Sondelfingen: Kein Aufschub für Sanierungsfall Mörikeschule

Die über 50 Jahre alten Fenster von Sondelfingens Mörikeschule wurden zwar mit Spezialfolie beklebt, eigentlich hätte man sich aber energetisch sinnvollen Ersatz gewünscht. Der sollte nun dringend realisiert werden.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. »Die Lage ist ernst, sogar sehr ernst.« Bezirksbürgermeister Mike Schenk spricht bei der jüngsten Sitzung des Sondelfinger Ortschaftsrats gelassen aus, was Sachlage ist: Denn Reutlingen muss einen rigiden Sparkurs fahren. Weshalb nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Teilorten der Rotstift angesetzt wird und allenthalben schmerzliche Einschnitte dräuen, von denen Sondelfingen bereits einen bitteren Vorgeschmack bekommen hat. Ist es laut Haushaltsentwurf doch denkbar schlecht um die Zukunft der örtlichen Bibliothekszweigstelle bestellt.

Wie berichtet, könnte die Bücherei infolge Geldmangels demnächst Geschichte sein. Wiewohl das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist: weil der Doppeletat 2026/27 ja erst Mitte März vom Reutlinger Stadtparlament verabschiedet wird, weil womöglich Finanzmittel aus Sondervermögen lockergemacht werden können und weil sich bei Schenk und seinen Ratskollegen zwischenzeitlich Bürger gemeldet haben, die grundsätzlich dazu bereit sind, die Bibliothek im Ehrenamt weiterzubetreiben.

Die Zeiten großer Sprünge sind passé

Ein solcher Einsatz würde - so er sich nicht als bloßes Lippenbekenntnis entpuppt - zweifellos das Schlimmste verhüten helfen. Obschon derlei bürgerschaftliches Engagement nur wenig an der angespannten Gesamtsituation ändert. Gilt es für Reutlingen doch rund 50 Millionen Euro einzusparen, um ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk vorlegen zu können. Eine historisch zu nennende Hausnummer, die Bezirksgemeinderäten und Bürgern seitens der Verwaltungsriege bereits in zwei separaten Info-Veranstaltungen erläutert wurde und an der es nichts zu Deuteln gibt: Die Zeiten großer Sprünge sind vorläufig passé.

Vor diesem Hintergrund verzichtet der Sondelfinger Bezirksgemeinderat denn auch auf eine lange Liste ohnedies chancenloser Haushaltsanträge. Schultes Schenk spricht in diesem Zusammenhang von »Zurückhaltung«, lässt aber durchblicken, dass für Sondelfingen aufgeschoben keinesfalls aufgehoben bedeutet. Zumal es in der Gemeinde etliche Projekte gibt, die nicht erst seit gestern ihrer Realisierung harren. Darunter krasse Sanierungsfälle.

Schulgebäude mit mehreren Lecks

Einer von ihnen ist die Mörikeschule, die sich in einem beklagenswerten Zustand befindet. Denn das Gebäude weist inzwischen mehrere Lecks auf. Wasser dringt längst nicht mehr »nur« durch die behelfsmäßig mit Spezialfolie abgedichteten Fenster, sondern auch durchs Dach. Außerdem sollte die 1967 in Betrieb genommene Bildungseinrichtung dringend energetisch auf Vordermann gebracht werden. Mike Schenk: »Ja, in der Vergangenheit gab es Investitionen, aber leider nichts Nachhaltiges.« Weshalb Sondelfingens Räte darauf pochen, dass Überfälliges nun endlich erledigt wird. Sie erhoffen sich eine »Generalsanierung«, zumal »die Grundsubstanz der Schule nicht mehr zukunftssicher ist«.

Von daher duldet die marode »Mörike« keinen weiteren Aufschub, genießt »oberste Priorität« - und wird vom Gremium darob als einziger expliziter Haushaltsposten beantragt. Obschon es für Sondelfingen absolut wünschenswert wäre, wenn auch die bereits begonnene Sanierung der Turn- und Festhalle endlich fortgeführt, der Jugendtreff »Conti« baulich erweitert und die Neugestaltung der Reichenecker Straße in Angriff genommen würde.

Dass diese drei Vorhaben vom Bezirksgemeinderat jetzt noch einmal hintangestellt werden - es darf als Zeichen des guten Willens gewertet werden, nicht aber als Akt der Kapitulation. Denn auf Sankt Nimmerlein will und wird sich in Sondelfingen niemand vertrösten lassen. Klare Botschaft an die Adresse des Reutlinger Rathaus: »Wir bleiben dran!« (GEA)