Spendenparlament Reutlingen feiert langjähriges Bestehen: Fast eine Million Euro gesammelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das ist heute ein ganz besonderer Abend« – Ute Steinbrück, Vorstandsmitglied im Trägerverein des Reutlinger Spendenparlament, sprach damit aus, was Tatsache ist. Denn in der Reutlinger Kreissparkasse wurde mit rund 250 Gästen gefeiert: das 25-jährige Bestehen dieses ganz besonderen Parlaments, »das bisher immer noch das einzige in ganz Baden-Württemberg ist«, so Christiane Koester-Wagner.

»Damit wird auch ein Vierteljahrhundert ehrenamtliches Engagement gewürdigt«, sagte Martin Bosch als Gastgeber und Vorstandsmitglied der Reutlinger Kreissparkasse. »Das ist ein Anlass zum Feiern und zum Danke sagen«, so Bosch. Denn: Eine Vielzahl Ehrenamtlicher hat sich binnen der zurückliegenden zweieinhalb Dekaden im Verein engagiert.

Vorbild aus Hamburg

Entstanden ist das besondere Parlament nach einem Vorbild aus Hamburg – die Reutlingerin Susanne Seidemann hatte 1999 in einer Radiosendung davon gehört, in Reutlingen zahlreiche Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden und das Parlament schließlich etabliert.

»Das eigentliche Herzstück des Spendenparlaments ist die Finanzkommission«, erläuterte Koester-Wagner, die ebenfalls dem Vorstand angehört. In dieser Kommission werden die Anträge sozialer Initiativen entgegengenommen, geprüft und dann ins Parlament eingebracht. Bei den Sitzungen entscheiden die anwesenden Parlamentarier schließlich über die Förderung. Die halbjährlichen Sitzungen des Spendenparlaments leitet stets ein Präsidium, das aus drei Mitgliedern gebildet wird. Von Anfang an hatten die Sitzungen im Reutlinger Spendhaus ihren Platz gefunden.

332 Projekte gefördert

Insgesamt 332 Projekte sind seit Parlamentsgründung mit fast einer Million Euro Spenden gefördert worden. 130 Parlamentarier gibt es zurzeit, die mit jeweils 65 Euro jährlich Projekte unterstützen. Ein wesentlicher Teil der Fördersumme des Spendenparlaments kommt zudem beim traditionellen Spendenmarathon zusammen – mehr als 1.000 Läuferinnen und Läufer lassen sich jedes Jahr wieder ihre Runden auf der Rennwiese bezahlen und die Einnahmen als Spende dem Parlament zukommen. Beim Marathon im vergangenen Jahr konnten so mehr als 20.000 Euro verbucht werden.

Jetzt aber wurde gefeiert – zunächst mit den Melikas, einem Reutlinger Frauentrio. Die drei Sängerinnen präsentierten Lieder von Lady Gaga, Britney Spears und Rihanna auf ihre ganz eigene begeisternde Art. Zweiter großer Programmpunkt an diesem Abend waren »Junge Junge«, das Reutlinger Magier-Duo.

Die beiden Zauberer Gernot und Wolfram Bohnenberger begeisterten das Publikum mit ihren Entertainer-, Schauspieler- und Zauber-Weltmeister-Qualitäten etwa bei der Suche nach dem roten Faden. Sie unterhielten bestens mit Kartentricks und Nervenkitzel. Hinreißend war zudem ihre Hut-Nummer: In Sekundenschnelle verwandelten sie sich einfach durch selbst geformte unterschiedliche Hutkreationen zu Akteuren aus bestens bekannten Filmen wie Titanic, Spiel mir das Lied vom Tod, Sister Act und vielen anderen mehr. Eingeleitet wurden die Kinohits mit den dazugehörigen Filmmelodien.

Innovativ und nachhaltig

Vor dem Auftritt von »Junge Junge« hatte Bürgermeister Robert Hahn als Vertreter der Stadt noch in einem Grußwort betont: »Das Spendenparlament unterstützt innovative und nachhaltige Projekte, es setzt sich damit für soziale Gerechtigkeit und für gesellschaftliche Teilhabe ein.« Und zwar nicht nur in der Stadt Reutlingen, sondern im gesamten Landkreis.

»Wenn es anderen Menschen durch die Unterstützung des Parlaments besser geht, dann entsteht dabei ein besonderer Mehrwert«, so Hahn. Deshalb sei es eigentlich selbstverständlich, dass auch die Stadt das Spendenparlament mit einer jährlichen Summe von 3.000 Euro fördert. (eg)