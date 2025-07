Stadt und Kreis beenden Gespräche: Kritik am OB

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im April haben die Spitzen von Stadt und Landkreis das Ende der Gespräche zu einer möglichen Aufgabenübertragung verkündet. Und das sorgt immer noch für Verstimmung unter Gemeinderäten. Nachdem der Landtag Reutlingens Stadtkreis-Wunsch 2018 eine Absage erteilt hatte, wurden beide Parteien dazu aufgefordert, sich wenigstens in Gesprächen einander anzunähren. Sie sollten ihre Aufgabenverteilung »von Grund auf prüfen«, hieß es damals. Und möglichst einvernehmlich »substanzielle Änderungen« vornehmen. Viel verändert wurde auch nach jahreslangen Gesprächen nun nicht: Reutlingen hat einen Kreistagssitz dazubekommen. Vor allem CDU und Grüne im Gemeinderat werden nun nicht müde zu beklagen, dass Oberbürgermeister Thomas Keck den Gesprächsprozess zum Lastenausgleich zu früh beendet hat. »Wir sind zu brav«, befand auch Marco Wolz (WiR) jüngst im Gemeinderat, als das Thema nochmal diskutiert wurde.

Während Landrat Dr. Ulrich Fiedler zufrieden sein dürfte, dass sich am Status quo wenig ändert, hätte OB Keck eigentlich ein Interesse an einer Fortführung der Gespräche haben müssen. Denn die Großstadt Reutlingen, mit Abstand die größte Gemeinde im Landkreis, fühlt sich finanziell vor allem in den Bereichen Soziales und ÖPNV benachteiligt. Hätte der OB mehr für die Anliegen der Stadt kämpfen müssen? »Nach sieben Gesprächsrunden gab es nichts mehr zu besprechen«, betont Keck im Gespräch mit dem GEA. Er berichtet von einem sehr »wohlwollenden« Gespräch mit dem Ministerialdirektor des Stuttgarter Innenministeriums, Reiner Moser. Und von einem »der übelsten Gespräche, an das ich mich in meinem Leben erinnern kann« im Stuttgarter Finanzministerium. Man habe den Vertretern von Stadt und Kreis nur »missmutig zugehört«, »es war von der ersten Millisekunde an klar, dass man ablehnend ist«.

Gespräche mit den Beamten in den Ministerien sind das eine - doch warum wurden ab einem gewissen Punkt nicht die lokalen Landtagsabgeordneten der Regierungsparteien eingebunden? Man habe den »vom Landtag vorgegebenen Weg eingehalten«, betont Keck energisch. Aber gehören Netzwerk-Arbeit und vertrauliche Gespräche im Hintergrund nicht auch zur politischen Arbeit dazu? Wurden hier wirklich alle politischen Register gezogen? Das bezweifeln zumindest einige Reutlinger Gemeinderäte im Gespräch mit dem GEA. Hierzu äußert sich Keck nun deutlich: »Was der Landkreis bereit war, uns zu übertragen, war so klein, dass ich es nicht als sinnvoll erachtet habe, diesen Kampf weiterzukämpfen.« Heißt: Das Entgegenkommen des Landkreises war dem Stadtoberhaupt zu gering, um überhaupt weitere Pferde scheu zu machen. Wenn es irgendwann »messbar andere Mehrheiten im Landtag« gebe, »werden wir einen erneuten Anlauf in puncto Stadtkreisgründung nehmen«, so Keck.

Die Ergebnisse der Gespräche zwischen Stadt und Landkreis wurden an Landtagspräsidentin Muhterem Aras geschickt, noch bevor das Ende des Dialogs öffentlich bekannt gegeben wurde. Was diverse Gemeinderäte kritisieren, schließlich laufe die »politische Meinungsbildung nicht über die Landtagspräsidentin«. Die Abgeordneten aus der Region wurden dagegen nicht über den Stand der Gespräche informiert, als diese noch liefen. Keck sagt dazu: »Mittlerweile haben wir die Ergebnisse der Gespräche auch an die Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien geschickt, und auch an unsere Abgeordneten.« Namentlich an Thomas Poreski (Grüne) und Manuel Hailfinger (CDU). Übrigens, so der OB weiter, seien auch die Abgeordneten während des jahrelangen Gesprächsprozesses nie von sich aus auf die Stadt zugekommen.

Das Signal, den Gesprächsprozess abzubrechen, hätte aus dem Gemeinderat kommen müssen, beklagt die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Gaiser, die sich ein Stück weit vom Handeln der Verwaltungsspitze überfahren fühlt. Doch in diesem Gremium sei ein Abbruch nie thematisiert worden. Keck verwehrt sich energisch gegen den Begriff »Abbruch der Gespräche«: »Der Ball liegt nun beim Landtag, abgebrochen ist hier nichts.« Das Klima zwischen Reutlingen und Stuttgart sei nun auch »nicht vergifteter, als sowieso schon« - obwohl öffentlich vor allem von seiner Seite aus harsche Kritik am Land geäußert worden war.

Dass er den Gemeinderat nicht eingebunden oder deutlich im Voraus über das Ende der Gespräche informiert habe, sei »kein böser Gedanke« gewesen. Er habe die Räte in den vergangenen Jahren immer wieder über den aktuellen Stand der Gespräche informiert. Im Gegensatz zum Landratsamt, von dem er sich »mehr Offenheit« gewünscht hätte. »Der Kreistag hat sich nie aktiv mit dieser Sache befasst, das stand dort auch nie auf der Tagesordnung.« Die Fraktionsvorsitzenden von Gemeinderat und Kreistag wurden nach GEA-Informationen am 1. April über das Ende der Gespräche informiert, am 3. April fand die Pressekonferenz dazu statt. Dazwischen hatten mehrere Gemeinderäte und Landtagsabgeordnete noch versucht, die besagte Pressekonferenz - und damit das offiziell verkündete Ende der Gespräche - zu verhindern. (GEA)