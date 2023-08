Rund 900 Schlaganfälle werden in der Reutlinger Klinik pro Jahr behandelt

Wie erkenne ich einen Schlaganfall?

Hier hilft die Formel BEFAST (schnell sein). B wie Balance: Tritt plötzlich Schwindel auf und die Balance geht verloren, kann ein Schlaganfall die Ursache sein. E wie Eyes: Kommt es zu plötzlichen Sehstörungen, sieht man doppelt, oder auf einem Auge gar nichts mehr, so ist an einen Schlaganfall zu denken. F wie Face: Treten auffällige Veränderungen oder Lähmungen im Gesicht auf, sprich bewegt sich etwa eine Gesichtshälfte nicht mehr richtig oder wird der Gesichtsausdruck schief, so sind dies Anzeichen für einen Schlaganfall. A wie Arm: Der Arm kann sich taub anfühlen, er kann aber auch gelähmt sein. Lässt sich ein Glas oder eine Tasse plötzlich nicht mehr richtig zum Mund führen, liegen Koordinationsprobleme vor, die für einen Schlaganfall sprechen können. S wie Sprache: Treten erstmals offenkundige Sprachstörungen auf, gibt es Aussetzer beim Sprechen oder wird es undeutlich, so gilt es schnell zu handeln. T wie Terrible Headache: Treten plötzlich extremste Kopfschmerzen auf, so liegt mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Hirnblutung vor, die schnellstmöglich medizinisch versorgt werden muss. (eg)