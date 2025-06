Tag der offenen Tür im Industrie-Magazin Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Industrie-Magazin in Reutlingen ist eine kleine aber feine Sammlung alter Maschinen, die von Reutlinger Firmen gebaut oder eingesetzt wurden und Fabrikeinrichtungen aus den vergangenen 150 Jahren und noch früher. Am kommenden Samstag, 14. Juni, ist die Ausstellung wieder geöffnet. Das Industrie-Magazin liegt am Wandelknoten gegenüber dem zentralen Busbahnhof wo die Karlstraße in die Eberhardstraße übergeht. Nach der Neugestaltung des großen Eingangstores fällt es neben dem Haus der konkreten Kunst jetzt besser auf.

Das Industrie-Magazin besteht aus drei Hallen. In der ersten Halle, gleich wenn man das Magazin betritt, findet man das wichtigste Ausstellungsstück: eine Dampfmaschine von der Reutlinger Firma Kohllöffel. Wolfgang Baier führt gerne die Maschine und die von ihm gebauten Modelle von Dampfmaschinen und Zubehör vor. Daneben stehen alte Bohr-, Fräs- und Hobelmaschinen, die über Transmissionsriemen von der Dampfmaschine angetrieben werden. Dampfmaschinen lösten in vielen Fabriken die Wasserkraft ab und trugen damit wesentlich zur Industrialisierung bei. Gleich hinter der Dampfmaschine steht einer der ersten riesigen Dieselmotoren von der Firma Deutz in Köln. Dieselmotoren läuteten die Ablösung der Dampfmaschinen ein. Heute werden hauptsächlich Elektromotoren eingesetzt. Neben der Dampfmaschine und dem Dieselmotor sind in dieser Halle auch modernere Werkzeugmaschinen zu finden.

Textilmaschinenhalle

Links vom Eingang geht es in die Textilmaschinenhalle. Von den ersten Webstühlen über Baumwollverarbeitungsmaschinen bis zu modernen Strickmaschinen der Firma Stoll finden sich dort ein breites Spektrum von Textilmaschinen, das die Entwicklung der Textilherstellung im Lauf der Jahrhunderte anschaulich verdeutlicht.

Rechts hinten in der Ecke dieser Halle werden auf einem Bildschirm Filme der einzelnen ausgestellten Maschinen gezeigt und von den Mitarbeitern des Industrie-Magazins im Film erklärt. In der dritten Halle rechts vom Eingang stehen verschiedene Maschinen von der Reutlinger Firma Wafios, die auch heute noch sehr erfolgreich Maschinen für die Verarbeitung von Draht und Rohren herstellt.

Langjähriger Wafios-Mitarbeiter erklärt Maschinen

Neben einer Drahtrichtmaschine, die Stäbe für Baustahlmatten, Gitterzäune, Regale, Verkaufsständer und Einkaufswagen für Supermärkte und vieles andere herstellt, steht eine Federwindemaschine und das Modell einer Nagelmaschine. Das Glanzstück dieser Halle ist eine Maschine für Viereckgeflecht – auch als Maschendrahtzaun bekannt - aus dem Jahr 1910. Diese Maschine ist die erste von Wafios gebaute halbautomatische Maschine für Zaungeflecht. Maschendrahtzaun wird noch heute nach diesem Prinzip gefertigt. Werner Neubrander, der 45 Jahre bei Wafios als Prokurist und Verkaufsleiter gearbeitet hat, erläutert Besuchern gerne diese Maschinen.

Die Ausstellung ist nicht besonders groß – aber sie spiegelt das Leben und Arbeiten in Reutlinger Firmen in den letzten 100 bis 200 Jahren wider. »Lassen Sie sich vom Charme alter Maschinen und der typischen Atmosphäre eines alten Industriebetriebes in die Vergangenheit entführen«, sagt Werner Neubrander. (pr)