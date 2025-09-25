So lief die Brotprüfung bei elf Bäckern in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Manfred Stiefel nimmt die Hälfte des Brotlaibs in die Hände und riecht daran. Mit beiden Händen drückt der Sachverständiger vom Deutschen Brotinstitut das Stück ein wenig zusammen, um weitere Aromen im Raum zu verteilen. Danach probiert er zunächst die Krume und dann die Kruste. Beides zusammen ergibt das perfekte Aroma am Gaumen. Der gelernte Bäckermeister zeigt sich zufrieden, allerdings ist das Brot etwas zu schwach gebacken, weshalb er nur 75 Punkte von 100 vergibt. Drei Tage lang testet Manfred Stiefel in Mittelstadt rund 150 Backwaren aus Reutlingen und Tübingen. An diesem Morgen überprüfte Manfred Stiefel bereits viel Kleingebäck. Jetzt probiert er sich durch die Brotlaibe.

Elf Betriebe aus der Region lassen ihre Backkünste unter die Lupe nehmen. Die Prüfung erfolgt einmal im Jahr freiwillig, ist aber für die Betriebe eine gute Möglichkeit, die Qualität zu kontrollieren. »Durch die Prüfung wissen die Bäcker, wie kontinuierlich die Qualität ist«, sagt Michael Winter, Vorstandsmitglied der Bäckerinnung Alb-Neckar-Nordschwarzwald. Gute Noten lassen sich aber auch sehen. Mit diesen werben die Bäcker in der Region gerne bei ihren Kunden. Bei langjähriger Teilnahme an der Qualitätsüberprüfung gibt es sogar Ehrenpreise. »Die Fehler werden dokumentiert und oft entstehen daraus auch Produktverbesserungen«, erzählt Frank Sautter, der Geschäftsführer der Bäckerinnung Alb-Neckar-Nordschwarzwald. Jede Bäckerei kann selbst entscheiden, wie viele und welche Backwaren sie testen lassen will.

Kruste und Krume entscheidend

Der nächste Brotlaib liegt bei Manfred Stiefel auf dem Tisch. Die Optik überzeugt ihn nur gering. Das Dinkelvollkornbrot sollte eigentlich einem Kasten ähneln. Allerdings ragt der Teig über die Backform hinaus. »Man hätte es vermeiden können, in dem man eine größere Backform oder weniger Teig nutzt«, erklärt der Brotprüfer. Aber bekanntlich zählen ja nicht nur äußere Werte, sondern auch das Innere muss beim Brotcheck betrachtet werden. »Beim Durchschneiden kann man schon erkennen, ob es sich um gutes Brot handelt«, betont Michael Winter. Die Kruste ist entscheidend, krachend soll sie sein. An der Rinde könne man sehen, wie lange das Brot gebacken wurde. In der Regel kann der Laib nach rund einer Stunde aus dem Ofen genommen werden. Die Kruste scheint bei dieser Brotprobe in Ordnung zu sein: Es krümelt nichts beim Durchschneiden. Am Gaumen entsteht ein angenehmes Gefühl.

Schon beim Durchschneiden erkennt der Brotexperte, ob es sich um ein gutes Brot handelt. Foto: Sarah Kugele Schon beim Durchschneiden erkennt der Brotexperte, ob es sich um ein gutes Brot handelt. Foto: Sarah Kugele

Mit dem Finger streicht Stiefel noch über die Scheibe. Glatt soll sie sein. Der Verbraucher will schließlich auch keine Probleme beim Aufstreichen von Butter oder Marmelade haben. Nach ausführlichem Kauen sagt Manfred Stiefel, dass auch der Geschmack besonders ist. Als »saftig« beschreibt der Brotexperte die Krume. Auch der Geruch scheint zu stimmen:»Es riecht, wie wenn man am Getreidefeld entlang läuft«, beschreibt der Qualitätsprüfer. Zwischendurch nimmt der Brottester einen Schluck Wasser, um seine Geschmacksknospen kurz zu entlasten, dann liegt schon der nächste Laib vor ihm. Ein wenig scheint die Kruste abzusplittern. Was für den Kunden womöglich zunächst als Makel wahrgenommen wird, trifft bei den Experten auf eine andere Meinung. »Die Gärreife und die Quellreife des Brotes sind hier optimal erreicht«, erklärt Michael Winter.

Qualität vom Kunden abhängig

Mit den Backwaren ist Manfred Stiefel bisher sehr zufrieden. »In der Regel ist es gute bis sehr gute Qualität. Dass man durchfällt, kommt sehr selten vor«, erzählt der Brotexperte, der in ganz Süddeutschland Backwaren überprüft. Sein Kollege Michael Winter folgt da aber noch einer anderen Devise. »Qualität ist, wenn der Kunde wieder kommt, nicht die Ware«. Brot ist immer auch ein Stück weit Heimatgefühl, erzählen die Meisterbäcker. Innerhalb Deutschlands sind viele Unterschiede bemerkbar. »Je mehr Wein, desto milder das Brot. Je mehr Bier es dort gibt, desto dunkler ist das Brot«, weiß Michael Winter.

So gelingt das perfekte Brot Wer selbst mal Hand am Teig anlegen will, kann folgende Tipps und Tricks von den Brotexperten beachten.

1. Auswahl der Rohstoffe

2. Rezeptgenauigkeit (gerade beim Salz macht es einen großen Unterschied)

3. Das Brot rund eine Stunde ausbacken. Dabei am besten erst mit höherer Temperatur beginnen und dann die Temperat zurückdrehenen

4. Das Brot abkühlen lassen und in einer Brotbox aufbewahren (nicht im Kühlschrank) (kug)

Am Ende der Prüfung zeigt sich der Brotprüfer Manfred Stiefel sehr zufrieden. Alle Daten sind eingetragen. Welches Brot besonders gut abgeschnitten hat, kann er erst nach der Hochrechnung sagen, die es am nächsten Tag gibt. (GEA)