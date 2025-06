Straße Im Wiesaztal in Bronnweiler eine Woche voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Straße Im Wiesaztal in Reutlingen-Bronnweiler ist aufgrund von Leitungsarbeiten für eine Woche voll gesperrt. Das teilt die FairNetz GmbH in einer Pressemitteilung mit. Sie erneuert in der Heinrich-Spiegel Straße in Bronnweiler die Trinkwasserversorgungsleitung. Für die Einbindung in das bestehende Leitungsnetz ist eine Vollsperrung der örtlichen Durchgangsstraße (Im Wiesaztal) für den Kraftfahrverkehr erforderlich, heißt es in der Pressemitteilung. Eine weiträumige Umleitung über Ohmenhausen ist ausgeschildert.

Die Leitungsarbeiten sind am Donnerstag und am Freitag geplant. Bereits am Mittwoch, 11. Juni, werden – gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt – die abschließenden Asphaltarbeiten durchgeführt, sodass am Donnerstag, 12. Juni, die Vollsperrung der Straße Im Wiesaztal wieder aufgehoben werden soll. Für Fragen rund um die Baumaßnahme steht Ihnen die Koordinationsstelle der FairNetz GmbH unter Telefon 07121/582-3805 gerne zur Verfügung. (eg)