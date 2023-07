Die von privat initiierte Aktions-Woche zugunsten des Reutlinger Tafelladens ist jetzt erfolgreich beendet worden. Sechzig an zwölf Abgabe-Orten postierte Körbe sind mit Lebensmitteln und Hygieneartikel gefüllt worden - um Menschen zu unterstützen, denen es am Nötigsten fehlt.

Der ehrenamtliche Helfer Rolf Baisch von der Reutlinger Tafel beim Verladen gespendeter Lebensmittel: Dank der Oststadtaktion hat er derzeit alle Hände voll zu tun. Foto: Frank Pieth Der ehrenamtliche Helfer Rolf Baisch von der Reutlinger Tafel beim Verladen gespendeter Lebensmittel: Dank der Oststadtaktion hat er derzeit alle Hände voll zu tun. Foto: Frank Pieth

