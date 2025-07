Stadtbahn-Betriebshof soll auf Reutlinger Güterbahnhof-Areal errichtet werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zentral gelegen, eben, gewidmet für Bahnbetrieb, leicht anschließbar auch ans Netz der Deutschen Bahn – und verfügbar: »Ein Sechser im Lotto« ist für den Vorsitzenden des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, Eugen Höschele, das ehemalige Güterbahnhofsareal entlang der Sondelfinger Straße. Dort soll der Betriebshof des Schienenprojekts errichtet werden und damit der Ort, an dem die – zunächst – 30 Tram Trains gereinigt, gewartet, repariert und abgestellt werden.

Als gewidmete Fläche biete es kein Potenzial für Wohnansiedlung oder anderes Gewerbe, betonte Oberbürgermeister Thomas Keck bei einer Pressekonferenz. Er pries die »lokale Wertschöpfung« des Vorhabens. Mit dem Stadtbahn-Betriebshof würde Geld in die Stadtkasse fließen mit Verkauf oder Verpachtung des Grundstücks, mit Grund- und Gewerbesteuer. 150 Arbeitsplätze sollen entstehen, dazu Ausbildungsplätze. Die Ansiedlung von Zulieferindustrie wäre ein weiterer zu erwartender Positiv-Effekt.

»Bis auf Weiteres verzichten wir auf ZELT«

Der Zweckverband hat insgesamt 20 Flächen im Netzgebiet untersucht. Um dann just die Fläche auszugucken, die über Jahre hinweg in Reutlingen als Favorit für ZELT galt: Im "Zero Emission Logistics Terminal" sollten Güter von der Straße auf die Schiene umgeladen werden. Wird das Leuchtturmprojekt sang- und klaglos beerdigt? »Bis auf Weiteres verzichten wir auf ZELT«, führte Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister Roland Wintzen aus. Prio eins habe die Stadtbahn, Prio zwei der Wunsch der Rohstoffverwertung Reutlingen (RVR), die bereits seit zehn Jahren auf dem Areal angesiedelt ist, nach einem Gleisanschluss. Damit wäre das Gelände erschöpfend ausgelastet.

Nur wenn die RVR doch noch Abstand von ihrem Vorhaben nimmt, wäre Raum für einen Güterumschlagplatz. Die Gutachten für ZELT lägen seit letztem Herbst vor. Nun wäre es an der Zeit gewesen, einen Investor beziehungsweise Betreiber zu suchen. Was nach Einschätzung der Verwaltungsspitze in diesen Zeiten sehr schwierig gewesen wäre. Schlimmstenfalls werde der Großteil des Geländes, das die Stadt vor gut zehn Jahren erworben hat, weiter brachliegen. Bedenken der Anwohner seien im Konzept aufgegriffen. Professor Dr. Tobias Bernecker, der Geschäftsführer der Stadtbahn-Projektgesellschaft, versicherte: »Der Lärm bleibt drin.« Und der Staub auch. Dafür sollen unter anderem automatisch schließende Tore sorgen.

Laut Lärmgutachten werden die Richtwerte unterschritten, präzisierte Baubürgermeisterin Angela Weiskopf. Teils transparente Lärmschutzwände sollen ihren Teil dazu beitragen. Um die Anmutung zu verbessern, sollen die Funktionen auf verschiedene Gebäude verteilt werden, »damit Luft aufs Areal kommt«. Grüne Dächer und Solarpanele, eine Bäumreihe entlang der Sondelfinger Straße sollen das Gelände ökologisch aufwerten.

""Der Lärm bleibt drin "

Gut 121 Millionen Euro Bau- und Planungskosten sind veranschlagt. 80 Millionen schießt das Land zu. Der Rest wird auf die Stadtbahn-Projektpartner verteilt. 2029 soll die Tram-Train-Garage in Betrieb gehen. In der nächsten Ratssitzung am 22. Juli will die Verwaltung mit dem Planungsbeschluss in den Gemeinderat gehen. Die Bürger sollen frühzeitig in die Diskussion eingebunden werden, unter anderem auf geführten Rundgängen übers Areal.

So könnte laut Konzept die Zufahrt zum Betriebshof aussehen. Foto: Visualisierung: Zweckverband So könnte laut Konzept die Zufahrt zum Betriebshof aussehen. Foto: Visualisierung: Zweckverband

Wie ist derweil der Stand beim zentralen Thema Trassensuche in Reutlingen? Die Ausarbeitungen seien »sehr weit«, versicherte Tobias Bernecker gestern. Im zweiten Halbjahr sollen sie präsentiert und diskutiert werden, damit wie vorgesehen bis Ende des Jahres die Entscheidung fallen kann.

»Die Stadt steht hinter der Regional-Stadtbahn«, beteuerte OB Thomas Keck einmal mehr. »Der Betriebshof ist ein elementarer Baustein dazu.« Auch Eugen Höschele versicherte: »Wir sind daran am Thema trotz aller Bedenken.« Die Kritiker – die mit dem Fortgang der Realisierung zuzunehmen scheinen – führen insbesondere die finanzielle Belastung gegen das Milliardenprojekt ins Feld.

»Das Stadtbahn-Projekt ist eine Quasi-Pflichtaufgabe «

Für Höschele ist die Bahn jedoch »eine öffentliche Infrastrukturmaßnahme, die Wohlstand und Mobilität für alle gewähren soll«. Letzteres gelte vor allem für Menschen, die nicht auto- oder fahrradfahren könnten oder wollten. Er sieht die Umsetzung des Mobilitätsangebots daher als »Quasi-Pflichtaufgabe.«

Die Reutlinger Industrie- und Handelskammer ließ per Pressemitteilung wissen, dass der IHK-Verkehrsausschuss dem vorgeschlagenen Standort für den Betriebshof »sehr positiv« gegenüberstehe. Zugleich könne man sich eine Doppelnutzung zusammen mit einem »Kombinierten Verkehrsterminal« vorstellen. Denn die verladende Wirtschaft in der Region Neckar-Alb und der umgebenden Regionen hätte schon in der Vergangenheit mehrfach angeregt, ein Zusatzangebot zum Umschlagplatz in Kornwestheim zu schaffen. Eine gemeinsame Planung und Errichtung der Vorhaben berge nun »Optimierungspotenziale«. (GEA)