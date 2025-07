Songprojekt bringt Reutlinger Jugendliche zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ungewohnt war das schon. Aber auch toll, faszinierend. Etwa 25 Jugendliche haben sich am Freitag im Haus der Jugend selbst betrachtet, wie sie in einem Video gesungen und gerappt haben, sich vor Graffitis zeigten und ein wenig auch ihr schauspielerisches Talent austesteten.

Im Haus der Jugend haben die Kids zum ersten Mal das Produkt gesehen, für das sie im vergangenen Jahr immer wieder zusammenkamen, sich kennenlernten. »Ziel war von Anfang an, einen Song zusammen zu machen«, erklärte Petra Hermansa von den Reutlinger Mediakids. Zunächst mal präsentierten die Jugendlichen ihre persönliche Lieblingsmusik in einer Playlist, denn – »wenn gar nichts geht, dann geht Musik«, so Hermansa.

Die Lieblingsmusik präsentiert

»Die Kids haben sich hörend gegenseitig kennengelernt«, so Hermansa. Unterschiedlichste Musik tauchte in den Playlists auf, von Hip-Hop über Rock bis zu ungarischer Marschmusik und russischen Liedern. Die Vielfältigkeit der Jugendlichen offenbarte sich in ihrer Lieblingsmusik.

Petra Hermansa hatte die Idee zu diesem Projekt: mit Jugendlichen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen - manche konnten kaum Deutsch - gemeinsam einen Song zu produzieren. Finanziert wurde das Projekt über die Plattform »Bildung macht stark« vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. »Das war ein ziemlich großer Aufwand, die Anträge zu stellen«, erinnerte sich Hermansa.

Umsetzung mit KI

Unterstützung erhielt sie von Galina Lerner und dem Bildungszentrum in MigrantInnenhand (BiM), dem Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen (BV-Nemo) sowie dem Reutlinger Haus der Kulturen. Beteiligt war auch das Kreismedienzentrum, das bei der technischen Umsetzung (auch mit KI) half und den Kids bei der Entwicklung des eigenen Songs unter die Arme griff.

»Nachdem der Song fertig war, sollte ein Video her, das musste gedreht und geschnitten werden«, sagte Martin Krohmer vom Kreismedienzentrum. Herausgekommen ist ein Lied mit dem Titel »Wir sind Graffiti an der Wand der Zeit, ein Augenblick, der auch in Zukunft bleibt«. Ein sehr bewegtes, sehr buntes Video passte perfekt zu dem Song – und unterstrich die Talente so mancher der Jugendlichen.

»Seid ihr zufrieden?«, fragte Petra Hermansa die Kids nach der Uraufführung ihres Werks am Freitag im Haus der Jugend. Die Kids reagierten sehr zurückhaltend. Ein Jugendlicher hob beide Daumen in die Höhe, andere trauten sich offensichtlich nicht so richtig, überhaupt eine Meinungsäußerung von sich zu geben.

Aufnahmen im Tonstudio

Mit Sicherheit dachten sie aber alle an die vergangenen Wochen und Monate zurück, als sie in Workshops gemeinsam im Kreismedienzentrum waren – und sogar in einem richtigen Tonstudio, wo sie zusammen mit richtigen Musikern die Produktion ihres eigenen Songs angingen. Viel Beifall erhielten alle beteiligten Pädagogen, Musikerinnen, Techniker und vor allem Petra Hermansa. »Sie war die Seele des Projekts, das Songprojekt war ihre Idee, es war ihre Umsetzung und ihre Koordination«, lobte Mathias Kostinek vom Haus der Kulturen.

Hermansa berichtete, dass sie schon mehrere Projekte zusammen mit den jetzigen Kooperationspartnern auf die Füße gestellt hatte. »Gut vernetzt zu sein, ist alles«, sagte die Fachfrau von den Mediakids, ein Verein, der 2003 gegründet worden war und aus dem das Kinderradio-Projekt »Kids on air« hervorging.

Ob das jetzige Songprojekt irgendwie weitergeht? »Das Problem ist, dass jetzt sechs Wochen Sommerferien anstehen und die Gruppe dann wohl auseinanderfallen wird«, bedauerte Hermansa. »Eigentlich müsste es jetzt weitergehen.« Ein weiteres Projekt will Hermansa aber auf jeden Fall angehen: »Wir werden was mit Künstlicher Intelligenz in der Jugendmedienarbeit machen, was Positives, damit die Kids erkennen, was alles schieflaufen kann in der Medienwelt.« (GEA)