Reutlinger wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt

REUTLINGEN. Über den Instant-Messaging-Dienst Snap Chat suchte ein 38-jähriger Reutlinger Kontakt zu minderjährigen Mädchen. Nach kurzen Chats brachte er über 50 Kinder dazu, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen, Fotos und Videos davon zu erstellen und ihm zu schicken. Seit Dienstag muss sich der 38-Jährige wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor der 3. Großen Jugendkammer des Tübinger Landgerichts verantworten.

Der Messenger-Dienst Snap Chat hat eine Besonderheit. Verschickte Nachrichten, Fotos oder Videos verschwinden normalerweise nach einiger Zeit wieder und sind nicht mehr abrufbar. Möglicherweise gingen auch die minderjährigen Opfer davon aus, dass dies so ist. Allerdings hatte der 38-Jährige auf seinem Smartphone eine weitere App installiert, die alles live aufzeichnete, was auf dem Bildschirm ablief.

Verlesen der Anklageschrift dauert zwei Stunden

Er sammelte alle Fotos und Videos auf seinem Smartphone oder auf anderen Speichermedien. Was die Polizei später auf ihnen alles vorfand, lasen gestern vor Gericht die Staatsanwältinnen Edith Zug und Mona Medic ausführlich in ihrer Anklageschrift vor. Es war eine nicht enden wollende Liste, die im Detail die Chats beschrieb, die der Angeklagte mit den Mädchen geführt hatte. Das Anhören der sexuellen Inhalte dieser Chats war nur schwer zu ertragen.

Fast zwei Stunden lang trugen die Staatsanwältinnen die einzelnen Vorwürfe vor. Die Zahl der minderjährigen Opfer liegt insgesamt bei 57. Einige der Mädchen wurden mehrfach Opfer des 38-Jährigen. Sie machten fast alles, was er ihnen am Telefon auftrug und schickten Bilder oder Videos davon an ihn zurück. Die jüngsten Mädchen waren gerade einmal zehn Jahre alt.

Der Angeklagte verfolgte die Anklageschrift mit versteinerter Miene. Die meiste Zeit starrte er einfach vor sich hin. Seine Hände lagen verschränkt vor ihm auf dem Tisch.

Serie der Übergriffe begann im Juli 2021

Die Serie der Übergriffe begann im Juli 2021. Der Angeklagte brachte als Erstes ein 13-jähriges Mädchen dazu, Aufnahmen von ihrem Genitalbereich zu machen und an ihn zu versenden. Das nächste Opfer fand er im November 2021. Ab Anfang 2023 intensivierte er seine Suche nach minderjährigen Opfern auf Snap Chat. Es ging Schlag auf Schlag. Fast jeden Monat fand er weitere Opfer. Einige der Mädchen konnte die Polizei nicht identifizieren, aber sie hatte Aufnahmen, auf denen laut Staatsanwaltschaft deutlich zu erkennen war, dass die Opfer noch minderjährig, also unter 14 Jahre alt, waren.

Der Reutlinger bedrängte die Mädchen am Telefon auch nachts so lange, bis sie seinen Forderungen nachgaben. Manchmal schickte er ihnen Fotos von seinem erigierten Glied. Er erfand auch Rollenspiele, bei denen sich die Mädchen fesseln und aufnehmen sollten.

Auch nach einer Hausdurchsuchung machte der Angeklagte weiter

Die Staatsanwältinnen listeten in einer ersten Runde 32 minderjährige Opfer auf. Offenbar war der 38-Jährige dann im Januar 2024 der Polizei aufgefallen. Wie die Kripo auf den Reutlinger kam, wollte Staatsanwältin Mona Medic am Dienstag nicht sagen. Sie verwies auf den weiteren Prozessverlauf.

Anfang 2024 kam es dann in Reutlingen zu einer Hausdurchsuchung bei dem 38-Jährigen. Dieser »Warnschuss« allerdings erschütterte den Angeklagten offensichtlich nicht. Er machte mit seinem Treiben unbekümmert weiter. Wieder fand er in sozialen Medien Mädchen, die seine sexuellen Forderungen erfüllten, filmten und ihm schickten. Bis September 2024 waren es noch einmal 25 weitere Opfer, alle unter 14 Jahre alt.

Kinderpornografische Bilder getauscht

In der Wohnung des Angeklagten entdeckte die Polizei neben den Snap Chat-Mitschnitten noch mehrere hundert kinder- und jugendpornografische Bilder und Fotos, die der 38-Jährige wohl mit anderen Männern über einen weiteren Messenger-Dienst getauscht hatte. Deshalb ist er jetzt außerdem wegen Besitzes und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte angeklagt.

Der Prozess ist auf sieben Verhandlungstage angesetzt. Ein forensischer Psychiater wird den Angeklagten noch ausführlich begutachten. Er war am Dienstag allerdings nicht anwesend, weshalb nur die Anklageschrift verlesen wurde. Der Prozess wird am Dienstag, 3. Juni, fortgesetzt. (GEA)