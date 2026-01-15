Schulneubau in Betzingen »dringender denn je«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Die Betzinger Antragsliste für den aktuellen Doppelhaushalt ist so überschaubar wie noch nie. Mit Rücksicht auf die klammen Finanzen stellt der Bezirksgemeinderat alle anderen Wünsche zurück und beschränkt sich auf eine einzige Forderung: den Neubau für die Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule. Der ist seit zig Jahren geplant, wurde aber immer wieder zurückgestellt. Doch jetzt besteht akuter Handlungsbedarf, finden die Betzinger Räte. Seit Jahren leide die Schule unter Raumnot, die sich in absehbarer Zeit noch verschärfen werde. »Eine schnelle Umsetzung«, so Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp in der jüngsten Ratssitzung, »ist dringend erforderlich.« Und wäre theoretisch möglich, denn die Genehmigungsplanung liegt längst vor. Für ihre Realisierung fordert das Gremium 5 Millionen Euro.

Auswirkungen auf die Bezirksämter

Bevor es ans Eingemachte ging, skizzierte Rupp die Eckdaten des Haushalts. »Die Bezirksgemeinderäte kennen die Tragik schon«, sagte er zu den Rahmenbedingungen und deren unerfreulichen Folgen für Betzingen. Im aktuellen Etat tut sich bekanntlich im Ergebnishaushalt eine Lücke von 50 Millionen Euro auf, große Investitionen sind in den kommenden Jahren auch in den Stadtbezirken nicht drin. Statt auf pauschale Kürzungen setzt die Stadt mit ihrem Haushaltssicherungskonzept auf Schwerpunkte beim Sparen (der GEA berichtete). Unter anderem will sie Personal abbauen, was sich, vermutet Friedemann Rupp, auch bei den Bezirksämtern bemerkbar machen wird. Die vorgeschlagene Gründung einer Bildungs-Infrastruktur-Gesellschaft hält Betzingens Bezirksbürgermeister für erfolgversprechend.

Unterstützung für Rommelsbacher Antrag Der Rommelsbacher Bezirksgemeinderat hat eine Initiative gestartet, mit der das verkehrswidrige und brandgefährliche Abstellen von E-Scootern auf Geh- und Radwegen verhindert werden soll. Er schlägt vor, mit den Anbietern neue Verträge abzuschließen und eine Jahresgebühr zu verlangen – zum Beispiel wie in Konstanz 120 Euro pro Scooter. Mit diesem Geld soll dann die Stadt ausgewiesene Abstellflächen einrichten. Falsch abgestellte E-Scooter, so die Idee, müssen die Anbieter innerhalb eines bestimmten Zeitraums abholen. Ihre Forderung stellen die Rommelsbacher als Haushaltsantrag und bitten die anderen Bezirksgemeinden um Unterstützung. Was der Betzinger Ortschaftsrat gerne getan hat, allerdings mit einer Anmerkung: Er ist der Meinung, dass der Gemeinderat zuständig ist, und regt deshalb an, dass dort ein interfraktioneller Antrag gestellt wird. (keg)

Immerhin wird weiter investiert in Betzingen, wenn auch weniger als in den Vorjahren. Aber immerhin, so Rupp: »Es ist nicht selbstverständlich, dass es überhaupt etwas gibt.« Im Finanzhaushalt ist die Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule mit 30.000 Euro für »bewegliches Vermögen« aufgeführt, die Erneuerung des Kunstrasenspielfelds mit 220.000 Euro, die fast fertige Erneuerung der Echaz-Brücke in der Hoffmannstraße mit 300.000 Euro, der Neubau der kleinen Brücke auf dem Schulgelände mit 270.000 Euro und für die Sanierung der L 384 von der Auchtert- bis zur Brühlstraße 1,6 Millionen Euro. Dazu kommen mit einer zusätzlichen Garage fürs Feuerwehrhaus, der Sanierung der Markwiesenstraße und dem Spielplatz-Neubau in der Dieselstraße Projekte aus den Vorjahren.

Ein Euro pro Einwohner

An laufenden Mitteln für die Unterhaltung städtischer Gebäude und Ähnlichem stehen Betzingen 2.400 Euro zur Verfügung, außerdem 10.550 Euro plus Rücklagen für Grünflächen und – ganz neu – ein Euro pro Einwohner. Nicht schlecht für Betzingen mit seinen etwa 11.200 Bürgerinnen und Bürgern. »Das gibt uns die Flexibilität, Dinge selbst zu entscheiden«, so Friedemann Rupp. Bisher, erklärte er das Novum, wurde das über die für Grünflächen budgetierten Mittel ermöglicht: Fand eine Bezirksgemeinde Paten, die Arbeiten übernehmen, konnte sie das eingesparte Geld für andere Zwecke verwenden. »Aber das mit den Paten funktioniert immer weniger.«

Neubau Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule, Sanierungen wie die der Wernerschen Mühle, des Platzes vor der Kemmlerhalle, des Parkplatzes Haldenäckerweg oder von maroden Straßen, zudem eine dauerhafte Lösung für den Kreisverkehr in der Schanzstraße, Verkehrsberuhigung für die Hoffmannstraße, Radverkehr und einiges mehr: Die Dauerbrenner der vergangenen Jahre stehen nach wie vor auf der Dringlichkeitsliste des Ortschaftsrates. Ganz oben der Hochwasserschutz, doch der, so Rupp »geht seiner Vollendung entgegen«.

Akuter Mangel an Klassen- und Fachräumen

Die anderen Vorhaben sind den Betzinger Räten zwar wichtig, aber angesichts der Haushaltslage üben sie sich in Verzicht. Mit einer Ausnahme: dem Neubau für die Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule. »Diesen einen Punkt nehmen wir raus und stellen die anderen schweren Herzens zurück«, sagte Rupp und zählte die Gründe auf, warum das Gremium den Neubau so schnell wie möglich realisiert haben will. Die Planung wurde schon 2019 angestoßen, 2021 hätte der Musikpavillon abgerissen und 2023 der Neubau mit zusätzlichen Klassenzimmern und einem erweiterten Mensa- und Betreuungsbereich stehen sollen.

Wegen der damals schon angespannten Haushaltslage wurde das Projekt auf die lange Bank geschoben. Jetzt aber, so der einhellige Tenor im Rat, sollte es dringender denn je umgesetzt werden. Schließlich bestehe ein akuter Mangel an Klassen- und Fachräumen, was auch durch den Schulentwicklungsplan bestätigt sei. Durch die steigenden Schülerzahlen und den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung werde sich die Situation an der Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule weiter verschlechtern, so ein weiteres Argument pro Neubau. Dazu komme, dass die bestehenden Gebäude baufällig sind und die Nutzungszeit der als Provisorien aufgestellten Container demnächst abläuft. Weil es schon eine Genehmigungsplanung für den Neubau gibt, könnte das Vorhaben ohne großen Aufwand realisiert werden. Bei den Kosten hält sich der Bezirksgemeinderat in seinem Antrag an die Angaben des Gebäudemanagements, das das Vorhaben mit 5 Millionen Euro beziffert hat. (GEA)