Stellenabbau: Reutlinger Bosch-Belegschaft frustriert

Dunkle Wolken ziehen sich über Bosch zusammen: Der Konzern will an den Standorten Reutlingen und Kusterdingen 1.100 Stellen abbauen.

REUTLINGEN. Aufgeheizte Stimmung in der Stadthalle: Mehr als 1.500 Bosch-Mitarbeiter waren am Mittwochmorgen bei der Betriebsversammlung, bei den Veranstaltungen nachmittags und am späten Abend (für die Spät- und Nachtschicht) waren es nochmals so viel. Viele von ihnen waren von Ängsten und Zukunftssorgen geplagt. Denn tags zuvor war bekannt geworden, dass der Konzern bis Ende des Jahres 2029 an den Standorten Reutlingen und Kusterdingen 1.100 Stellen streichen will.

»Wir sind enttäuscht und frustriert«, sagen einige Mitarbeiter, die die kurzen Pausen der mehrstündigen Versammlungen nutzen, um ins Freie zu kommen und in kleinen Grüppchen zusammenzustehen. Sie erzählen dem GEA, wie es ihnen geht - namentlich genannt werden will keiner. Denn niemand wisse, ob sein Arbeitsplatz gefährdet sei, »keiner von uns weiß, wer am Ende gehen muss«, berichten sie. »Man sagt uns nicht, wie man die Stellen sparen will, wir wissen nur die reine Zahl.« Von deren Höhe waren sie dann doch überrascht, vor allem, dass auch Stellen in der Verwaltung betroffen seien. Viele fürchten, dass damit noch nicht das Ende erreicht ist. »Jetzt sind es die 1.100 Stellen, aber was ist nächstes Jahr? Wird da eine neue Zahl bekannt gegeben?«

»Ich arbeite seit 33 Jahren bei Bosch«, erzählt ein Produktionsmitarbeiter, sein Kollege bringt es auf 27 Jahre Betriebszugehörigkeit. Seit vielen Jahren sind sie im Schichtdienst tätig: »Wir haben schon mehrere Sachen erlebt«, sagen sie, Wirtschaftskrisen, Flauten und mehr, »aber das ist das Krasseste bisher.« Wie es weitergeht? »Das ist alles unklar, wir wissen nur, dass die Lage ernst ist.« In der Betriebsversammlung sei nichts gesagt worden, wie die Stellen konkret abgebaut werden sollen. Es ging zunächst um die wirtschaftliche Lage im Allgemeinen und den hart umkämpften Markt, »Den Vortrag hätten sie sich sparen können«, schimpft ein Mitarbeiter, »das war nur ein Tanz, der aufgeführt wird«, ergänzt eine andere. Auf Rückfragen sei auch nicht richtig eingegangen worden, »die winden sich doch nur«.

Eine Vorab-Info am Vortag hätte es ebenfalls für viele nicht gegeben. »Wir haben über die Medien von den Plänen erfahren«, bedauert ein Mitarbeiter. »Warum wurde das so auf den letzten Drücker am Tag vor der Betriebsversammlung gemacht?« Die wirtschaftliche Lage und die wachsende Konkurrenz vom chinesischen Markt: »Das war doch alles längst bekannt«.

»Es ist eine schwierige Situation, ich werde die Füße stillhalten«, sagt ein Mann, der seit rund zehn Jahren für Bosch tätig ist - eine Beschäftigungsdauer, die, wenn es hart auf hart kommt, nicht garantiert, dass man bleiben darf. Auch einer jungen Frau ist diese Sorge anzusehen. »Ich war zuerst zeitlich befristet angestellt, ich habe keinen einzigen Tag gefehlt, keinen Dienst abgelehnt«. Das Ziel, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen, hat sie dann irgendwann erreicht. Was er jetzt noch wert ist? »Ich weiß es nicht«, erwidert sie mit einem resignierten Schulterzucken, denn wahrscheinlich müssen die zuerst gehen, die am kürzesten da sind. Eine Befürchtung, die ihr Kollege durchaus teilt. »Wenn man jung ist und noch nicht lange dabei, hat man die A....-Karte gezogen«, und er fragt sich: »Wie soll man sich da eine Zukunft aufbauen, wenn alles so unsicher ist? Ein Haus bauen, eine Familie gründen ....«

Eine »Boschlerin« in dritter Generation bringt die Enttäuschung über »ihre Firma« deutlich zum Ausdruck. »Mein Vater, meine Mutter, mein Großvater - alle haben sie bei Bosch gearbeitet.« Der nächsten Generation könne sie dies jedoch nicht mehr guten Gewissens empfehlen. »Ich rate eher zur Vorsicht.« Seit Jahren werde die Belegschaft kontinuierlich abgebaut. »In meinem Team waren wir mal 26 Leute, heute sind es noch 8.« Ähnliches berichtet ein Produktionsmitarbeiter, »früher kamen auf 20 Maschinen vier Arbeiter, heute muss einer nach 16 Maschinen schauen.« Arbeitsverdichtung, Schichtdienste, 7-Tage-Wochen, Feiertagsdienste: Früher habe man dies gerne in Kauf genommen. Denn der Verdienst war gut, besser als in anderen Betrieben, und die Zugehörigkeit gesichert - oft über Generationen hinweg. »Heute gibt es diese Garantien nicht mehr.«

Die Arbeit sollen verstärkt Roboter übernehmen, berichtet eine Frau, »aber das klappt hinten und vorne nicht«. Sie selbst kam vor 27 Jahren in die Firma. »Da jetzt was Neues zu finden, mit über 50, das wäre heftig.« Weshalb sie hofft, dass sie bleiben kann.

Auch andere bedauern, dass die Firma sich immer mehr von den »sozialen Werten, die Robert Bosch gelebt hat, entfernt«. Es gehe nur noch um Zahlen. Als ein Beispiel nennen sie die »Jubiläums-Prämie« für 25 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. »Die wird ab kommendem Januar gestrichen«, erzählen sie, »und wer weiß, ob nicht auch noch die Erfolgsprämie und das Weihnachtsgeld wegkommen.« Verwunderlich sei, dass die Prämie in Werken in anderen Ländern eingeführt wurde, beispielsweise in Portugal.

Von sich aus zu anderen Firmen wechseln - das traut sich dennoch kaum einer freiwillig. »Ich mache mir große Sorgen, wie es weitergeht«, erzählt ein Mitarbeiter des Kusterdinger Werks, das besonders vom Stellenabbau betroffen sein wird. »Nicht nur in Reutlingen, sondern in ganz Deutschland«. Viele Entwicklungen seien verschlafen worden, auch andere Betriebe kommen momentan in eine Schieflage, Arbeitsplätze in der Industrie sind nicht mehr sicher. »Die Regierung muss etwas tun und die Wirtschaft wieder ankurbeln«, fordert er, etwa mit einem Senken der Energiepreise oder der Lohnnebenkosten. Allerdings hat er durchaus einen Rest an Zweckoptimismus: »Vom Kusterdinger Werk kursieren seit 20 Jahren Gerüchte, dass es schließen muss - und wir sind noch immer da.« (GEA)