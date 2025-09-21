Stadtführung mit Genuss: Vom Reutlinger Wein und den Reben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. So ein schöner spätsommerlicher Tag in Reutlingen: 15 Frauen und Männer strahlen mit der Sonne um die Wette beim Blick auf den Albtrauf, Pfullingen und die Stadt. In der Hand haben sie ein Glas Wein, der edle Tropfen stammt vom städtischen Weinberg und der liegt direkt vor ihnen. Schöner geht’s kaum noch, darin ist sich die Gruppe einig. Kennengelernt haben sich die Teilnehmenden an dem Ausflug in Reutlingens Höhe erst knappe drei Stunden vorher, weil sie Eines eint: Die GEA-Leser haben bei einer Aktion dieser Zeitung teilgenommen und eine Stadtführung zum Thema Wein gewonnen – das verbindet.

»Wein war früher ein Grundnahrungsmittel«

Reutlingen und Wein? Davon habe er immer wieder gehört, aber nichts Genaues gewusst, erklärt Roland Hamm seine Motivation, sich dafür interessiert zu haben. Und er erzählt die Geschichte, wonach im Mittelalter jeder Bewohner des Spitals täglich drei Liter Wein erhalten hat. Das ist jedoch nicht ganz korrekt, wie Hamm später von Stadtführer Tomas Weiblen erfahren wird: Zwei Liter waren’s. Aber immerhin, diese Mengen könnte man heutzutage nicht mehr konsumieren, wie einer aus der Gruppe lachend bemerkt. Der Wein von einst sei laut Weiblen auch nicht mehr mit heute vergleichbar. Er war vor allem aber eines: ein Grundnahrungsmittel. Und der Genuss von Wein sei allemal demjenigen vom Echazwasser vorzuziehen gewesen.

Eine Weinführung kommt aber um diese und jene Histörchen aus der Reutlinger Geschichte nicht drumherum – beim zweieinhalb Stunden dauernden Spaziergang vom Marktplatz bis hinauf auf den städtischen Weinberg erzählt Weiblen unter anderem über Gebäude in der verwinkelten Altstadt, die Entstehung der Oststadt und der Planie. Auch weist der Stadtführer im Schönen Weg auf einen Gedenkstein für vier Männer hin, die am 24. April 1944 von der französischen Besatzung als Geisel genommen und erschossen wurden.

Haltepunkt Weinstraße: Stadtführer Thomas Weiblen zeigt, wie Reutlingen einst von den Weinbergen dominiert wurde Foto: Kirsten Oechsner Haltepunkt Weinstraße: Stadtführer Thomas Weiblen zeigt, wie Reutlingen einst von den Weinbergen dominiert wurde Foto: Kirsten Oechsner

Doch nun zum Wein: Zum Start gibt’s einen Rivaner-Sekt, der nach der Champagner-Methode gereift ist. Im Pavillon im Stadtgarten liefert Weiblen nicht nur jede Menge Informationen zur Umgebung, sondern kredenzt auch einen Müller-Thurgau – der Weißwein mundet, der Geschmack passt. Und zum Abschluss fließt im Weinberg ein Portugieser in die Weingläser.

»Ich habe Ecken der Stadt gesehen, in denen ich noch nie war«

Seit diesem Jahr bietet Thomas Weiblen die Weinführung an, die GEA-Leser nehmen an der insgesamt vierten teil: »Die Führung entwickelt sich immer weiter und wird ausgebaut«, erzählt er. So geht’s am Samstag erstmals nicht auf den Scheibengipfel, sondern in den Weinberg – Oberbürgermeister Thomas Keck persönlich habe grünes Licht dafür gegeben. Was sich indes nicht ändern kann, sind die Fakten über den Weinbau in Reutlingen. Der wurde erstmals 1274 schriftlich beurkundet, später wurde der Weinbau zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in Reutlingen und im Mittelalter war die Zunft der Weingärtner die größte der Stadt. 300 Ar war das Weinanbaugebiet damals groß, es lag vor allem im Gebiet der Sommerhalde.

Gleich geht's los: Vor dem Start der Weinführung schenkt Thmas Weiblen erstmal einen Rivaner-Sekt ein Foto: Kirsten Oechsner Gleich geht's los: Vor dem Start der Weinführung schenkt Thmas Weiblen erstmal einen Rivaner-Sekt ein Foto: Kirsten Oechsner

Überall in der Stadt sind Spuren des Weinbaus zu sehen. So existiert eine Weinstraße sowie eine Innere und Äußere Kelternstraße, die sozusagen das Hallenbad umgarnen. Genau dort stand eine der drei Reutlinger Keltern mit insgesamt 18 Kelterbäumen. Der Niedergang des Weinbaus hatte viele Gründe, unter anderem konnte man in der Industrie viel mehr Geld verdienen – der Weinbau auf den durch die Erbteilung immer kleiner werdenden Parzellen lohnte sich nicht mehr.

Der Weinnachmittag habe ihnen, wie erhofft, tatsächlich einen neuen Blick auf Reutlingen ermöglicht – das meinen die GEA-Leser Bernd Fink und Nicole Kurzenberger-Fink aus Sonnenbühl-Undingen. Spaß hat’s gemacht, über den Wein tiefer in die Geschichte der Stadt einzusteigen, erklärt Nadine Schwarz. Ihr Partner Florian Mauser ist überrascht: »Ich habe Ecken der Stadt gesehen, in denen ich noch nie war.«