Viele (über)fällige Baumaßnahmen an Reutlinger Schulen haben keine Aufnahme in den Entwurf des Doppel-Etats 2024/25 gefunden. Doch noch ist nicht aller Diskussionstage Abend, laufen fraktionelle Abwägungsprozesse. Bis zur Haushaltsverabschiedung am 21. Dezember könnte sich also durchaus noch etwas bewegen.

Das Schulgebäude des Friedrich-List-Gymnasiums im Spitalhof müsste dringend saniert werden, doch dazu fehlen der Stadt auf absehbare Zeit offenbar die Haushaltsmittel. Foto: Stephan Zenke Das Schulgebäude des Friedrich-List-Gymnasiums im Spitalhof müsste dringend saniert werden, doch dazu fehlen der Stadt auf absehbare Zeit offenbar die Haushaltsmittel. Foto: Stephan Zenke

