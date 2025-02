Stadtwerke Reutlingen werden ab Donnerstag erneut bestreikt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Reutlingen bleibt am 20. Februar aufgrund eines Warnstreiks geschlossen und die Reutlinger Bäder stehen für das öffentliche Baden nicht zur Verfügung. Das teilen die Stadtwerke Reutlingen in einer Pressemitteilung mit.

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigen der Stadtwerke Reutlingen GmbH, FairEnergie GmbH, FairNetz GmbH und Kraftwerk Reutlingen-Kirchentellinsfurt AG für Donnerstag, 20. Februar, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Notdienst bleibt gewährleistet

Bei einer Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter der Netzleitstelle und des Bereitschaftsdienstes im Einsatz sein werden. Damit bleiben der sichere Betrieb der Netze und Anlagen in der Strom-, Erdgas-, Trinkwasser- und Fernwärmeversorgung sowie die Bearbeitung von eingehenden Störungsmeldungen gewährleistet.

Störungsmeldungen nimmt die Netzleitstelle unter der Rufnummer 07121 / 582-3222 rund um die Uhr entgegen.

Die Unternehmen bitten aber um Verständnis, dass das Verwaltungsgebäude in der Hauffstraße 89 aufgrund des Streikaufrufs geschlossen bleibt. Der Kundenservice der FairEnergie ist an diesem Tag nur telefonisch erreichbar (07121 / 582-3700). Die Reutlinger Bäder bleiben am Donnerstag für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen; Schulschwimmen findet statt. (eg)