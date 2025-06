Sprichwörter und ihr Sinn: Reutlinger Ausstellung beleuchtet Redewendungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Warum wird man eigentlich durch den Kakao gezogen und nicht durch den Kaffee oder Wein? Und wieso passt etwas ausgerechnet wie die Faust aufs Auge? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um Sprichwörter, Redewendungen und Bonmots gibt eine neue Sonderausstellung im Reutlinger Heimatmuseum, die informativ und interaktiv unter die Lupe nimmt, was den Deutschen - und beileibe nicht nur ihnen - beim Plaudern ganz unwillkürlich über die Lippen kommt.

Floskeln schwimmen im Redefluss mit

Bis zu 100 mehr oder weniger geflügelte Worte, so Kurator Dr. Rolf-Bernhard Essig, nehmen Menschen tagtäglich in den Mund. Wie selbstverständlich schwimmen diese Floskeln im Redefluss mit und unterstreichen Gesagtes mit aussagekräftigen Sprachbildern. Manchmal nehmen diese »Verbalmalereien« kritischen Äußerungen die Spitze, zuweilen sorgen sie für Komik. In jedem Falle aber sind sie das Salz in der Buchstabensuppe des Alltags. Und wer sich mit ihnen beschäftigt, kommt aus dem Bauklötzestaunen fast nicht mehr raus.

Zumal das Wissen um die etymologischen Hintergründe vieler althergebrachter Redensarten heutzutage in Vergessenheit geraten ist. Weswegen Otto Normalverbraucher in der Regel »keinen blassen Schimmer« davon hat, wann »die Flinte« erstmals »ins Korn geworfen wurde« und in welchem Zusammenhang dies geschah.

Ob Kurator Essig tatsächlich ein Schlitzohr ist? Foto: Daniel Karmann/dpa Ob Kurator Essig tatsächlich ein Schlitzohr ist? Foto: Daniel Karmann/dpa

Außerdem darf durchaus angezweifelt werden, dass jeder, der behauptet, »seine Pappenheimer« zu kennen, dies auch tatsächlich tut. Es sei denn, er hat Schillers Wallenstein gelesen oder er heißt Rolf-Bernhard Essig und beschäftigt sich seit langen Jahren wissenschaftlich mit Sprichwörtern aus aller Welt.

Antike Sprüche und Neuschöpfungen

Derer, sagt der Forscher, gibt es allein im Deutschen an die 300.000 Stück. Darunter solche - »Geld stinkt nicht« -, die bereits in der Antike gebräuchlich waren. Aber auch Neuschöpfungen wie beispielsweise die Feststellung, dass »etwas viral geht«. Derweil sich Menschen schon vor Jahrhunderten »auf den Schlips getreten« fühlten und damals sogar wussten, was mit Schlips gemeint war: nämlich die bis knapp über den Boden reichenden Rockschöße von Frackjacketts.

Krawatten waren definitiv keine gemeint. Wiewohl sie es doch sind, die heutzutage mit besagter Redewendung in Verbindung gebracht werden. Was zwar nachgerade absurd ist - also, die Vorstellung, dass da irgendjemand auf ein um den Hals gebundenes Herrenaccessoire draufdappt - für gewöhnlich aber trotzdem nicht hinterfragt wird.

Strippenziehen im Museum: Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger an einer der interaktiven Mitmachstationen. Foto: STEFFEN SCHANZ Strippenziehen im Museum: Kulturamtsleiterin Anke Bächtiger an einer der interaktiven Mitmachstationen. Foto: STEFFEN SCHANZ

Anders bei der von Essig nach Reutlingen gebrachten und von Vize-Heimatmuseumsleiterin Eva Bissinger durch Exponate aus dem eigenen Haus angereicherte Ausstellung mit dem Titel »Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt! Die lustigen Geschichten hinter den Redensarten«. Hier nämlich wird konsequent hinterfragt. Und hier lernen kleine und große Besucher, dass es kaum einen Lebensbereich gibt, der es nicht mit wenigstens einer Redewendung in den Volksmund geschafft hätte - egal ob Militär (»die Werbetrommel rühren«) oder Küche (»über den Tellerrand hinaus schauen«), ob Bibel (»Buch mit sieben Siegeln«), Geografie (»Hornberger Schießen«), Handwerk (»Wo gehobelt wird, da fallen Späne«) oder Eisenbahnwesen (»Weichen stellen«).

Ausstellung für Klugscheißer

»Eine Ausstellung für Klugscheißer« ist’s, wie Kurator Essig augenzwinkernd formuliert. Beim Presserundgang läuft der Bamberger Forscher zu rhetorischer Topform auf. Kaum ein Satz, der von ihm nicht mit einem Sprichwort garniert würde. Mal sagt er etwas »durch die Blume«, ein andermal »zieht er vom Leder«. Und: Er hat sichtliche Freude daran, Redewendungen zu verballhornen. Etwa, wenn er davon spricht »Säulen nach Athen zu tragen«.

Ohne Punkt und Komma, mit atemloser Eloquenz lässt er die Medienvertreter an seinem Wissen teilhaben. Etwa daran, dass viele Köche den Brei ursprünglich nicht verdorben, sondern etwas ganz anderes damit gemacht haben. »Sie haben ihn versalzen«, weiß Rolf-Bernhard Essig, um im selben Atemzug eines seiner Lieblingssprichwörter aus dem Talmud zu zitieren: »Lehre deine Zunge zu sagen 'Ich weiß nicht'«.

Illustration von Marei Schweitzer: Sich mit fremden Federn schmücken. Foto: Stadt Reutlingen Illustration von Marei Schweitzer: Sich mit fremden Federn schmücken. Foto: Stadt Reutlingen

Diese weisen Worte habe er sich schon früh hinter die Ohren geschrieben. Denn obschon Essig zum Thema Redewendungen im Laufe der zurückliegenden Dekaden mehr als ein Dutzend Bücher, Radiokolumnen und Zeitungsbeiträge veröffentlicht sowie mehrere Ausstellungen konzipiert hat, sei für ihn längst noch nicht aller Forschungstage Abend. Umso weniger, als der Zeitgeist ja immer wieder neue Redensarten hervorbringt. Jüngstes Beispiel: »Etwas bei Wish bestellen«, was so viel bedeutet wie minderwertige Produkte erwerben.

Detailreich ausstaffierte Themeninseln

Nun, Minderwertiges sucht man in der Ausstellung »Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt« vergebens. Statt Ramsch erwarten Besucher liebevoll und detailreich ausstaffierte Vitrinen und Themeninseln, die teilweise zum sprachlichen Experimentieren einladen und Informationen satt liefern.

Ergänzt werden sie durch farbenfrohe Karikaturen der Hamburger Grafikdesignerin Marei Schweitzer, die einige der von Rolf-Bernhard Essig publizierten Bücher illustriert hat. Zu sehen ist die Exposition noch bis 5. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Heimatmuseums in der Oberamteistraße 22: dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr, donnerstags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. (GEA)