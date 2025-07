Reutlinger Schwörtag voller schöner Seiten

Der Festzug nach dem Gottesdienst in der Marienkirche zum ehemaligen Schwörhof war eine Attraktion für die Passanten.

REUTLINGEN. Aktueller könnte der Schwörtag kaum sein: In einer Zeit voller Dikatoren, Populisten und Pessimisten überall in der Welt zeigte das große Bürgerfest am Wochenende viele schöne Seiten und setzte ein Zeichen für die Demokratie. Oberbürgermeister Thomas Keck schwor der Bürgerschaft feierlich, seine Dienste gerecht und unparteiisch zu versehen. Dazu wurde auf dem ehemaligen Schwörhof beim Friedrich-List-Gmynasium mit regionalen Getränken und gebratenen Köstlichkeiten sowie einem beachtlichen Unterhaltungsprogramm ausgiebig gefeiert.

Nebensache schon am Vorabend des eigentlichen Schwörtages, ob man jetzt Reutlingen nicht mögen, sondern nur lieben kann. Nach dem Fassanstich durch OB Keck gibt's am Samstag Freibier zu den Klängen der Stadtkapelle Reutlingen unter der Leitung von Markus Frieß. Je später der Abend, umso mehr nimmt die von Steffi Renz moderierte Party Fahrt mit DJ Ernst O. alias Ernst Obermayer auf. Gegessen wird, was die Stadt zu bieten hat. Fleischpasteten von der Bäckerei Berger, Bratwurstschnecken vom Männerverein, Pommes und Rote von der Stadtkapelle oder Ochsensteaks von der Metzgerei Wolfgang Karl. Die Nacht hat geschmeckt.

»Große Achalm, nichts dahinter? Von wegen!«

Der Sonntag strahlte himmelblau sonnig, als sich der Festzug nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche über den Marktplatz bis zum ehemaligen Schwörhof bewegte. Ganz vorne Fahnenflaiger Thomas Walker, der später seine Kunst auf der Bühne zeigt. Mittendrin Bürgermeister und Gemeinderäte, dazwischen Stadtkapelle und Liederkranz, die den Zug musikalisch begleiten. Vor dem Friedrich-List-Gymnasium warten schon Hunderte auf das Festprogramm mit Chören des Gymnasiums sowie anderen. Aufmerksam vernommen wird das, was OB Keck in seiner Schwörtagsansprache zu sagen hat, die sich von üblichen Sonntagsreden unterscheidet.

OB Thomas Keck schwört gerecht und unparteiisch den Bürgern zu dienen.

Denn Keck beginnt mit einem eindringlichen Appell. Es könne nicht funktionieren, wenn »deutsche Kommunen ein Viertel aller staatlichen Aufgaben bestreiten, aber nur ein Siebtel der staatlichen Einnahmen erhalten«. Finanziell stehen nach seinen Worten die Städte, auch Reutlingen, »mit dem Rücken zur Wand. Land und Bund – Wo seid ihr?«, ruft der OB in die Menge. Nach dem deutlichen Hinweis auf die Ursachen der Finanzkrise betont er anschließend die schönen und guten Entwicklungen in der Stadt.

Der Schwörtag ist im besten Sinne ein Volksfest im Schatten der Kastanien. Die Bürgerschaft hat's offensichtlich genossen.

»Stolz bin ich auf die sichtbaren Fortschritte, die unsere Großbauprojekte derzeit machen«, meint Keck mit Blick auf die historische Häuserzeile in der Oberamteistraße oder die Rathaussanierung. Erwähnenswert sei die Belebung der Innenstadt. Optimistisch stimmten ihn auch die Aktivitäten der Wohnungsgesellschaft GWG, »1.400 Wohneinheiten sollen bis 2036 realisiert sein«. Keck erwähnt den geplanten neuen Betriebshof der Regionalstadtplan sowie die Chance auf eine interkommunale Bundesgartenschau 2039. Und wer jetzt sage, »das wir doch lieber Kindergärten und Schulen bauen oder sanieren sollen, möchte ich in aller Deutlichkeit sagen: Das tun wir!«.

Insgesamt appelliert der OB an alle Reutlingerinnen und Reutlinger »lassen Sie uns den Wandel gestalten, sonst gestaltet er uns«. Seine Fazit lautet nach zehn Seiten Redetext: »Sie sehen schon: Große Achalm, nichts dahinter? Von wegen!«. (GEA)

