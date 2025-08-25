SPDler zeigt Reutlinger AfD-Rat Schrade an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Was fehlt in der SPD: eine Säuberungswelle, gerne mit stalinistischer Brutalität«: In einem Post auf seinem öffentlichen Telegram-Kanal eifert der Reutlinger AfD-Stadt- und Kreisrat Hansjörg Schrade gegen die Sozialdemokraten »in ihrem ureigensten sozialistischen Element als Verbotspartei«. Anlass der Anwürfe waren Bestrebungen aus der SPD, homöopathischen Medikamenten den Arzneimittel-Status zu nehmen und sie damit aus der Kassenleistung zu streichen.

Der ehemalige Reutlinger SPD-Gemeinderat Sebastian Weigle hat Schrade dafür wegen »Volksverhetzung« angezeigt. Auf Instagram macht Weigle diese Anzeige nun publik. »Stalins Säuberungen: Drei Millionen Opfer, rund 750.000 Tote nach Schauprozessen oder ohne Prozess, Vertreibungen, Gulag, Not: Das ist die blutige Gedankenwelt von HJ Schrade«, schreibt er auf seinem Social-Media-Kanal. Im Rat der Stadt Reutlingen sitze »ein Feind der offenen Gesellschaft«, der nicht eine Veränderung auf demokratischem Weg wolle, sondern »Gnadenlosigkeit und Diktatur«.

»Schrade will politische Gegner vernichten«

Schrade Post stammt vom 26. Juni, die Anzeige folgte unmittelbar danach. Warum macht er sie erst jetzt auf Social Media publik? Weigle erläutert auf GEA-Nachfrage, dass er lange gezögert und überlegt habe. Sorge das Öffentlich-Machen doch auch dafür, dass dem AfD-Rat Aufmerksamkeit zuteil werde.

Schrade möge die Ansicht hegen, dass »die SPD überflüssig ist, alles Arschlöcher, ’raus damit aus dem Parlament – das wäre eine akzeptable Auffassung«, findet Weigle. Aber die Wortwahl im Telegram-Post mit der Bezugnahme auf den brutalen sowjetischen Diktator Josef Stalin (1878 bis 1953) sei »jenseits von allem« und erlaube Rückschlüsse auf Schrades Denkwelt. »In seinem Kopf fließt Blut«. Der AfD-Politiker habe kein Interesse an demokratischem Diskurs. Er wolle politische Gegner »vernichten«, glaubt Weigle. »Das kann ich nicht laufen lassen.«

Was er konkret mit »Säuberungswelle« meint? Wer soll wen konkret von was säubern? Was fasziniert ihn an einem Massenmörder wie Stalin? Auf GEA-Nachfrage schüttet Schrade Weichspüler nach, ergeht sich umfangreich in allgemeinen Ausführungen. Er nennt als potenzielle Kandidaten für seine Empfehlung SPD-Bundespolitiker, namentlich Altkanzler Olaf Scholz wegen seiner Rolle in der Cum-Ex-Affäre, Ex-Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit ihrem misslungenen Anlauf auf ein Compact-Verbot und Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit seinem Eintreten für die Impfpflicht.

Mit »Säuberungswelle« meine er, dass »ein Selbstreinigungsprozess innerhalb einer Partei schneller gehen sollte als eine (vielleicht nie stattfindende) endgültige juristische Klärung bis in letzter Instanz nach Jahren«. Er selbst rede dabei nur als »Beobachter« und stelle von außen fest, dass die SPD »unfähig oder unwillig ist, sich hier von Personen zu trennen, die der Partei und ihrem Ansehen in großen Teilen der Öffentlichkeit schweren Schaden zugefügt haben«.

»Gerne mit stalinistischer Brutalität: eine zynische, ironische Erinnerung«

Der Passus »gerne mit stalinistischer Brutalität« sei dabei »eine zynische, ironische Erinnerung an die gemeinsamen Wurzeln der SPD mit allen sozialistischen oder kommunistischen Parteien« und daran, »wozu Parteien mit diesen Wurzeln in der Vergangenheit fähig waren«. Weigles Anzeige bezeichnet er als »juristische Skandalisierung von Meinungsäußerungen politischer Gegner.«

Der Reutlinger AfD-Politiker wurde 2024 bereits wegen Volksverhetzung verurteilt. 2022 wurde ein weiteres Verfahren mit gleichem Tatbestand gegen Schrade eingestellt.

Die Tübinger Staatsanwaltschaft bestätigt den Eingang der jüngsten Anzeige. »Das ist in Arbeit.« Man prüfe, ob der Anfangsverdacht einer Straftat vorliege, um gegebenenfalls ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Im gleichen Status befinde sich auch noch eine weitere Anzeige wegen Volksverhetzung gegen Schrade, ebenfalls vom Juni dieses Jahres (der GEA berichtete). Die Ergebnisse beider Prüfungen lägen voraussichtlich im kommenden Monat vor. (GEA)