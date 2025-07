Spiel, Spass und Spannung im Reutlinger Stadtgarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wenn sich Stadtgarten und IKG-Sportplatz fest in Kinder- und Familienhand befinden, dann ist klar: Die Stadt spielt wieder. So auch am vergangenen Sonntag, da sich jede Menge junges Gemüse in der grünen Lunge des Reutlinger Ostens tummelte, um bei nachgerade idealem Freizeitwetter vergnügt rumzutoben. Hatte die extreme Hitze der zurückliegenden Tage doch nachgelassen und war angenehmen Temperaturen gewichen.

Früh übt sich, was ein Feuerwehrmann werden will. Foto: Steffen Schanz

Kein Wunder also, dass unter diesen Bedingungen das Leben im Stadtgarten pulste. Hüpfseil wurde hier gesprungen, Sumo gerungen und Robotern beim Rennen zugeschaut. Es wurde gebacken, gemalt, geklettert, geschminkt, Discgolf ausprobiert und, und, und. Außerdem sorgte ein Bühnenprogramm unter anderem mit Band- und Tanz-Einlagen für Kurzweil.

Stars auf vier Pfoten: Wo immer die Rettungshundestaffel ihren Auftritt hat, ist die Begeisterung groß. Foto: Steffen Schanz

Einmal mehr war das Veranstaltungs-Format »Die Stadt spielt« also ein feiner Erfolg. Und für den Geschäftsführer des Stadtjugendrings Lutz Adam - seines Zeichens Gründervater der Veranstaltungsreihe - ein schöner Abschluss seines Berufslebens. Zumal der Sozial-Pädagoge, wie berichtet, am 30. September in den Ruhestand geht.

Bei so viel Fürsorge, dürfte es dem verunglückten Plüschbären bald wieder besser gehen. Foto: Steffen Schanz

Davor aber gab’s jetzt noch mal ordentlich Remmidemmi unter freiem Himmel. Rund vierzig Reutlinger Vereine und Institutionen machten es möglich. Darunter Musikwerkstatt und Kreissparkasse, Kulturwerkstatt und Karate-Team, Malteser, Discgolfclub, Tagesmütter und Migranten-Zusammenschlüsse wie beispielsweise Blacks Connected, Orpheas Reutlingen, der Türkische Kultur- und Integrationsverein sowie die Internationale Islamische Gemeinschaft. (GEA)