Reutlinger Streetdancerin modelt für Puma und Boss

Bitte aktivieren Sie Javascript

OHMENHAUSEN. Als Catarina Goncalves Ribeiro vergangenen Herbst durch Metzingen gelaufen ist, entdeckte sie plötzlich ihr Gesicht auf einem Werbeplakat des Sportartikelherstellers Puma. »Erst beim zweiten Blick fiel mir auf, dass ich das war«, erzählt die Ohmehauserin. Für das Shooting war sie im Hochsommer extra nach Berlin angereist. »Es war sehr heiß. Weil ich für die Herbstkollektion geworben habe, musste ich eine Fleecejacke tragen«, berichtet sie. Die 25-Jährige verdient derzeit ihren Lebensunterhalt als Model. »Ich weiß gar nicht, wie ich in diese Branche hineingerutscht bin«, sagt sie.

Neben Puma hat sie bereits für Marken wie Boss, Zinser, OnePlus, Kaufland und Moloko gearbeitet. Ihr Gesicht ziert europaweit Werbeflächen. Wie lange sie noch modeln wird, weiß sie nicht. Sie hofft, so lange wie möglich. Die Leidenschaft fürs Tanzen wird sie dagegen wohl über ihr ganzes Leben hinweg begleiten. Mehrmals hat Catarina Goncalves Ribeiro bereits unter Beweis gestellt.

Ihr jüngster Erfolg liegt nicht lange zurück. Anfang Juni belegte sie den ersten Platz bei der süddeutschen Hip-Hop-Meisterschaft in Salach. Dass sie beinahe zu spät gekommen wäre, hielt sie von einer überzeugenden Performance nicht ab. In den vergangenen Jahren gewann sie mehrere regionale und überregionale Titel im Tanzsport. Sie wurde Europameisterin in den Niederlanden, belegte den vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in England und wurde mehrfach süddeutsche und deutsche Meisterin. Trotz dieser Höchstleistungen kann sie sich nicht vorstellen, vom Tanzen zu leben. »Damit Geld zu verdienen, ist schwer.« Um davon leben zu können, müsse man Stars auf Touren begleiten – eine Option, die sie bisher nicht angestrebt hat.

Dabei war es genau dieser Traum vom großen Durchbruch, der sie ursprünglich zum Tanzen brachte. »Alles hat mit dem Film, ‚Honey‘ angefangen«, erzählt die Hip-Hop-Tänzerin. In dem Film, der die 25-Jährige inspirierte, den Tanzsport ernstzunehmen, geht es um eine Barkeeperin, die aufgrund ihres Talents über Nacht bekannt wird. Als die Ohmenhauserin ihn schaute, war sie zwar noch ein Kind, doch Hip-Hop, konkreter Streetdance, gingen ihr seither nicht mehr aus dem Kopf. »Je älter ich wurde, desto mehr wollte ich tanzen.«

Streetdance bezieht sich auf Tanzformen, die auf der Straße und in Clubs entstanden sind und deren Grundlage Funk, Hip-Hop oder elektronische Tanzmusik bilden. Diese Tanzart war für sie etwas ganz Neues und Aufregendes. »Eigentlich hatte ich davor nur portugiesische Volkstänze gelernt«, sagt sie. Mit einstudierten Tanzschritten konnte sie ihrer Kreativität jedoch nicht freien Lauf lassen, denn »ich improvisiere gern«, sagt sie. Diese Möglichkeit gibt ihr Freestyle Streetdance. Hierbei geht es darum, spontan auf die Musik zu reagieren und eigene Bewegungen zu kreieren, ohne festgelegte Choreografien. »So entwickelt man seinen eigenen Stil und kann sich frei ausdrücken. Und genau das fasziniert mich am meisten daran.«

Noch ein Pokal: Hier für den ersten Platz bei der süddeutschen Meisterschaft. Foto: Privat Noch ein Pokal: Hier für den ersten Platz bei der süddeutschen Meisterschaft. Foto: Privat

Nicht immer läuft dabei alles glatt. Bei Wettbewerben sei es schon vorgekommen, dass sie zu einer Musik tanzen musste, mit der sie nichts anfangen konnte, doch auch das gehöre dazu. Das körperliche und psychische Wohlbefinden beeinflusse größtenteils die Leistung eines Tänzers. »Wenn man Glück hat, bekommt man einen guten Beat. Ich gebe immer mein Bestes und versuche, positiv zu denken. Manchmal komme ich trotzdem nicht weiter, aber das ist okay.«

Jeder Schritt lohnt sich

Das Tanzen hat sich die junge Frau mit der Lockenpracht selbst beigebracht, anfangs mithilfe von Youtube-Videos. »Sobald man in die Szene reinkommt, lernt man auch viel von anderen Tänzern, die man trifft.« Sich mit anderen auszutauschen, sei jedoch nur in größeren Städten wie Stuttgart möglich, da es in der Region keine weiteren Gleichgesinnten gebe. Der Weg war nicht immer leicht – aber für Catarina Goncalves Ribeiro hat sich jeder Schritt gelohnt. (GEA)