommen von Hans-Jürgen Stede. Am Samstag, 25. Oktober, um 11.30 Uhr ist die Trauerfeier in der Metzinger Markuskirche. (GEA)