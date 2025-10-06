Tradition und Austausch: Gäste aus Reading zu Besuch in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Reutlinger Oberbürgermeister Thomas Keck hat Ende September Gäste aus der US-amerikanischen Partnerstadt Reading empfangen. Im Ratssaal hieß er dabei eine vierköpfige Delegation unter der Leitung von City Council President Donna Reed sowie eine Schülergruppe der Reading Highschool willkommen.

»Unsere Partnerschaft mit Reading mag im Vergleich zu Roanne oder anderen Städten noch jung sein, doch sie ist von Anfang an besonders lebendig gewesen«, betonte Keck in seiner Ansprache.

Zur Delegation gehören neben Donna Reed auch Stadtrat Chris Miller, Bill Bender von der Kutztown University und Peter Rye von Brentwood Industries. Die Schülerinnen und Schüler der Reading Highschool wurden von ihren Austauschpartnern des Albert-Einstein- und des Isolde-Kurz-Gymnasiums ins Rathaus begleitet.

Den Stellenwert des Schüleraustausches hob der Oberbürgermeister besonders hervor: »Er ist über die Jahre zum Herzstück unserer Partnerschaft geworden. Wir wünschen uns, dass möglichst viele junge Menschen die wertvolle Erfahrung machen können, eine Zeit lang in einer Gastfamilie zu leben und andere kulturelle Zusammenhänge kennenzulernen.« Keck erinnerte auch an die historischen Wurzeln: Friedrich List, der berühmte Reutlinger Nationalökonom, lebte ab 1826 mehrere Jahre in Reading und arbeitete dort als Redakteur.

Diese Verbindung führte 1998 zur offiziellen Städtepartnerschaft, die seither unter anderem durch Künstlerprojekte und Vereinsreisen mit Leben gefüllt wird. Ein Geschenk der Gäste griff die Tradition auf: ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto eines Zuges am Bahnhof Reading, Symbol für die Verbindung beider Städte und für Lists Wirken als Eisenbahnpionier. Die Schülergruppe reist am Donnerstag, 9. Oktober, zurück in ihre Heimat. (eg)