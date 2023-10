Nach Anlaufschwierigkeiten jetzt gut in der Spur: Tag der offenen Tür am 21. Oktober im Reutlinger Innovationszentrum auf dem ehemaligen Betz-Gelände.

»Innoport« auf dem Betzgelände: Auf 1000 Quadratmetern treffen sich Erfinder, Unternehmer und Schaulustige. Foto: Niethammer »Innoport« auf dem Betzgelände: Auf 1000 Quadratmetern treffen sich Erfinder, Unternehmer und Schaulustige. Foto: Niethammer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.