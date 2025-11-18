Todesfall in der Familie: Reutlinger Bestatter gibt Tipps

Urne oder Sarg? Das ist nur eine von vielen Entscheidungen, die man für eine Beerdigung treffen muss. Einfacher wird es für die Hinterbliebenen, wenn schon zu Lebzeiten festgelegt wurde, wie die eigene Beerdigung aussehen soll.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Erd- oder Feuerbestattungen? Friedhof oder Friedwald? Rasengrab, Urnenstele oder gar eine Seebestattung? Soll ein Pfarrer sprechen oder ein lieber Trauerredner? Nehmen die Trauergäste am offenen oder geschlossenen Sarg Abschied? Welche Musik soll gespielt werden? Was in der Anzeige stehen?

Stirbt ein Mensch, tauchen plötzlich dutzende Fragen rund um die Bestattung auf. Viele Angehörige tun sich schwer damit, diese im Sinne des Verstorbenen zu beantworten - oder manchmal sind die Hinterbliebenen sich sogar völlig uneins, was denn in dessen Sinne wäre. Darum ist der erste und wichtigste Ratschlag des Reutlinger Bestatters Dirk Flunkert: »miteinander reden.« Und zwar offen und rechtzeitig. Innerhalb der Familie sollte man frühzeitig über die eigenen Wünsche sprechen - was die Gestaltung der Beerdigung, aber auch die letzte Ruhestätte betrifft. Den nächsten Angehörigen wird damit außerdem eine Bürde abgenommen, wenn der Todesfall eintritt, der ohnehin eine seelische Belastung darstellt.

Offen über die Bestattung sprechen

So richtig und wichtig sich das Ganze auch anhört, so gehört doch Überwindung dazu, ein solches Gespräch zu führen. Viele Menschen verdrängen den Gedanken an den Tod - an den eigenen, aber auch an den der Eltern. Doch es lohnt sich, dies anzugehen und wenn nötig, hartnäckig zu bleiben. Flunkert erzählt von einer Kundin, die mit ihrer Familie vorab über dieses Thema sprechen wollte. »Ihre Kinder wollten aber nichts davon wissen«, sagt Flunkert, »sie haben es immer weggeschoben.« Irgendwann habe die ältere Dame dann ein Vorsorge-Formular mit Bestattungswünschen einfach auf dem Kaffeetisch liegen lassen. »Das hat gewirkt, sie sind es dann gemeinsam mit ihrer Mutter durchgegangen.«

Seit 2001 gibt es in Deutschland Friedwälder - doch solch einen Platz für die letzte Ruhe sollte man sich im Vorfeld anschauen. Denn der Weg dorthin ist mitunter mühsam und Grabschmuck nicht erlaubt. Foto: Bernd Settnik/dpa Seit 2001 gibt es in Deutschland Friedwälder - doch solch einen Platz für die letzte Ruhe sollte man sich im Vorfeld anschauen. Denn der Weg dorthin ist mitunter mühsam und Grabschmuck nicht erlaubt. Foto: Bernd Settnik/dpa

Ein solches Formular ist aufgebaut wie ein Fragebogen mit allem rund um das Thema Beerdigung. Dabei kann man nur Grundsätzliches regeln, wie Bestattungsort und -art oder man kann alles bis ins kleinste Detail festlegen. Der Bestatter erlebt in seinem Berufsalltag alle Facetten der Vorplanung: Es gibt Menschen, die lassen alles offen und andere, die sogar die bevorzugte Blumenart für jede Jahreszeit benennen. Er habe auch Kunden, denen diese Planungen so sehr am Herzen liegen, dass sie immer wieder vorbeikommen, um zu schauen, ob sie mit der Regelung noch einverstanden sind oder ob sie noch etwas ändern wollen.

Allerdings komme es auch immer wieder vor, dass die Angehörigen von den Wünschen des Verstorbenen überrascht sind. Etwa, wenn die Mutter, die sich zeitlebens liebevoll um die Gräber der Ahnen gekümmert hat, für sich selbst ein schmuckloses Rasengrab wünscht. Oft sei es dann so, dass die Eltern den Kindern nichts aufbürden wollen und komplett pragmatisch entscheiden. Dabei bedenken sie aber nicht, dass sich die Kinder vielleicht durchaus eine Grabstätte wünschen, an der sie eine Blume niederlegen können. »Auch hier hilft nur, miteinander ins Gespräch zu kommen, Wünsche und Vorstellungen offen zu äußern.«

