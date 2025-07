Schlägerei vor Reutlinger Nachtclub endet mit Bewährungsstrafe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es war ein langwieriges Verfahren um undurchsichtige Vorgänge, Zeugen, die offensichtlich eingeschüchtert wurden, und um den schwierigen Weg der Wahrheitsfindung. Angeklagt waren ein 32-Jähriger und sein 45-jähriger Kumpel in zwei verschiedenen Verfahren, die zusammengefasst worden waren. Konkret ging es um zwei Partynächte, wobei der jüngere der beiden Angeklagten nur in einer Tatnacht dabei war, die zweite Tatnacht war jedoch wesentlich gravierender. Was war passiert? Im Januar dieses Jahres kam es vor einem Reutlinger Nachtclub zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen wegen beleidigender Posts. Der 45-jährige Angeklagte soll dabei einem Kontrahenten einen so heftigen Kopfstoß auf die Lippe versetzt haben, dass das Opfer mehrfach genäht werden musste und bis heute körperliche und seelische Schäden davonträgt. Anschließend soll er einem zweiten Kontrahenten einen derartigen Faustschlag versetzt haben, sodass das Opfer minutenlang bewusstlos war. Als das Opfer bereits auf dem Boden lag, soll er noch auf den Wehrlosen eingetreten haben. Zudem soll der Angeklagte Beleidigungen und Bedrohungen ausgestoßen haben.

Bereits im November 2024 war der Angeklagte mit seinem Mitangeklagten aufgefallen, als die beiden in einem Reutlinger Lokal eine Wirtin bedrohten, sie beleidigten und zudem noch die Außenbestuhlung des Lokals demolierten. So jedenfalls lautete die Anklage. Aber auch bezüglich dieser ersten Tat erwies sich die Wahrheitsfindung als schwierig.

Am Montag fand nunmehr der dritte Verhandlungstag statt, mit weiteren Zeugen, um etwas Licht in die Sache zu bringen. Dieser Verhandlungstag reihte sich ein in die beiden vorangegangenen. Denn einer der Zeugen, nämlich der Inhaber des Nachtlokals, tauchte bei Gericht erst gar nicht auf. Der andere Zeuge, der mit einem der Angeklagten vom Tatort weggefahren sein soll, konnte sich partout an nichts mehr erinnern. Egal, welche Frage ihm gestellt wurde, war die Antwort dieselbe: »Ich weiß es nicht mehr.« Nicht geklärt werden konnte letztlich, ob es einen dritten Mann, der von dem Angeklagten ins Spiel gebracht wurde und der den Faustschlag ausgeführt haben soll, überhaupt gibt. Jedenfalls fanden es Staatsanwaltschaft und Nebenklage eigenartig, dass man von ihm zwar einen Vornamen kenne, sonst aber weder Name noch Wohnort noch sonstige nähere Angaben machen könne.

Wirtin offensichtlich eingeschüchtert

Für die Staatsanwaltschaft stand fest, dass die Wirtin aus dem November-Fall eingeschüchtert worden war. Denn sie hatte bei der Polizei ganz andere Angaben gemacht als dann Monate später vor Gericht. Ebenso sei die Einlassung des älteren Angeklagten, der Kopfstoß im Januar vor dem Reutlinger Nachtlokal sei aus Notwehr heraus geschehen, nicht glaubwürdig. Nicht nachweisen lasse sich allerdings zweifelsfrei, so Staatsanwältin Buchalik, dass der ältere Angeklagte dem Kontrahenten den Faustschlag versetzt habe. Es gebe nämlich keinen Zeugen, der das gesehen habe. Vielmehr hatte das Opfer im Krankenhaus in einer ersten Vernehmung berichtet, der spätere Angeklagte sei es gewesen. Dieser jedoch stritt dies ab, auch am Montag nochmals mehrfach vor Gericht.

Die Staatsanwältin forderte zehn Monate auf Bewährung wegen Körperverletzung und Nötigung für den einen Angeklagten, 70 Tagessätze à 30 Euro wegen Beleidigung und Bedrohung für den anderen Angeklagten. Nebenklagevertreterin Dr. Mona Anwar führte aus, der ominöse dritte Mann habe nie ermittelt werden können. Die Angaben des Angeklagten seien nicht glaubhaft. Zudem habe der Angeklagte erhebliches Aggressionspotenzial gezeigt. Und man müsse sehen, dass die Folgen für beide Opfer erheblich seien. »Der eine wurde brutal zusammengeschlagen und hat bis heute mit Angstzuständen zu kämpfen.« Verteidiger Achim Unden, der nur den älteren der beiden Angeklagten vertrat, brachte das Thema Alkohol ins Spiel, dieser habe in beiden Fällen eine erhebliche Rolle gespielt. Der Faustschlag könne seinem Mandanten nicht nachgewiesen werden. Für die weitere Körperverletzung forderte er 90 Tagessätze à 20 Euro.

Anti-Aggressionstraining angeordnet

Richterin Celine Eich verurteilte den Hauptangeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zu sieben Monaten auf Bewährung. Der jüngere Angeklagte wurde wegen Beleidigung und Bedrohung zu 70 Tagessätzen à 25 Euro verurteilt. Eich betonte in ihrer Urteilsbegründung, in Bezug auf den Faustschlag gegen das zweite Opfer könne nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, wer geschlagen habe. Aber der Angeklagte habe mit dem Kopfstoß das erste Opfer erheblich verletzt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Der Mann muss zudem 1.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen und ein Anti-Aggressionstraining absolvieren. (GEA)