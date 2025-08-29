Reutlinger Polizei rechtfertigt Einsatz im Gerberviertel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei Recherchen des GEA für einen Bericht über das Projekt »Mobil(e) im Park! – Jugendliche erobern sich den Bürgerpark zurück« hat eine Mitarbeiterin der Mobilen Jugendarbeit der Polizei ein unverhältnismäßiges Vorgehen gegen Jugendliche im Gerberviertel mittels verdachtsunabhängiger Kontrollen vorgeworfen. Mit dem Vorwurf konfrontiert, nimmt Lutz Jaschke, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Reutlingen dazu Stellung: »Der polizeiliche Einsatz im Gerberviertel war mit Blick auf die dargelegten Umstände in Art und Umfang erforderlich. Andere Maßnahmen hatten bis dahin nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Die Kontrollen wurden nur so lange aufrechterhalten, bis sich die Situation verbessert hatte.«

Hinweise von Bürgern

Im Laufe des Jahres 2022 seien bei der Polizei vermehrt Hinweise von Bürgern eingegangen, die auf eine entstehende Rauschgiftszene im Gerberviertel hinwiesen. Die Anwohner sprachen von Drogenhandel und -konsum auf offener Straße, von zunehmenden Körperverletzungs- und Sachbeschädigungsdelikten sowie weiteren Ordnungsstörungen und Respektlosigkeiten. Zumeist seien Jugendliche, die überwiegend in Gruppen auftraten, als Verursacher benannt worden. »Insgesamt war den Meldungen und Bürgergesprächen eine massive Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls zu entnehmen«, so der Polizeisprecher.

Bei den daraufhin verstärkten Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Gerberviertel wurden nach seinen Worten im Zeitraum von Ende Dezember 2022 bis Anfang Mai 2023 rund 50 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie rund 20 weitere Straftaten (unter anderem Beleidigungen, Körperverletzungs- und Raubdelikte, tätlicher Angriff auf Vollzugsbeamte, Delikte nach dem Waffen-gesetz) festgestellt. Die kontrollierten Jugendgruppen hätten sich den Polizeibeamten gegenüber aggressiv und respektlos verhalten, einzelne Gruppen hätten versucht, die Beamten einzuschüchtern, bei mehreren Einsätzen seien Polizisten beleidigt, in einem Fall sogar tätlich angegriffen worden. »Für die Kontrollen war daher oftmals ein erhöhter Kräfteeinsatz notwendig.«

Trotz der polizeilichen Maßnahmen seien die Jugendgruppen zunächst weiterhin in Erscheinung getreten, was auch ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik in den Bereichen Innenstadt und ZOB verdeutliche. Infolgedessen wurde ab Juni 2023 nochmals die Polizeipräsenz und Kontrolldichte erhöht, in Absprache mit der Stadt Reutlingen, die parallel eigene Kontrollen veranlasst und die Mobile Jugendarbeit für verstärkte Präventionsarbeit mit eingebunden habe. »In Zusammenarbeit mit der Stadt wurden auch Aufenthaltsverbote für besonders auffällige Personen ausgesprochen«, sagt Jaksche.

Die gebündelten Maßnahmen zeigten dann offenbar innerhalb weniger Wochen Wirkung: »Bereits ab Juli zogen sich die zur Rauschgiftszene gehörigen Gruppen aus dem Gerberviertel zurück.« Von der Bevölkerung habe es großen Zuspruch für die Polizei-Maßnahmen gegeben: »Vielfach wurde über ein wiedergewonnenes Sicherheitsgefühl berichtet.« Auch die Zusammenarbeit mit der Mobilen Ju-gendarbeit der Stadt Reutlingen sei in verschiedenen Gesprächen gestärkt und intensiviert worden. (GEA)