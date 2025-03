Es wurde zum berühmten besetzten Haus in Reutlingen. Aus den Besetzern sind längst Eigentümer, sogar Unternehmer geworden. Jetzt starten Sanierungsarbeiten im und am alten Haus in der Kaiserstraße.

Das besetzte Haus in der Reutlinger Kaiserstraße 39 im Jahr 2021. Hier entstanden die Pläne für neue Wohnungen. Vier Jahre später ist das Haus längst nicht mehr besetzt und Oberbürgermeister Thomas Keck konnte die Frage auf dem Banner beantworten. Foto: Markus Niethammer Das besetzte Haus in der Reutlinger Kaiserstraße 39 im Jahr 2021. Hier entstanden die Pläne für neue Wohnungen. Vier Jahre später ist das Haus längst nicht mehr besetzt und Oberbürgermeister Thomas Keck konnte die Frage auf dem Banner beantworten. Foto: Markus Niethammer

