Sickenhäuser Geflügelhof: Das steckt hinter den Vorwürfen

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Tierquälerei. Harte Vorwürfe stehen im Raum - und auf dem Geflügelhof von Frank Zeeb in Sickenhausen ist nichts mehr wie zuvor. Die Tierrechtsorganisation Aninova hat eine wohl konzertierte mediale Kampagne gegen den in der ganzen Region bekannten Betrieb gestartet, die immense Auswirkungen hat. »Das ist der Super-GAU für uns«, sagt ein sichtlich mitgenommener Frank Zeeb, als er den GEA am Dienstagvormittag vor Ort begrüßt. Circa 50 Supermärkte und Einzelhändler in der ganzen Region beliefert er mit Eiern, unter anderem Rewe und Edeka. »Zwei davon sind uns schon jetzt abgesprungen«, sagt er. Und vermutet, dass das noch nicht alles war. Was ist hier passiert? Eine Spurensuche.

Im Mai dringen Aktivisten zwei Mal illegalerweise in die Ställe von Frank Zeeb ein, fotografieren und filmen Tiere. Auf den Videos zu sehen: weiße Hühner, deren Federkleid voller Lücken ist. Ein offenbar totes Tier. Gitterböden. Und ein grünes Netzteil, das Strom für einen Draht produziert, der im Stall gespannt ist. Wo genau der Draht verläuft? Wie seine Dimension ist? Nicht erkennbar auf den wackeligen Videoaufnahmen. Aninova schreibt von »Stromzäunen an den Auslaufklappen und Stalltüren - offenbar installiert, um die Tiere am Gang ins Freie zu hindern«. Frank Zeeb und sein Sohn Daniel versuchen an diesem Dienstagmorgen irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben - und führen den GEA durch ihren Betrieb.

Zeeb nimmt Stellung zum Strom-Vorwurf: Ja, man habe für wenige Tage einen Draht in den Ecken der beiden Ställe angebracht, in denen die braunen Hühner leben. Denn diese tendieren laut dem Landwirt dazu, sich in den Ecken zu sammeln. »Als wir letztes Jahr 6.000 braune Jungtiere bekommen haben, haben sich in den ersten Tagen 300 bis 400 Stück in den Stall-Ecken erdrückt«, sagt Daniel Zeeb. Mit dem Draht habe man deshalb in diesem Jahr die Jungtiere nach ihrer Ankunft auf dem Hof darauf trainieren wollen, dass sie dieses Verhalten ablegen. »Als Tierhalter will ich meine Tiere schützen«, sagt Zeeb. Aber er gibt zu: »Ja, das war gesetzlich nicht erlaubt.« Dem GEA bestätigt sich Zeebs Schilderung beim Gang durch den Stall: Mehrere Hühner drücken sich in eine Ecke, stapeln sich scheinbar munter neben- und aufeinander. Die braune Rasse sei zutraulicher als die weiße im Nachbarstall, sagt Zeeb. Die braunen Tiere haben ein gesund aussehendes und volles Federkleid. Sie tendieren nicht zum Federpicken, wie ihre weißen Artgenossen, erklärt er.

Frank Zeeb (rechts) und sein Sohn Daniel in einem Kalt-Scharraum, umgeben von braunen Hühnern, die alle einen gesunden und vitalen Eindruck machen. Auf dem Bild wird deutlich: Die braune Rasse ist sehr zutraulich, tummelt sich gerne in der Gruppe. Foto: Frank Pieth Frank Zeeb (rechts) und sein Sohn Daniel in einem Kalt-Scharraum, umgeben von braunen Hühnern, die alle einen gesunden und vitalen Eindruck machen. Auf dem Bild wird deutlich: Die braune Rasse ist sehr zutraulich, tummelt sich gerne in der Gruppe. Foto: Frank Pieth

Der Draht sei nur in den Ecken gespannt gewesen, betont er. Dann beschließt er, mit völlig offenen Karten zu spielen - und fordert seinen mittleren Sohn Liam auf, die besagte Vorrichtung zu holen. Zur Verbildlichung für die Presse, selbstverständlich ohne Strom. Es handelt sich um einen Draht, wenige Zentimeter über dem Boden. Und nicht um einen Zaun, wie in der Mitteilung von Aninova steht. Man haben die Tiere keineswegs am Gang ins Freie hindern wollen, sagt Frank Zeeb. Zum einen dürfen Jungtiere in der Eingewöhnungsphase - in welcher die Aktivisten vor Ort waren - sowieso nicht raus, sagt er. Zum anderen sind die Klappen zum Scharraum durch die gezeigte Drahtvorrichtung nicht blockiert.

