Reutlingerin Edeltraud Stiedl hat jetzt das Bundesverdienstkreuz erhalten

REUTLINGEN. »Wenn Orschel-Hagen ein Reutlinger Stadtteil wäre, dann wäre ich hier wohl Bezirksbürgermeisterin«, zeigt sich Edeltraud Stiedl im Gespräch überzeugt, kurz bevor Staatsrätin Barbara Bosch ihr am Montag in der Villa Reitzenstein das Bundesverdienstkreuz verleiht. Die 68-Jährige wirkt vor allem im Hintergrund in Orschel: »Ich mache hier alles. Wenn die Leute Probleme haben, kommen sie zu mir.«

Ob sie überrascht war, das Bundesverdienstkreuz zu erhalten? »Jein«, sagt Stiedl auf ihrer Terrasse, wo sie kurz zuvor noch auf einem Tisch in der Sonne gepuzzelt hatte. »Dabei kann ich wunderbar abschalten.« Das Bundesverdienstkreuz erinnere sie an die Reutlingerinnen Ursula Göggelmann und Monika Barz, die beide ebenfalls Trägerinnen des Ordens sind. »Das muss für mich doch nicht sein«, so Edeltraud Stiedl. Aber: Nun freue sie sich schon über die Auszeichnung, »wobei ich das lieber in Reutlingen erlebt hätte als in Stuttgart«.

Für die SPD im Gemeinderat

Geboren wurde die Ur-Reutlingerin in der Moserstraße, direkt am Eck zur Heppstraße. »Da fuhren früher immer die französischen Panzer von der Reutlinger Kaserne nach Tübingen durch«, erinnert sich Edeltraud Stiedl an die 1960er-Jahre. Geprägt habe sie, dass ihre Eltern Vertriebene aus Schlesien waren. Das Gefühl der Ausgrenzung habe sie schon als Kind erlebt. Mit vier Geschwistern ist Edeltraud Stiedl aufgewachsen. Ihr Vater wurde als 17-Jähriger kurz vor Kriegsende noch eingezogen. »Er muss Schreckliches erlebt haben.« Nach dem Krieg »war er ein Juden- und Franzosenfreund«. Allerdings in der CDU – während Edeltraud Stiedl ja seit Jahrzehnten für die SPD im Reutlinger Gemeinderat sitzt.

Seit 31 Jahren ist sie in dem Gremium, hatte aber zunächst bei der Freien Frauenliste kandidiert. Zu zweit kamen sie 1994 in den Stadtrat – »weil aber erst ab drei Sitzen der Fraktionsstatus erreicht war, haben wir uns mit Hagen Kluck von der FDP zusammengetan«, erinnert sich Stiedl und lacht. Als sie 1999 wiedergewählt wurde, veränderte sich einiges. »Für mich wurde es schwierig, mich politisch weiterzuentwickeln«, sagt sie heute. Sie wollte sich verändern, Grün oder Rot sei die Frage gewesen. Stiedl entschied sich für die SPD.

Grundthema: Gerechtigkeit

»Ich war schon immer eine Revoluzzerin«, sagt sie. Schon als Kind sei sie »ein Wildfang« gewesen, allerdings strebte sie schon früh Ämter an: Klassen- und Schulsprecherin in der Hauptschule war sie. »Ich bin ein Mensch mit Ideen, der nicht lange schwätzt, sondern schafft.« Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur Drogistin, wechselte danach aber in die Branche der Mikroelektronik – in einer Zeit, als Computer noch ein Fremdwort war, arbeitete sie in einem Reinraum, lötete Platinen für schweizerische Messgeräte.

Staatssekretärin Barbara Bosch und Edeltraud Stiedl (rechts) mit der Urkunde. Foto: Franziska Kraufmann Staatssekretärin Barbara Bosch und Edeltraud Stiedl (rechts) mit der Urkunde. Foto: Franziska Kraufmann

Doch die Arbeitsbedingungen in der Firma waren schlecht. »Da wären wir wieder bei meinem Grundthema Gerechtigkeit.« Stiedl wollte mit anderen Frauen und der Hilfe der IG Metall einen Betriebsrat gründen, der Firmenchef weigerte sich. »Er wollte, dass wir Frauen kündigen«. Aber mithilfe der IG Metall kam es immerhin zu einem Vergleich.

Lange Liste ehrenamtlicher Tätigkeiten

Allerdings hatte es noch einen Zwischenschritt gegeben, zwischen Schulabschluss und Ausbildung. »Im Kloster war ich auch noch«, erzählt Edeltraud Stiedl. Im Kloster? »Meine Eltern waren streng katholisch, sie wollten mich wohl bändigen«, schmunzelt sie. Als junge Frau besuchte sie eine hauswirtschaftliche Berufsfachschule in Untermarchtal. »Das war eine Superzeit«, sagt sie. Wirklich ernst genommen habe sie die Nonnen nicht, »aber ich bin auch ein Mensch, der immer das Gute sucht«.

Stiedl heiratete, bekam zwei Söhne, blieb dann zu Hause. Als die Kinder aus dem Gröbsten raus waren, kandidierte sie für den Gemeinderat. Als Beruf gab sie »Familienfrau« an, verweigerte den Begriff »Hausfrau«: »Ich bin doch wegen der Familie, nicht wegen des Hauses daheim geblieben.« Einen »Riesen-Shitstorm« habe sie da erlebt.

Den Orden der Großmutter gewidmet

Die Liste ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang, sehr lang. Elternvertreterin in Kindergarten und Schule, Gesamtelternbeirat, Gründungsmitglied Förderverein Römerschanzschule, Gründungsmitglied Vesperkirche, aktiv bei IGELOH und Orschel-Hagen Forum, Vorsitzende im Kreis der Älteren seit 21 Jahren, Vorsitzende im Frauenforum und Mitgliedschaften in Vereinen wie AWO, Kamino, S-Haus Spendenparlament, franz.K und vielen mehr.

Und sonst so? Bleibt überhaupt noch Zeit für anderes? Stiedl fährt gern mit ihrem Mann Fahrrad, sie haben Touren an Moldau, Donau, Elbe gemacht. Treffen mit Freunden sind ihr wichtig. Und sie puzzelt gern. Vier Enkeltöchter haben die Stiedls obendrein. »Ich werde den Orden meiner Großmutter widmen, sie hat ihren Mann verloren, drei ihrer Söhne blieben im Krieg.« Nach der Flucht habe ihre Oma es in Niedersachsen geschafft, stets der Mittelpunkt der Familie zu sein, die über halb Deutschland verteilt war, sagt Edeltraud Stiedl. (GEA)