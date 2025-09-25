Reutlinger Stadtbahntrassen: Garten- vor Lederstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Lange galt die Lederstraße als favorisierte Trasse für die Durchfahrt der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb durch die Reutlinger Innenstadt: Nun wird sie von der Gartenstraße überholt.

Gartenstraße, Lederstraße, Honauer Bahn: Grundsätzlich sind so Professor Dr. Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, bei der Vorstellung der Ergebnisse der Standardisierten Bewertung für die Trassen auf Reutlinger Gemarkung alle drei in Bezug auf den Nutzen-Kosten-Index machbar: Bei allen Dreien liegt der NKI über Eins. Sie sind damit wirtschaftlich und somit förderfähig.

Bau- und Folgekosten, Anzahl der Fahrgäste und Fahrtzeiten sind wichtige Parameter des Vergleichs. Eingeflossen in diese Stufe der Vorplanung sind laut Bernecker auch die rund 1.000 Bürgerhinweise, die auf den Informationsspaziergängen des Zweckverbands gesammelt wurden.

Die Gartenstraße stelle sich ihm als »wirtschaftlichste und funktionabelste Variante« dar, resümierte Oberbürgermeister Thomas Keck. Zugleich sei man »in der glücklichen Lage, drei Trassen zur Auswahl zu haben«.

Er richtet das Wort an Kritiker des Schienenprojekts, die angesichts der schlechten Finanzlage der Stadt vor allem das Kostenargument ins Feld führen. »Wir sollten vor der Investition nicht zurückschrecken.« Die Stadtbahn sei nicht nur ein zentrales Projekt der Mobilitätswende, sondern auch eine große Chance für den Wirtschaftsstandort Reutlingen. Zudem sieht er eine »einmalige Chance« in Bezug auf die Förderkulisse.

Platz 1: Gartenstraße - Nutzen-Kosten-Index 1,20

In der Gesamtbilanz macht die Gartenstraße das Rennen. Sie ist die kürzeste Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Südbahnhof (4,7 Kilometer), allerdings mit der längsten Fahrzeit (7.50 Minuten). Beim Fahrgastpotenzial liegt sie im Mittelfeld (31.000 Personen). Mit gut 140 Millionen Euro Baukosten ist sie die mit Abstand günstigte Option, das gilt auch für die Folgekosten von 7,7 Millionen Euro jährlich (der regionale Anteil läge bei 1,3 Millionen Euro, die noch auf die Partner verteilt werden müssen).

Bei der komplexen Ausschleifung am Bahnhof ist sie die am wenigsten invasive Variante. Auch der Listplatz bliebe erhalten. Eingriff in privates Eigentum ist nicht nötig. Auf der Gartenstraße selbst entstünde eine veritable ÖPNV-Achse: Die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft RSV könne sich alle Trassen vorstellen. Man habe auch bei der Konzeption der Busachse die Stadtbahn bereits mitgedacht, betonte Stadtplaner Stefan Dvorak. Über Veränderungen des Busverkehrs müsse gleichwohl nachgedacht werden müsste. Nämliches gelte für den Autoverkehr.

Platz 2: Honauer Bahn - Nutzen-Kosten-Index 1,17

In Sachen NKI überholt sogar die Honauer-Bahn-Trasse (5,7 Kilometer in der Stadt) noch die Lederstraße. Sie ist mit 6 Minuten die schnellste Option für die Durchfahrt. Fernab vom Schuss wird für sie allerdings nur ein Fahrgastpotenzial von 23.700 Personen täglich gerechnet. Mit 151 Millionen Euro Baukosten liegt sie im Mittelfeld, mit den Folgekosten ebenfalls (8,1 Millionen Euro, Regionalanteil: 1,3 Millionen). Massive Eingriffe am Listplatz wären nötig: Am Stadtentree entstünde ein unschönes Gleisdreieck. Auch die Querung der Karlstraße ist eine Herausforderung.

