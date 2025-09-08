Topfit und zufrieden: Reutlinger Siegfried Hartmann feiert 100. Geburtstag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dass Siegfried Hartmann auf ein Jahrhundert geballte Lebenserfahrung zurückblicken kann, das denkt man nicht, wenn man den noch relativ rüstigen Senior bei sich Zuhause im Hohbuch besucht. Auch wenn er betont: »Seit einem halben Jahr spüre ich es, dass ich doch älter bin.« In seinen eigenen vier Wänden kommt er noch gut zurecht, freilich mit der tatkräftigen und liebevollen Unterstützung von Tochter Gabriele, den drei Enkeln sowie Nachbarn, die regelmäßig nach Siegfried Hartmann sehen. Vor zweieinhalb Jahren verstarb Hartmanns Ehefrau Ilse, seither lebt er allein in seiner Wohnung.

Siegfried Hartmann ist am 8. September 1925 in Plauen im Vogtland geboren und aufgewachsen. Er wurde noch zur Wehrmacht eingezogen und war Jagdflieger. Nach vierjähriger Gefangenschaft in Sibirien kehrte er zurück und kam 1950 nach Reutlingen, wo er auch gleich Arbeit fand. Zeitlebens hat Hartmann als Bürstenmacher bei der Traditionsfirma Kullen, heute Kullen-KOTI GmbH, gearbeitet, war dort auch in der Entwicklungsabteilung tätig und hat Industriebürsten vor allem für die Autoindustrie entwickelt. Ein Metier, in dem er sich hervorragend auskennt und auch heute noch zahlreiche Geschichten aus seinem Berufsleben erzählen kann. Die Arbeit führte ihn zu Firmen in ganz Deutschland und sogar in andere europäische Länder. In der Firma lernte Hartmann auch seine spätere Ehefrau kennen, die Hochzeit fand im Juli 1954 statt. 1974 zog das Ehepaar in die eigene Wohnung im Hohbuch.

Nicht nur die Entwicklung von Industriebürsten begeistert Siegfried Hartmann bis heute, er war auch stets passionierter Gartenfreund, weshalb er 30 Jahre lang den Kleingärtnern, die ihre Anlagen in Ohmenhausen haben, vorstand. Noch heute genügt ein Blick auf seinen Balkon, um zu erkennen, dass der Jubilar einen grünen Daumen hat. Es grünt und blüht auf dem kleinen Balkon in bunten Farben. Das ist Hartmanns kleines Paradies, das er sehr genießt, wie er betont.

Ein großes Lebensziel hat Siegfried Hartmann am Montag geschafft: »Ich wollte unbedingt 100 werden, das habe ich mir vor allem in den letzten Jahren zum Ziel gesetzt«, sagt der rüstige Senior. Ein allgemeingültiges Rezept für ein hohes Alter habe er nicht, »ich habe mich eigentlich nie krank gefühlt und war immer zufrieden mit meiner Gesundheit«. Besonders gefreut hat er sich über die zahlreichen Glückwünsche, die er zu seinem Ehrentag erhalten hat. Sogar vom Bundespräsidenten hat er Post bekommen, Glückwünsche des Ministerpräsidenten überbrachte Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister Roland Wintzen ebenso wie die Glückwünsche von Oberbürgermeister Thomas Keck. »Da freue ich mich sehr, dass man von oberster Stelle das Alter so anerkennt«, strahlte der Jubilar.

Gefeiert wurde bereits am Montag, das große Fest findet am Samstag statt. Dann soll es natürlich auch das Lieblingsessen des Jubilars geben: Zwiebelrostbraten. (GEA)