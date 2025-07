Sommermusik der Musica Antiqua in der Sondelfinger Stephanuskirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SONDELFINGEN. Die Stephanuskirche Sondelfingen mit ihren mittelalterlichen Fresken und der historischen Deckenbemalung ist auch in diesem Jahr wieder Austragungsort der beiden Sommerkonzerte aus der Musikreihe Musica Antiqua. Am Sonntag, 10. August, ist um 11 Uhr das Violinduo Mónica Waisman und Florian Deuter mit seinem Programm »Pocket Mozart« mit Mozarts Opern im Taschenformat zu erleben.

Im aufstrebenden Bürgertum waren die Bearbeitungen der populärsten Werke in kammermusikalischen Besetzungen beliebt, und Mozarts berühmte Opern standen oben auf der Beliebtheitsskala. Die Verleger in Wien, Paris, Amsterdam, Mainz und Offenbach machten sich daran, Mozarts Werke für den riesigen Markt der Hausmusik für kleine und kleinste Besetzungen zu transkribieren.

Die beiden Künstler haben eine ganze Reihe solcher Bearbeitungen von Mozarts Opern und Klaviersonaten gefunden, die die bekannten Melodien mit viel Witz und Finesse in diese neue Form bringen. Dabei kann der Hörer die Reduktion des vollen Klangs beobachten und sich in reizvolle Details der Hausmusik um das Jahr 1800 vertiefen.

Im Mittelpunkt des zweiten Konzerts in der Stephanuskirche am Sonntag, 31. August, ebenfalls um 11 Uhr, stehen Musik und Leben zweier prägender Persönlichkeiten der Musikgeschichte: Johann Sebastian Bach und Martin Luther. Der Gitarrist Volker Luft nimmt die Zuhörer in seinem Programm »Soli Deo Gloria« mit in die musikalische Welt Bachs sowie ins Zeitalter Luthers und der Renaissance.

Er stellt Zusammenhänge zu anderen Musiktraditionen wie Flamenco, Tango und Blues her und lässt bezaubernde Klangwelten mit der Gitarre entstehen. Durch seine unterhaltsame Moderation, die literarische, historische, wie auch kulturelle Bezüge herstellt und durch biografische Details die Zeit und das Wirken Bachs und Luthers lebendig werden lassen, wird der Hörgenuss perfekt abgerundet. Einlass ist jeweils um 10.30 Uhr. Karten zu 17 Euro, ermäßigt zu 10 Euro sind bei allen Vorverkaufsstellen von Easy Ticket Service, telefonisch oder online erhältlich. Die Anzahl an Plätzen in der Stephanuskirche ist begrenzt. Es wird daher empfohlen, die Karten im Vorverkauf zu erwerben. (eg)

