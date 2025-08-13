Reutlinger Verein hilft vertriebenen Palästinensern

Palästinenser transportieren ihre Habseligkeiten an einem provisorischen Zeltlager am Strand von Gaza-Stadt vorbei. Manche kratzen ihre letzten Ersparnisse zusammen, um nach Ägypten zu fliehen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir haben solch eine Hilfe schon seit rund zwei Jahren angestrebt«, berichtet Markus Brandstetter, Kopf des Reutlinger Hilfsvereins Drei Musketiere. Die erschütternden Bilder aus dem Gaza-Streifen, die täglich in den Nachrichten zu sehen sind, machen auch den Freiwilligen der Hilfsinitiative zu schaffen. Vertriebene, Ausgebombte, Flüchtende, bis auf die Knochen abgemagerte, hungernde Kinder. Das sei kaum auszuhalten.

»Es ist unsere Aufgabe, humanitäre Krisen zumindest ein klein wenig zu lindern«, erläutert der 57-jährige Kopf der Drei Musketiere. Der Wunsch, persönlich in den Gaza-Streifen zu gehen, zu helfen, »war in den vergangenen anderthalb Jahren nahezu ausgeschlossen«. Einzig eine deutsche Organisation aus Berlin sei tatsächlich vor Ort.

Markus Brandstetter wird im Oktober mit vier weiteren Helfern nach Kairo fliegen, um dort die erste Lieferung für Vertriebene aus dem Gaza-Streifen zu packen und zu verteilen. Foto: Norbert Leister Markus Brandstetter wird im Oktober mit vier weiteren Helfern nach Kairo fliegen, um dort die erste Lieferung für Vertriebene aus dem Gaza-Streifen zu packen und zu verteilen. Foto: Norbert Leister

Eine andere Initiative aus der Bundeshauptstadt, in etwa so groß (oder klein) wie die Reutlinger Musketiere, kümmert sich nach den Worten von Markus Brandstetter um Vertriebene aus dem Gaza-Streifen. Aber nicht in der umkämpften Zone, sondern in Kairo. Wie Palästinenser dorthin gekommen sind? »Wo es Krieg und Leid gibt, gibt es immer auch Menschen, die davon profitieren wollen«, berichtet der ehemalige Manager. »Es gibt immer Schmuggelwege.« Menschen, die diese Wege kennen und Flüchtende aus dem Krieg herausführen, wollen daran verdienen. Fast alles sei eine Frage des Geldes, alles laufe im Verborgenen ab. »Menschen kratzen ihre letzten Ersparnisse zusammen, um aus dem Elend in Gaza herauszukommen.«

Rund 150.000 Palästinenser sollen nach Schätzungen mittlerweile in Kairo leben. Darunter rund 70 Prozent Frauen und Kinder. »Sie haben dort keinen Schutzstatus, sie haben gar keinen Status, sie existieren im Prinzip gar nicht«, berichtet Brandstetter von den Erfahrungen der Berliner Hilfsinitiative.

»Sie leben in heruntergekommenen Behausungen«

Vom ägyptischen Staat erhielten die geflohenen Palästinenser in Kairo ebenso wenig Unterstützung wie von großen Hilfsorganisationen, sie würden auch in Krankenhäusern nicht behandelt. Außer, sie bezahlen dafür. "Die meisten dort lebenden Palästinenser sind völlig abgebrannt." Die Mieten in Kairo seien für Vertriebene unbezahlbar, »Sie leben in heruntergekommenen Behausungen«.

Im Oktober will Markus Brandstetter mit seiner Lebensgefährtin Betül Tumak und drei weiteren Helfern nach Kairo fliegen, um die Vertriebenen mit Lebensmitteln und Hygienepaketen zu unterstützen. Eine ägyptische Hilfsorganisation ist ebenfalls mit im Boot, die Berliner und die Reutlinger werden sich die Aufgaben teilen.

»Wir wollen den Menschen vor Ort auf Augenhöhe begegnen«

»Wir werden Pakete vor Ort packen und dann bei der ersten Verteilung dabei sein.« Das Ziel sei zunächst, 300 Familien mit etwa 1.200 Kindern zu helfen. Mindestens einmal im Vierteljahr wollen die Musketiere dann in der ägyptischen Hauptstadt sein, »das dient zum einen der Kontrolle«, dass die Hilfe auch tatsächlich ankommt. »Wir wollen aber auch den Menschen vor Ort auf Augenhöhe begegnen«, so Brandstetter.

»Es ist unsere Pflicht, Menschen in Not beizustehen«, sagt Brandstetter über die Beweggründe der Musketiere. »Wir wissen, dass wir nicht die ganze Welt retten können.« Und sie wüssten auch, dass es andernorts von der Welt vergessene Bürgerkriegs-Hotspots gibt, wo ebenfalls dringend Hilfe gebraucht würde. Im Sudan etwa. Im Jemen. »Auch dort leiden überall Kinder«, sagt Markus Brandstetter betrübt.

Nun aber zunächst mal Kairo. Im Moment laufen die Vorbereitungen für das neue Hilfsprojekt. »Wir brauchen Genehmigungen von ägyptischen Behörden, dass wir im Land humanitäre Hilfe leisten dürfen.« In zahlreichen Ländern sei es gar nicht so einfach, überhaupt helfen zu können. »Aber wir haben auch nicht den Anspruch, überall sein zu müssen.« Zumal die Drei Musketiere das rein von der Größe der Initiative her gar nicht schaffen könnten. Aber: Mit der Vogel-Strauß-Haltung komme man auch nicht weiter, betont Markus Brandstetter. (GEA)