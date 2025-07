Schlägerei vor Eventlocation: Reutlinger Amtsgericht fischt weiter im Trüben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN . Es sind zwei Verfahren, die zusammengezogen wurden: Zum einen geht es um Drohungen und Beleidigungen vor einem Reutlinger Lokal im November 2024, gipfelnd in der Zerstörung von Mobiliar. Angezeigt wurden die beiden Angeklagten, ein 45-Jähriger und sein 32-jähriger Kumpel, von der Besitzerin. Im anderen, weitaus gravierender Fall, ist der 45-Jährige der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Im Januar 2025 soll er vor einer Eventlocation zwei Männer so schwer verletzt haben, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Hinzu kamen wüste Beschimpfungen.

Nach einer ersten, mehrstündigen Verhandlung, wurde der Prozess schließlich vertagt und die Polizei mit Nachermittlungen beauftragt. Unter anderem ging es darum, zwei Männer zu finden, von denen dem Angeklagten nur die Vornamen bekannt sind - und die etwas zur Klärung des Falles beitragen könnten. »Die Identitäten konnten nicht ausfindig gemacht werden«, teilte Richterin Celine Eich jedoch zu Beginn des zweiten Verhandlungstages mit.

»Es war echt brutal und ein Mega-Schockmoment«

So musste das Gericht versuchen, mit weiteren Zeugen Licht ins Dunkel zu bringen. Zunächst ging es um den Tathergang der Körperverletzung. Der Schwager des Geschädigten, der ebenfalls an der Party-Nacht zugegen war, schilderte, wie er den Vorfall erlebt hatte. Er sei bereits im Taxi gesessen, als plötzlich jemand zu ihm sagte, da draußen habe einer seine Frau beleidigt. Er stieg aus und dann sei alles sehr schnell gegangen. Aus dem Augenwinkel habe er gesehen, wie sein Schwager zu Boden ging und noch nachgetreten wurde. Ob es der Angeklagte war? Das könne er nicht zu 100 Prozent sagen, so seine Aussage, er könne sich auch sonst an sehr wenig erinnern, aber »Es war echt brutal und ein Mega-Schockmoment«.

Im Gerichtssaal Richterin: Celine Eich. Verteidiger: Achim Unden. Nebenklagevertreterin: Dr. Mona Anwar.

Eine weitere Zeugin in diesem Fall war die Schwester des Opfers und Frau des Zeugen. Ihr gegenüber hatte der Geschädigte am Telefon noch vom Krankenhaus aus den Namen des Angeklagten als Täter genannt. Diesen kenne sie von früher, berichtete sie, er war als Handwerker schon für sie tätig gewesen - warum er ihren Bruder angegriffen habe, »diesen Zusammenhang habe ich nicht verstanden«. Ihr Bruder sei der friedlichste Mensch auf der Welt, »er war noch nie in eine Schlägerei verwickelt«. Auch, was der Angriff mit angeblichen Posts auf Social Media von ihr zu tun habe, versteht sie nicht. »Ich habe nichts veröffentlicht, ich weiß nicht, um was es geht«, sagte sie vor Gericht aus. Allerdings habe der Angeklagte sie früher schon aggressiv angegangen. Auch ein weiterer Zeuge, ein Türsteher, konnte kein Licht ins Dunkel bringen, da er zum Tatzeitpunkt im Gebäude war.

Auch im anderen Fall, der Randale vor einer Gaststätte mit zerstörtem Mobiliar und den zwei Angeklagten, blieb einiges im Ungewissen. Denn die Frau, die zunächst Anzeige erstattet hat, sei nicht zum vereinbarten Zeitpunkt auf dem Polizeirevier erschienen, sagte die Polizistin vor Gericht aus. Ein Gast habe ihr geraten, die Anzeige zurückzuziehen, so die Begründung der Frau, die einen »eingeschüchterten Eindruck« auf sie gemacht habe. Auch ein weiterer Zeuge berichtete, dass er die Auseinandersetzung nur gehört habe, »ich war drinnen und habe nichts gesehen«.

Nun wird erneut versucht, die beiden Unbekannten zu finden - mit Hilfe eines Fotos aus den sozialen Medien, das aufgetaucht ist. Die Verhandlung wird am 28. Juli um 13.30 Uhr fortgesetzt. (GEA)