Dieser besagte Stromdraht wurde am 26. Mai von Aninova auch beim Kreisveterinäramt angezeigt. Zum Geflügelhof haben die Aktivisten nie Kontakt aufgenommen. »Wir sprechen grundsätzlich nicht mit den Landwirten, das macht wenig Sinn«, sagt der Aninova-Vorstandsvorsitzende Jan Peifer dem GEA. »Unsere Aufgabe ist es, wenn uns Missstände mitgeteilt werden, die Behörden einzuschalten.« Einen Tag nach der Anzeige standen Mitarbeiter des Kreisveterinäramts auf dem Sickenhäuser Hof. Bei dieser Kontrolle habe man den Draht festgestellt, sagt Amtsleiter Dr. Thomas Buckenmaier. Aber kein Strom-Aggregat mehr. »So eine Vorrichtung ist nicht erlaubt und auch nicht zielführend«, betont Buckenmaier. Dies habe man Zeebs auch klar kommuniziert.

Im Pressestatement spricht Aninova von mehreren »Auflagen«, die Frank Zeeb nach der erfolgten Anzeige vom Kreisveterinäramt bekommen habe. Thomas Buckenmaier sagt dagegen, dass es - außer dem Stromzaun - keine weiteren Auffälligkeiten gegeben habe, die sein Amt beanstanden musste. Und äußert sich dann recht diplomatisch, aber klar zu den Vorfällen: »Vielleicht sollten die Tierschützer in Zukunft mehr mit Fakten, statt mit Interpretationen arbeiten.« Im Fall Zeeb habe es mindestens »Fehlinterpretationen« gegeben.

Verletzte und stark gerupfte Hennen: Dieses Foto haben die Aktivisten gemacht, als sie sich nachts illegal Zutritt zu den Ställen von Frank Zeeb verschafft haben. Foto: Aninova Verletzte und stark gerupfte Hennen: Dieses Foto haben die Aktivisten gemacht, als sie sich nachts illegal Zutritt zu den Ställen von Frank Zeeb verschafft haben. Foto: Aninova

So wird im Pressestatement der Tierschützer der Eindruck erweckt, es sei verboten und Tierquälerei, dass der Stall einen Gitterboden hat. Nur in einem Youtube-Video wird Aninova konkret und korrekt: »Was zwar legal ist, aber noch lange nicht legitim: Die Hennen müssen hier auf hartem Gitterboden leben.« Die Gitterböden seien völlig rechtmäßig, stellt Veterinäramtsleiter Buckenmaier klar. Sie seien auch nicht angezeigt worden. »Durch das Gitter kann der Kot der Tiere auf den Boden fallen«, erklärt Landwirt Zeeb. Als er den Stall 2004 gebaut habe, sei das Ziel gewesen: »So wenig Schmutz wie möglich.«

Was die Aktivisten ebenfalls anprangern, ist der Zustand der Tiere. Auf den veröffentlichten Fotos und Videos sind stellenweise kahl gerupfte, weiße Hühner zu sehen. »Uns ist vor der Anzeige von Aninova schon aufgefallen, dass die weiße Herde bezüglich des Federkleids in keinem guten Zustand ist«, bestätigt Veterinäramtschef Buckenmaier. Um aber gleich klarzustellen, dass dies aus seiner Sicht kein Versagen Zeebs sei: »Hier spielen Genetik und Rasse eine Rolle, manchmal auch das Futter, die Nährstoffe.« Zeeb habe sich bemüht, das Problem in den Griff zu kriegen. »Aber die Maßnahmen führen bei so etwas eben nicht immer zum Erfolg.«

Weiße Hennen auf dem Geflügelhof Zeeb: Sie sehen deutlich schmaler und gerupfter aus, als die brauen Artgenossen im Nachbarstall. Foto: Frank Pieth Weiße Hennen auf dem Geflügelhof Zeeb: Sie sehen deutlich schmaler und gerupfter aus, als die brauen Artgenossen im Nachbarstall. Foto: Frank Pieth

