Sickenhäuser Haushaltswunsch: 100.000 Euro fürs Bürgerhaus

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Sie sind bescheiden, die Sickenhäuser Bezirksgemeinderäte. Während andere Reutlinger Teilorte wie Rommelsbach gleich zwölf Anträge für den neuen Doppelhaushalt 2026/27 eingebracht haben, kommt aus Sickenhausen nur ein Wunsch. Aber dieser mit Nachdruck. »Wir haben pro Jahr 50.000 Euro für die Kulturwache, das Bürgerhaus beantragt«, sagt Bezirksbürgermeister Klaus Nagel im Gespräch mit dem GEA. Also insgesamt 100.000 Euro im neuen Haushalt, den der Gemeinderat übrigens im März verabschieden wird. Diese Entscheidung sei schon im November 2025 in nicht-öffentlicher Sitzung gefallen, so Nagel. Schon damals sei man sich einig gewesen, »dass alle weiteren Anträge nur Arbeitsbeschaffung sind«, sagt der pragmatische Bezirksbürgermeister. Wozu viele Projekte beantragen, wenn klar ist, dass die allermeisten sowieso abgelehnt werden?

In den vergangenen Haushaltsrunden hatten die Sickenhäuser mit ihrem Herzensprojekt bislang immer Glück - auch wenn sich die Stadt schon damals in einer eher schlechten finanziellen Lage befand. Im Jahr 2023 hat der Förderverein Kulturwache 25.000 Euro bekommen, jeweils 50.000 Euro in den Jahren 2024 und 2025. Davon konnte die Sanierung des Sanitär- und des Küchenbereichs vorangetrieben werden, neue Fenster wurden ebenfalls eingebaut. Am Sanitärbereich wird auch aktuell fleißig gearbeitet, berichtet Klaus Nagel. »Der soll bis zum Mai fertig sein, so der Plan.« Die Wände stehen schon, »jetzt kann man spachteln, dann kann der Fliesenleger kommen«.

Erstes Mai-Fest mit den fertigen Toiletten?

Wenn alles im Zeitplan bleibt, könnten die rührigen Mitglieder des Fördervereins im Mai ein besonderes Fest feiern: Das erste Mai-Fest, bei dem man die neuen Toiletten nutzen kann. Deren Fertigstellung hilft am Ende allen Sickenhäuser Vereinen und Veranstaltern. Denn dann fällt die Anmietung von Klowagen weg, wie Fördervereins-Kassier Frank Zeeb dem GEA im Herbst 2025 erklärte. »Allein das kostet uns aktuell 400 bis 700 Euro pro Wochenende.« Sollte auch im neuen Haushalt Geld fürs Bürgerhaus zur Verfügung stehen, könnten als nächstes die alten Tore der Feuerwehr-Garage saniert werden. Dann wäre das ganze Gebäude gut isoliert - und alles könnte beheizt werden.

Neben den städtischen Zuschüssen stehen dem Verein noch die Mitgliedsbeiträge der rund 90 Mitglieder zur Verfügung. Doch diese sind moderat: Erwachsene zahlen 20 Euro pro Jahr, Familien 35 Euro. Auch die Sickenhäuser Vereine sind Mitglied, sie berappen 50 Euro pro Jahr. Ihre Mitgliedschaft hat zudem einen hohen symbolischen Charakter: Wenn das Bürgerhaus einmal fertig ist, soll es schließlich dem ganzen Dorf dienen. Allen Bürgern und allen Vereinen. Deshalb sprechen die Verantwortlichen nun auch vom Bürgerhaus, nicht mehr von der »Kulturwache«.

Abseits dieses Projekts »sind wir eigentlich top aufgestellt«, sagt Bezirksbürgermeister Klaus Nagel. So wurde die Friedrich-Silcher-Schule frisch saniert, was knapp 9 Millionen Euro gekostet hat. Im Frühjahr 2025 wurde Einweihung gefeiert. Angesichts der Haushaltslage der Stadt war auch diese Sanierung keine Selbstverständlichkeit. »Klar, auch den zweiten Notausgang für die Festhalle wünschen wir uns weiter«, sagt Klaus Nagel. Dann könnte man diese mit deutlich mehr Menschen füllen. Doch, um zu seinem einleitenden Credo zurückzukommen: »Was bringt's, einen Antrag zu stellen, wenn er sowieso abgelehnt wird?« Und so hoffen die Sickenhäuser, dass ihr einer großer Wunsch für den neuen Haushalt vom Gemeinderat abgenickt wird. (GEA)