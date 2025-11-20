Setzen. Sechs: Umgang der Reutlinger Verwaltung mit Stadtbahnkosten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Was kostet die Stadt Reutlingen die Regional-Stadtbahn: Kurz vor knapp vorm Innenstadt-Trassenentscheid im Dezember präsentiert die Stadtverwaltung endlich lang geforderte Zahlen. Gemeinderäten und Presse wurden mittags wenige Stunden vor der öffentlichen Ratssitzung, bei der die Entscheidungsvorlage präsentiert wurde, die 30-seitige Vorlage nebst 100-Seiten-starker »erläuternder« Präsentation auf den Tisch gehauen.

Darin fein verteilt und in möglichst verdauliche Häppchen zerhackt: drei relevante Zahlen. Der städtische Anteil an den Kosten für Bau und Planung der Stadt (23,8 Millionen Euro) ist keine Überraschung, fällt sogar moderater aus als bisher berichtet. Des Weiteren: 24,5 Millionen Euro für »städtische Begleitmaßnahmen«: Eine Dimension, die man spätestens mit der Veröffentlichung der Standardisierten Bewertung durchaus mal etwas offensiver hätte kommunizieren können, da es sich ja offensichtlich nur um zwei einfache Prozentrechnungen handelte.

Verwaltung liefert Futter für die Gegner

Sahnehäubchen in den verquasten Schriftstücken sind die Kosten, die wirklich weh tun könnten, wenn die Stadtkasse weiterhin so klamm bleibt: die jährlichen Folgekosten, die als »anwachsend« bezeichnet werden und die fürs Modelljahr 2038 beim Zusammenzählen und im Worst-Case-Szenario satte 14 Millionen Euro ausmachen. Bisher berichteten Stadt und Zweckverband immer lediglich über »Betriebskosten« von jährlich um die 3 Millionen Euro. Nun sind weitere Kosten in Millionenhöhe beziffert für die Umlage von Allgemein- und Abschreibungskosten, Zinsen - und eine - unter Umständen satte Kreisumlage.

Die Art und Weise, wie man im Rathaus beim Schienenprojekt mit dem Kostenthema umgeht, ist strategisch . unklug. Wie kann die Verwaltung so kurz vor einer so wichtige Entscheidung auch nur im entferntesten den Anschein erwecken, dass in Sachen Kosten der Ball bewusst flach gehalten werden sollte? Und: Warum um alles in der Welt liefert die Stadt den Gegnern dieses für die Region so wichtigen Zukunftsprojekts solches Futter? (GEA)