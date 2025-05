Rock- und Bockbierfest der TuS Honau: Riesenstimmung beim Tanz in den Mai

Das Rock- und Bockbierfest der TuS Honau zog Besucher in Scharen an. FOTOS: LEIPPERT

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-HONAU. Das Rock- und Bockbierfest der TuS Honau hat die Besucher wieder in Scharen angelockt. Beim rockigen Teil des Festes am Vorabend des 1. Mai rockte die heimische Band »5,0 Fuenfkommanull« das knallvolle Festzelt im wahrsten Sinn des Wortes mit Cover-Rock- und Pop-Songs. Und egal, ob AC/DC-Hits, Bon Jovi oder Led Zeppelin, das Publikum belohnte jeden Song mit großem Applaus. Der gestrige Maifeiertag glänzte mit bestem Wetter, sodass sich nicht nur das Zelt gut füllte, sondern viele Gäste, die in großer Zahl per pedes oder mit Fahrrädern zum Festplatz gekommen waren, einen Platz im Freien suchten. Auch da gab es kunterbunte Unterhaltung für Jung und Alt. So sorgten die »Alb 7-Musiker« mit ihrer schwungvollen, volkstümlichen böhmisch-mährischen Blasmusik für tolle Stimmung beim Frühschoppen. Im Kinderprogramm und der Hüpfburg konnte sich der Nachwuchs vergnügen. Leckere Fischspezialitäten, die üblichen Grillspeisen oder die legendären Honauer Baguettes der Fußballabteilung waren Labsal für hungrige Mägen, selbst gemachte Kuchen der TuS-Frauen fanden reißenden Absatz zur Kaffeezeit. Gut 60 Helfer waren im Einsatz.

»Das geht vom Zeltaufbau über die Bewirtung der Gäste bis hin zum Abbau«, dankte Marc Epple vom Vorstandstrio den fleißigen Schaffern. Das tolle Wetter an beiden Tagen gefiel ihm besonders. »Wir hatten auch schon mal eine Phase, als wir mehrere Jahre hintereinander eher wechselhafte und kühle Bedingungen und natürlich weniger Besucher verkraften mussten.« (lpt)