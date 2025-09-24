So steht es dieses Jahr um die Apfelernte in Reutlingen

An vollen Bäumen erfreuen sich Streuobstwiesenbesitzer in der Region in diesem Jahr. Über den Umsatz der Ernte hält sich die Freude allerdings oft in Grenzen.

REUTLINGEN. Wer in den vergangenen Wochen an Streuobstwiesen in der Region vorbeigelaufen ist, hat wahrscheinlich bemerkt, wie viele Äpfel an den Ästen hängen - oder hingen, wenn sie schon abgeerntet sind. Vollgepackt und proppenvoll standen die Apfelbäume auf den Wiesen. Seit Jahren fiel die Apfelernte nicht mehr so gut aus, wie in diesem Jahr, erzählt Simon Walch, Fachberater vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine in Reutlingen. Und das ganz zu seiner Überraschung.

»Das erste Mal seit vielen Jahren haben wir einen Vollertrag«, betont Obst- und Gartenbauexperte. In den ungeraden Jahren fiel die Ernte in den vergangenen Jahren eher nicht so gut aus. Dieses Jahr scheint es aber eine Ausnahme zu geben. Der hohe Ertrag der Apfelernte hängt mit dem ausbleibenden Spätfrost zusammen. »In den Vorjahren kam es oft zu Frostschäden«, bedauert Simon Walch. Die ausbleibende Frostbildung kam der diesjährigen Ernte zugute, da in den Bäumen noch Energiereserven gespeichert wurden. Auch Schädlinge traten nur lokal auf und zerstörten keine großen Flächen.

Gute Pflege notwendig

Der Ernteerfolg sei aber nicht nur von Wetterbedingungen abhängig. Eine gute Pflege der Streuobstwiesen ist ausschlaggebend für qualitativ hochwertige Früchte. Zum einen muss der Boden den Baum mit genügend Nährstoffen speisen können. Wenn der Nährstoffgehalt nicht ausreicht, muss nachgedüngt werden, sagt Simon Walch. Zu viele Blüten sind laut dem Fachberater auch nicht gut. Was während der Blütezeit schön aussieht, kann ein Hindernis bei der Fruchtqualität werden: »Wenn alle Blüten Früchte abbilden, werden die Äpfel eher kleiner und haben eine geringere Qualität«. Simon Walch hält außerdem rund 20 bis 30 gesunde Blätter pro Frucht ideal. Was auch nicht fehlen darf, ist Sonnenlicht.

Damit das Sonnenlicht an möglichst viele Stellen im Baum gelangt, müssen die Äste regelmäßig geschnitten werden. »Die Bäume sind darauf angewiesen, dass sie regelmäßig geschnitten werden«. Der Baumschnitt stabilisiert das Kronengewicht und erhöht die Fruchtlast, die die ausgewachsenen Bäume tragen können. Eine gute Pflege zahlt sich am Ende bei der Qualität der Äpfel also aus.

Ernte lohnt sich kaum

Was sich häufig allerdings nur wenig auszahlt, ist er Verkauf von gesammeltem Obst. »Viele Leute wollen die Wiesen nicht mehr bewirtschaften«, bedauert Simon Walch. Der einstige Nebenerwerb ist heute schlichtweg ertraglos. Das weiß auch Lukas Mischnick, der Projektmanager vom Schwäbischen Streuobstparadies, ein Verein, der sich für den Erhalt der Kulturlandschaft der Streuobstwiesen rund um die Schwäbische Alb einsetzt. Er rechnet vor, wie viel aktuell beim Verkauf von Äpfeln herausspringt: Für einen Doppelzentner (100 Kilogramm) Tafelobst gibt es oft nicht mehr als 15 Euro. Ein ausgewachsener Baum kann eine Fruchtmenge von bis zu 300 Kilogramm tragen. Bei Optimalbedingungen sogar 500 Kilogramm.

Bei rund 15 Euro pro 100 Kilogramm klingeln dann nicht mal 100 Euro in der Kasse. Da Tafelobst gepflückt werden muss und anders als Mostobst nicht einfach vom Baum geschüttelt werden kann, ist der Zeitaufwand im Vergleich zum Gewinn für viele mittlerweile einfach zu hoch. Das Schwäbische Streuobstwiesenparadies will dem entgegenwirken und zahlt für einen Doppelzentner 125 Euro. So soll sich die Ernte ein wenig mehr lohnen. (GEA)