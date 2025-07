Sexueller Missbrauch in Reutlingen: Angeklagter ist depressiv und pädophil

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Angeklagte ist mittelgradig depressiv und pädophil – so beurteilte der psychiatrische Gutachter Wolfram Schumacher-Wandersleb am Freitag den 38-jährigen Reutlinger, dem sexueller Missbrauch von über fünfzig Kindern (ohne Körperkontakt) vorgeworfen wird. Die Steuerungs- wie auch die Einsichtsfähigkeit sei beim Angeklagten bei den Taten nicht entscheidend eingeschränkt gewesen, so der Gutachter vor der 3. Großen Jugendkammer des Tübinger Landgerichts.

Der Reutlinger hatte in der Zeit von 2021 bis 2024 über den Instant-Messaging-Dienst »Snap Chat« Kontakt zu minderjährigen Mädchen gesucht. In den Video-Chats brachte er die Kinder dazu, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Das Besondere an »Snap Chat« ist, dass die Chats und Videos normalerweise relativ schnell sich von selbst wieder löschen. Allerdings gibt es eine App, die es ermöglicht, die »Snap Chat«-Videos und -Chats dauerhaft zu speichern. Diese App, die sehr leicht im Internet zu finden ist, kann man ohne Probleme auf sein Smartphone herunterladen. Dies hatten wohl viele der Opfer nicht gewusst.

Angeklagter war mehrfach in therapeutischer Behandlung

Vor Gericht hat der Angeklagte bereits umfangreich die Taten eingestanden. »Ich schäme mich sehr dafür«, zeigte der 39-Jährige deutliche Reue. Die Jugendkammer sah sich im Verlauf des Prozesses mehrere der Videos unter Ausschluss der Öffentlichkeit an, weil die Polizei einige der Opfer nicht hatte identifizieren können. Dies war jetzt auch am Freitag so. Das Gericht wollte sich selbst davon überzeugen, dass auch diese namenlosen Opfer zur Tatzeit eindeutig minderjährig, also unter 14 Jahr alt, gewesen waren.

Am Freitagnachmittag hatte dann der Gutachter, nun öffentlich, das Wort. Dadurch wurde bekannt, dass der Angeklagte schon vor den Taten mehrfach in therapeutischer Behandlung gewesen war. Allerdings war es in diesen Therapien um depressive Episoden bei dem 38-Jährigen und nicht um sexuelle Übergriffe gegangen.

Pausenlos online

Nach den Schilderungen Schumacher-Wanderslebs ist der Angeklagte ein introvertierter Mensch, der sich im Lauf der Zeit immer mehr zurückgezogen hat. Der 38-Jährige hatte zur Tatzeit kaum Freunde und auch keine Beziehung mehr. Offenbar flüchtete er schließlich vor der Außenwelt und lebte seine »Affinität zu Computern« in seiner Wohnung aus und war »pausenlos online«.

In dieser Zeit sei der Angeklagte auch nachlässig geworden, so der Gutachter. Dies konnte man deutlich auf Fotos erkennen, die das Gericht an einem der Verhandlungstage gezeigt hatte. In der Wohnung des 38-Jährigen in Reutlingen herrschte damals ein totales Chaos.

Keine moralische Bremse

Schließlich verfiel der Reutlinger auf die Masche mit »Snap Chat«. Es war offenbar sehr einfach für ihn, Kontakte zu minderjährigen Mädchen herzustellen. Einen besonderen Schutz für sehr junge Kinder gibt es bei »Snap Chat« wohl nicht. In vielen Fällen ließen sich die naiven und unerfahrenen Mädchen aus Neugier, wie ein Polizeibeamter dem Gericht berichtet hatte, zu den sexuellen Handlungen überreden. Der Angeklagte habe die Mädchen nicht erpresst oder bedroht, erzählte der Gutachter.

Nach den Chats habe der Angeklagte zwar Gewissensbisse gehabt, allerdings habe es bei ihm, wie der 38-Jährige dem Gutachter erklärt hatte, »keine moralische Bremse mehr gegeben«. Der Angeklagte habe immer wieder den Drang verspürt, weiter nach jungen Opfern zu suchen. Eine regelrechte Zwangshandlung vermochte Schumacher-Wandersleb beim Angeklagten aber nicht zu erkennen.

Die Beweisaufnahme ist nun weitgehend abgeschlossen. Am 25. Juli wird weiter verhandelt. Dann sollen die Plädoyers gehalten werden, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. (GEA)