Sanierte Klassenräume: Biologie am Reutlinger IKG so schön wie noch nie

REUTLINGEN. In den frisch sanierten Biologieräumen des Isolde-Kurz-Gymnasiums (IKG) macht das Forschen und Lernen soviel Spaß wie noch nie. Strahlend weiß, sowie ausgestattet mit digitaler Technik, bietet der Trakt jetzt auf 400 Quadratmetern moderne Arbeitsplätze für Schüler und Lehrer. Zur Eröffnungsfeier kamen viele führende Köpfe der Stadtverwaltung und des Gymnasiums. Alle freuten sich in Zeiten knapper Kassen darüber, dass im IKG in die Bildung investiert werden konnte.

Zur Eröffnung des sanierten Biologie-Traktes versammelten sich im Foyer des Isolde-Kurz-Gymnasiums führende Köpfe von Stadtverwaltung und Schule. Foto: Stephan Zenke Zur Eröffnung des sanierten Biologie-Traktes versammelten sich im Foyer des Isolde-Kurz-Gymnasiums führende Köpfe von Stadtverwaltung und Schule. Foto: Stephan Zenke

Die gründliche Erneuerung der Fachräume ist mehr als nötig gewesen. Denn der ganze Biologiebereich war nach 40 Jahren Schulbetrieb stark abgenutzt und in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß. Der Fachbereich Biologie des Isolde-Kurz-Gymnasiums befindet sich im Erdgeschoß und wurde einst in zwei Klassenräume sowie einen Vorbereitungs- und einen Praktikumsbereich aufgeteilt. Die Klassenräume waren, wie seinerzeit üblich, mit hörsaalartigen Abstufungen versehen. Alles andere als barrierefrei. Schulleiterin Gabriele Häfele nannte in charmanter Offenheit einige Beispiele für die Verschleißerscheinungen: Wassereinbruch an einem Oberlicht »und die Mäuse mit ihren Hinterlassenschaften«. Nager sind jetzt höchstens noch als ausgestopftes Anschauungsmodell in einer der Vitrinen der biologischen Sammlung zu sehen. Häfele strahlt bei der Feststellung, jetzt sei »alles zum Wohle unserer Schüler sehr viel besser«.

Zeitgemäße Lernumgebung

So sehen das auch Oberbürgermeister Thomas Keck sowie der Erste Bürgermeister Robert Hahn und natürlich Schulamtsleiter Kurt Meyer, die sichtlich vergnügt in der ersten Reihe sitzen, während Schülerinnen und Schüler des Leistungsfaches Musik für angenehme Klänge in den Ohren sorgen. Dargeboten werden diverse musikalische Häppchen unter der Leitung von Francois Förstel. Als Solistin beeindruckt Ana Aid Katrina. Keck preist, bevor er gemeinsam mit Schulleiterin Häfele sowie ihrer Stellvertreterin Annette Hafner im Hintergrund ein rotes Band am Eingang des Biologie-Fachbereiches aufknüpft, »die zeitgemäße Lernumgebung«. Dann erwähnt er, gerade in Zeiten knapper Kassen »ist eine solche Investition alles andere als selbstverständlich«. Im Anschluss gibt es einen Stehempfang mit Fingerfood sowie mehrheitlich alkoholfreien Getränken.

Fachbereich neu geordnet

1,3 Millionen Euro hat sich der Schulträger Stadt Reutlingen die zukunftsorientierte Ausgabe kosten lassen. Im Rahmen der Schulbauförderung des Landes Baden-Württemberg wurde die Maßnahme mit 300.000 Euro unterstützt. Wo das Geld geblieben ist, lässt sich sofort bei einem kleinen Rundgang erkennen. Bei der Sanierung wurde laut Stadtverwaltung »der gesamte Fachbereich neu geordnet und von Grund auf neu aufgebaut«. Durch die Änderung des Grundrisses entstand etwa ein dritter Klassenraum. Die Möbel sind ebenso piekfein wie die riesigen digitalen Tafeln inklusive Computern sowie von der Decke hängenden Inseln mit Anschlüssen für Strom über den Tischreihen. Alle Räume wirken hell und freundlich, bieten teilweise großzügige Aussichten durch ihre Fensterflächen oder Oberlichter.

Die nagelneuen Klassenräume bieten digitale Technik sowie alles, was zum Forschen und Lernen gebraucht wird. Foto: Stephan Zenke Die nagelneuen Klassenräume bieten digitale Technik sowie alles, was zum Forschen und Lernen gebraucht wird. Foto: Stephan Zenke

Im Zuge der Sanierung wurden alle Oberflächen, Unterböden, Decken und Trennwände erneuert. Die Elektrotechnik sowie alle Medienleitungen entsprechen jetzt den gültigen Vorschriften. Zweieinhalb Jahre lang wurde geplant, abgesprochen und schließlich gebaut. Möglich wurde das alles durch an anderer Stelle des Haushaltes plötzlich frei gewordener Mittel. Am ersten Montag des Februar werden die Gymnasiasten erstmals Unterricht im neuen Bio-Bereich ihrer Schule genießen können. Mit dabei auch ein alter Bekannter, der das Ergebnis der Sanierung leicht klapprig hinter dem Glas seiner Vitrine betrachtet: Das menschliche Skelett mit dem Namensschild »Günter«. (GEA)