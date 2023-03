Es knospt und blüht an allen Ecken – auch im Kreis Reutlingen und der Region sogar etwas früher als sonst üblich. Warum das so ist.

Die japanische Zierkirsche schmückt einen ganzen Parkplatz in Reutlingen. Foto: Sarah Kugele Die japanische Zierkirsche schmückt einen ganzen Parkplatz in Reutlingen. Foto: Sarah Kugele

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.