Letzte Ruhestätten besichtigen

Zudem rät Dirk Flunkert, sich manche Grabstellen oder Gräberarten mal vor Ort anzuschauen. So ist ein Platz im Friedwald unter einem Baum zwar sehr naturnah und pflegeleicht - allerdings müsse man dabei bedenken, dass der Weg dorthin durch den Wald führt und für ältere Besucher mitunter nur mühsam erreichbar ist. Und viele überkommt eine Sehnsucht, an besonderen Tage, sei es Geburtstag oder Weihnachten, ein wenig Blumenschmuck abzulegen oder eine Kerze aufzustellen. Dies ist im Friedwald, aber auch bei Rasengräbern, komplett untersagt. Wer sich über solche Dinge vorab informiert, bekommt vom erfahrenen Bestatter weitere Alternativen. So könne man ein Urnengrab ganz oder teilweise mit einer Steinplatte abdecken, nennt Flunkert eine Möglichkeit. Das verringert den Arbeitsaufwand beim Anpflanzen, und auf der Platte ist gleichzeitig Platz für eine Vase oder Blumenschale.

Volle Blütenpracht oder eher schlicht? Eine Frage, die nur jeder für sich selbst beantworten kann. Foto: fotoknips - Adobestock Volle Blütenpracht oder eher schlicht? Eine Frage, die nur jeder für sich selbst beantworten kann. Foto: fotoknips - Adobestock

Auch was den geografischen letzten Ruheort angeht, sollte man sich unbedingt vorher kundig machen. »Es gibt Kommunen, die genehmigen nur Bestattungen von Bürgern, die bei ihnen gemeldet sind«, erklärt Flunkert. Für Reutlingen treffe dies nicht zu, da es auf den städtischen Friedhöfen genug Platz gibt, aber andere Gemeinden leiden unter Platznot. Angenommen, der Opa wünsche sich nichts sehnlicher, als in der bayerischen Heimat beerdigt zu werden - da lohne sich dann ein Anruf oder ein Blick in die Friedhofsordnung vorab, ob das überhaupt erlaubt ist, wenn er einen Reutlinger Wohnsitz hat. Nicht, dass es dann böse Überraschungen gibt, wenn es so weit ist.

Die finanzielle Vorsorge

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die finanzielle Vorsorge, denn eine Bestattung verursacht ziemliche Kosten. Für eine Feuerbestattung muss man mit rund 6.500 bis 8.000 Euro rechnen, für eine Erdbestattung mit 10.000 bis 11.000 Euro - plus Kosten für den Grabstein und die Grabpflege. Mehr sei natürlich immer möglich, sagt Flunkert, je nach Ausstattung. Er empfiehlt, auf ein zweckgebundenes Treuhandkonto bereits im Vorfeld einzuzahlen - je früher, desto besser. Das Gute daran ist, dass dieses Geld ausschließlich für die Umsetzung der Bestattungs­wünsche verwendet werden kann. Sprich, selbst wenn man zu einem Pflege- oder Sozialfall wird, hat niemand, auch kein Amt, Zugriff darauf.

Ähnliche Regelungen gelten auch für eine Sterbegeldversicherung, die eine weitere Option zur finanziellen Absicherung darstellt. Allerdings hat ein Treuhandkonto den Vorteil, dass der derjenige, auf den es läuft, sich das Geld problemlos auszahlen lassen kann. Beispielsweise, wenn man kurzfristige Ausgaben hat. »Solche Fälle hatten wir schon«, berichtet Flunkert, eine Kundin brauchte dringend Geld für eine unerwartete Autoreparatur - und holte es sich kurzerhand vom Treuhandkonto. Als sie einige Zeit später ihr Auto verkaufte, weil sie nicht mehr fahren wollte, zahlte sie den Erlös wieder ein.

Ein solches Konto und konkrete Wünsche zur Bestattung sind besonders angeraten, wenn man alleinstehend und ohne nahen Verwandten ist. Zwar gebe es auch hier rührende Beispiele der Nächstenliebe, weiß Flunkert aus eigenem Erleben. So sorgten Nachbarn für eine »würdige Bestattung« einer älteren Dame. »Diese war immer für alle im Haus da und kümmerte sich um sie - da war es den Nachbarn ein Herzensanliegen, ihr dies auf diese Weise zu danken.« Doch der Normalfall ist dies wohl nicht - in den meisten Fällen lohnt es sich, schon zu Lebzeiten über die eigene Bestattung nachzudenken und zu regeln, was einem wichtig ist. (GEA)