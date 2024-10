Aktuell Verkehr

Reutlinger Polizei: Wenn das Handy zum Unfall führt

Im Jahr 2023 stellte das Polizeipräsidium Reutlingen rund 11.500 sogenannte Handyverstöße am Steuer fest. Die Dunkelziffer, wie oft am Lenkrad mit dem Smartphone telefoniert wird oder Textnachrichten geschrieben werden, soll noch höher sein. Was in der Region schon passiert ist und was die Folgen sind.