Platz 3: Lederstraße - Nutzen-Kosten-Index 1,07

Die Lederstraße (5 Kilometer Trassenlänge, Fahrzeit 6.50 Minuten) punktet mit dem Spitzen-Fahrgastpotenzial von 33.100 Personen täglich. Die gute Performance beim NKI-Errechnen versauen ihr fast 193 Millionen Euro Baukosten: Sie ist die mit Abstand teuerste Variante, auch im Hinblick auf die Folgekosten von 9,4 Millionen Euro (regionaler Anteil: 1,4 Millionen).

Kompliziert wird hier die Einschleifung am Bahnhof. Im Bogen um den Echazhafen oder doch durchs Postareal durch? Zur Querung der DB-Bahngleise müsste die Unterführung Unter den Linden verbreitert und erhöht werden. Der Fischbachbau an der Karlstraße müsste fallen. Dazu kämen viele Kanal- und Leitungsverlegungen entlang der Trasse, auch ein Regenrückhaltebecken im Untergrund wäre tangiert. Etliche große alte Bäume im Bereich des Matthäus-Alber-Hauses müssten fallen.

Vor sieben Jahren war die Variante vom Gemeinderat als Vorzugsvariante auserkoren worden. Ein Argument war damals auch die Chance, die an dieser Stelle durch die Bundesstraße zerschnittene Stadt umzugestalten. »Wir werden uns mit der Lederstraße beschäftigen«, versprach Baubürgermeisterin Angela Weiskopf. Auch wenn die Bahn dort nicht kommt.

Städtebauliche Bewertung der Trassen

Wie wirken sich die einzelnen Trassen auf den Gesamtverkehr aus? Funktionieren die Kreuzungen noch? Auch das wurde untersucht in diesem Planungsstadium. Beleuchtet wurden insbesondere die ampelgeregelten Kreuzungen. Fazit: Ohne Optimierungen würde es gewaltig klemmen, wenn auch noch die Bahn im Verkehr mitmischt. Mit Optimierungen und Knotenumbauten könnten indes an fast allen Kreuzungen Verbesserung zum Ist-Zustand erreicht werden.

Gomaringer Spange

In Betzingen punktet die Variante über die Alte Bahntrasse mit einem NKI von 1,2. Für die kürzeste und schnellste Variante wären keine Gebäudeeingriffe nötig. Die unter anderem topografisch komplexeren Varianten für eine bessere Anbindung der Wildermuthsiedlung würden den NKI allesamt drücken.

In der Weiterführung der Gomaringer Spange gen Ohmenhausen sind die Varianten Alte Bahntrasse (1,20 ) und Landstraße (1,19) fast gleichauf in Sachen NKI. Gute Gründe sprechen laut Stadtplaner Stefan Dvorak für die Landesstraße. Sie sei als ÖPNV-Achse bereits »etabliert« und erlaube die Einrichtung einer weiteren Haltestelle am Ortseingang (Ohmenhausen Ost) . Innerorts ist die Nutzung der Alten Bahntrasse gesetzt. Hier geht es nur noch um die Frage, ob bis zur Haltestelle West ein- oder zweigleisig gefahren wird.

Finanzierung: Kosten für die Stadt noch zu ermitteln

Laut Finanzbürgermeister Roland Wintzen fehlen nun noch »zwei Puzzleteile«. Der regionale Kostenanteil muss noch auf den städtischen Anteil heruntergerechnet werden. Das Rathaus will dies bis zur Trassenentscheidung im Dezember in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband tun. Zudem müssen noch Kosten ermittelt werden, die durch städtische Begleitmaßnahmen wie Radwege oder Verlegung von Bushaltestellen entstehen. In der laufenden Finanzplanung seien die bisher absehbaren Kosten und Umlagen, die für die Stadt anfallen, bis 2028 berücksichtigt. Auch im anstehenden Doppelhaushalt 2026/27 ist Geld vorgesehen. »Richtig und wichtig« ist das Projekt auch aus Sicht des Finanzdezernenten.

Am 16. Dezember soll der Reutlinger Gemeinderat über die Trasse entscheiden. Am Montag, 20. Oktober, 17.30 Uhr, ist im Foyer des Rathauses eine Bürgerinformationsveranstaltung vorgesehen, zwei weitere in Ohmenhausen (10. November) und Betzingen (19. November). Auf der Internetseite des Zweckverbandes sind Fakten und Sachstand des Projekts jederzeit nachzulesen. (GEA)