Reutlinger Weindorf lieber wieder mehr im August?

REUTLINGEN. Über 300 Weine, mehr als 3.000 überdachte Sitzplätze, sieben bekannte Wirte: Das Reutlinger Weindorf ist eine Institution im Fest-Kalender der Stadt. »Aber es steht und fällt halt einfach mit dem Wetter«: Weindorf-Organisatorin Regine Vohrer drückt's am Samstagabend, als sich die 38. Auflage dem Schluss zuneigt, diplomatisch aus. Ein etwas verregnetes und eher kühles Weindorf war's, »klar, das war nicht vergleichbar mit dem letzten Jahr, wo wir durchweg nur Sonne und gutes Wetter hatten«, sagt Vohrer. Ein paar Tage sind in den vergangenen drei Fest-Wochen komplett ins Wasser gefallen, an anderen Tagen zeigte sich der Wettergott immerhin insofern gnädig, als dass er nach einem nassen Vormittag oft gegen 17 oder 18 Uhr wieder die Sonne scheinen ließ.

»Aber, was wie jedes Jahr einfach toll ist und was einem Antrieb gibt, es wieder zu machen, das sind die Besucher«, sagt Vohrer. Beispielsweise sei sie mit einem Paar aus Melchingen ins Gespräch gekommen, dem das Reutlinger Weindorf so gut gefalle, dass die beiden dreimal in den vergangenen Wochen gekommen seien. Wohlgemerkt: Sie hatten jeweils eine halbe Stunde Anfahrt, wenn's flüssig lief.

»Das Wetter hat uns einen Stricht durch die Rechnung gemacht«

Vohrers Weindorf-Nachbar Daniel Seywald von der Gutsgaststätte Alteburg hebt ebenfalls die gute Stimmung unter den Gästen hervor, »aber insgesamt sind wir nicht ganz zufrieden, das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht«. Während zwischen Alteburg und Forellenhof Rössle in den Vorjahren vor allem samstags kaum mehr ein Durchkommen war, geht es an diesem letzten Weindorfabend dort eher ruhiger zu. Liegt's an den vielen anderen Veranstaltungen in der Region? Immerhin ist im Echazhafen »Beats & Love«-Festival, in Tübingen Malle-Party mit Schlager-Promis und in Pfullingen Schlösslesparkfest. Oder daran, dass das Weindorf eine Woche später begann, als sonst, weil es sich eben immer an den Sommerferien orientiert?

»Wir müssen in der Nachbesprechung auf jeden Fall über den Weindorf-Zeitraum für 2026 sprechen«, kündigt Regine Vohrer schonmal an. Bleibt man dabei, sich an den letzten drei Ferienwochen zu orientieren? Oder verschiebt man das Fest lieber wieder ein Stück in die potenziell eher trockeneren Augustwochen? »Ich bin Fan davon, es in den letzten drei Sommerferienwochen zu lassen«, sagt Tim Wetzel, Chef vom Metzinger Restaurant Schwanen. Gemeinsam mit Josef Klose vom Stausee-Hotel Glems betreibt er die Ermstallaube. Er habe in diesem Jahr »a bissle mehr Rotwein verkauft als sonst«, sagt Wetzel. Und die Leute saßen lieber in den Zelten, weil's halt nicht mehr so warm war, wie sonst beim Weindorf. »Aber wir sind zufrieden.« Eine komplette Woche stabiles und trockenes Wetter sei in Summe nötig, damit er finanziell gut rauskomme, sagt Wetzel - und das habe man auch in diesem Jahr erreicht.

Neuheit im Reutlinger Herbst: Skatklopfer beim Weindorfturnier.

»Es waren weniger Besucher da als sonst«, sagt Lucas Grauer, Wirt der Joli-Laube. »Aber im Großen und Ganzen war's ordentlich«, so seine Bilanz am Samstagabend. Zu diesem Zeitpunkt steht ihm noch eine lange Nacht bevor: »Wir bauen den Großteil unseres Mobiliars außen immer direkt nach Ende des letzten Abends ab«, sagt er. Was meist bis 3 Uhr nachts dauere. Am Sonntag stehe dann ein Team-Essen auf dem Plan. Regine Vohrer sagt, dass ihre Laube wohl voraussichtlich Mitte der Woche abgebaut sein. Forellenhof-Wirt Gerhard Gumpper ist ebenfalls zufrieden mit der 38. Auflage des Weindorfs und spricht von einem »Niveau, das sich fast auf dem vom letzten Jahr bewegt«. Er hat, wie die Familie Sommer auch, über die ganzen drei Wochen auch einen Mittagstisch angeboten. Was nur mit viel Personal stemmbar ist. In der Rössle-Laube, seit nunmehr 15 Jahren Teil des Weindorfs, findet an diesem Samstag auch eine Neuheit statt: das erste Skat-Jedermann-Turnier der »Achalmbuben«. (GEA)