Frank Zeeb und sein Sohn Daniel führen die Presse auch in die Ställe der weißen Hühner. Und tatsächlich: Diese Tiere sehen deutlich mitgenommener aus, als ihre braunen Artgenossen, nur wenige Meter nebenan. Aber sie laufen ebenso munter durch den Stall und durch den Scharraum. Was deutlich wird: Sie sind scheuer als die braunen Tiere. »Ja, ich kann verstehen, dass das für Außenstehende schlimm aussieht«, sagt Daniel Zeeb. »Man hat mal Glück und mal Pech mit dieser weißen Rasse. Mit dieser Herde hier haben wir extrem Pech.« Man sei sich des Problems bewusst. »Wir holen jetzt nur noch braue Hühner«, sagt Frank Zeeb. Die Aninova-Aufnahmen zeigen vergleichsweise alte Tiere. »Das Federproblem wird mit der Nutzungsdauer eben nicht besser«, ordnet es Vetrerinäramtschef Buckenmaier etwas bürokratisch klingend ein.

Frank Zeeb sagt, dass die Hühner auf seinem Hof ein sehr gutes Leben und viel Platz haben. Aninova spricht von »industrieller Massentierhaltung« und keiner »Freiland-Idylle«. Foto: Frank Pieth Frank Zeeb sagt, dass die Hühner auf seinem Hof ein sehr gutes Leben und viel Platz haben. Aninova spricht von »industrieller Massentierhaltung« und keiner »Freiland-Idylle«. Foto: Frank Pieth

Auf dem Sickenhäuser Hof leben insgesamt rund 12.000 Hühner. Hier herrsche keine »Freiland-Idylle«, sondern »industrielle Massentierhaltung«, prangert Aninova-Mann Peifer an. Doch was ist Massentierhaltung? Hierzu gebe es keine Definition, sagt Buckenmaier. Zum von Aninova mindestens infrage gestellten Freiland-Label sagt das zuständige Regierungspräsidium (RP) in Tübingen: »Unser Kontrolleur für Packstellen hat am 2. Juli eine unangekündigte Kontrolle auf dem Geflügelhof Zeeb durchgeführt. Bei dieser gab es hinsichtlich der Einhaltung der Vorgaben für Freilandhaltung keine Beanstandung. Zum Zeitpunkt der Kontrolle waren Hühner draußen und hatten ungehinderten Zugang zum Freiland.« Jedes Tier hat draußen vier Quadratmeter Platz, sagt Zeeb.

Am vergangenen Freitag hat Aninova alle Betriebe angeschrieben, die Zeeb mit Eiern beliefert. »Wir sehen es als legitim an, die Kunden zu informieren, was dort passiert«, sagt Aninova-Mann Peifer. Das Schreiben, das dem GEA vorliegt, liest sich aber nicht informell, es hat eher drängenden bis drohenden Charakter. »Dringende Bitte um Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Geflügelhof Zeeb«, ist die Überschrift. Dann wird unter anderem »Gitterböden trotz Freiland-Kennzeichnung« als Verstoß aufgeführt. Was laut RP Tübingen aber keiner ist. »Eindringlich« fordere man die Unternehmen auf, sofort Zeeb-Eier aus dem Sortiment zu nehmen. Gefolgt von: »Die öffentliche Nennung Ihres Namens auf der Seite eines tierschutzwidrig arbeitenden Betriebs stellt ein erhebliches Reputationsrisiko dar.«

»Es wird in Deutschland niemand gezwungen, einen Hühnerbetrieb aufzubauen«

Frank Zeeb hat mit einem Brief an alle Geschäftspartner reagiert, in dem er offen auf die Vorwürfe eingeht und jeden, der sich ein Bild machen will, auf den Hof einlädt. »Jetzt können wir nur abwarten«, sagt er an diesem Dienstag. »Es ist zum Heulen«, sagt Daniel Zeeb. Der 26-Jährige will den Hof, den sein Großvater einst aufgebaut hat, irgendwann übernehmen, vielleicht mit seinen Brüdern. Die Zeebs sehen ihr Lebenswerk in Gefahr. »Wenn wir die Supermärkte als Kunden verlieren, können wir schließen«, sagt Frank Zeeb. Darauf angesprochen sagt Jan Peifer: »Für die Tiere ist es sicher das Beste, wenn dieser Betrieb schließt.« Und: »Es wird in Deutschland niemand gezwungen, einen Hühnerbetrieb aufzubauen.« (GEA)