Der Reutlinger Weihnachtsmarkt startet am 22. November in der Altstadt und im Bürgerpark. Im Park wird der Budenzauber bis 6. Januar verlängert.

Fehlende Illumination, zu wenig Buden. Bei der Premiere im Winter 2022 wirkte der neue Weihnachtsmarkt-Standort Bürgerpark noch etwas trist. Foto: Archivfoto: Glitz Fehlende Illumination, zu wenig Buden. Bei der Premiere im Winter 2022 wirkte der neue Weihnachtsmarkt-Standort Bürgerpark noch etwas trist. Foto: Archivfoto: Glitz

